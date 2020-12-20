Самая крупная выездная победа «Ливерпуля», бронза России в лыжном спринте. Главное к утру

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Кристал Пэлас» и одержал самую крупную выездную победу в чемпионате в своей истории, российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, а также стало известно, когда футболист Александр Головин сыграет первый матч после травмы – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и одержал самую крупную выездную победу в чемпионате в своей истории.

2. Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене.

3. «Динамо» объявило об уходе Константина Рауша.

4. Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию.

5. Стало известно, когда Александр Головин сыграет первый матч после травмы.

6. Альварес победил Смита и стал чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC.

7. В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина из «Спартака».

8. Южнокорейский «Ульсан» стал победителем Лиги чемпионов АФК.

9. Криштиану Роналду сравнялся с Робертом Левандовским по количеству голов в 2020 году.

10. Томпсон единогласным решением победил Нила в главном бою UFC Вегас 17.

11. «Бавария» вырвала победу у «Байера» в самой концовке встречи и стала лидером Бундеслиги.

12. Месси сравнялся с Роналду по числу исполненных пенальти в Примере.

13. Марио Фернандес женился. Фото

14. Ассоциация футбола Узбекистана выступила с заявлением о словах Юрана про возраст Урунова.

15. Роналду покорился рекорд, которого никто не мог достичь с 1961 года.