В «Локомотив» перешёл игрок «Бордо», от работы в РПЛ отстранили 3 судей. Главное к утру

«Локомотив» объявил о подписании контракта с бразильским защитником «Бордо» Пабло, Дана Уайт выложил видео встречи с Хабибом, а трое арбитров РПЛ отстранены от работы на неопределённый срок – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло.
2. Дана Уайт выложил видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым.
3. Три арбитра отстранены от работы в РПЛ.
4. Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Химок», назван исполняющий обязанности.
5. Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Чикаго».
6. «Зенит» уверенно обыграл «Жальгирис» в Евролиге.
7. «Ак Барс» первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.
8. Хавбек «Зенита» Вендел купил PlayStation 5, покрытую 24-каратным золотом.
9. В МИД России прокомментировали блокировку в YouTube канала «Ахмата».
10. ЦСКА с двузначной разницей проиграл «Барселоне» в Москве.
11. Уэйн Руни завершил карьеру футболиста. «Дерби Каунти» утвердил его главным тренером.
12. Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Химок», назван исполняющий обязанности.
13. Кайри Ирвинг возвращается в «Бруклин» и будет крупно оштрафован.
14. Маурисио Почеттино заразился коронавирусом.
15. Манджукич отклонил предложения «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».
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