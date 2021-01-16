В «Локомотив» перешёл игрок «Бордо», от работы в РПЛ отстранили 3 судей. Главное к утру

«Локомотив» объявил о подписании контракта с бразильским защитником «Бордо» Пабло, Дана Уайт выложил видео встречи с Хабибом, а трое арбитров РПЛ отстранены от работы на неопределённый срок – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло.

2. Дана Уайт выложил видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым.

3. Три арбитра отстранены от работы в РПЛ.

4. Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Химок», назван исполняющий обязанности.

5. Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Чикаго».

6. «Зенит» уверенно обыграл «Жальгирис» в Евролиге.

7. «Ак Барс» первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.

8. Хавбек «Зенита» Вендел купил PlayStation 5, покрытую 24-каратным золотом.

9. В МИД России прокомментировали блокировку в YouTube канала «Ахмата».

10. ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Барселоне» в Москве.

11. Уэйн Руни завершил карьеру футболиста. «Дерби Каунти» утвердил его главным тренером.

12. Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Химок», назван исполняющий обязанности.

13. Кайри Ирвинг возвращается в «Бруклин» и будет крупно оштрафован.

14. Маурисио Почеттино заразился коронавирусом.

15. Манджукич отклонил предложения «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».