Голы Азмуна и Шомуродова в отборе к ЧМ, победа ЦСКА над УНИКСом. Главное к утру

Дубль Сердара Азмуна помог Ирану победить Бахрейн, Узбекистан разгромил Сингапур благодаря голу Эльдора Шомуродова в отборе к ЧМ-2022, а баскетбольный ЦСКА победил УНИКС во втором финальном матче Единой лиги – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Азмуна помог Ирану обыграть Бахрейн в квалификации ЧМ-2022.

2. Гол Шомуродова помог Узбекистану разгромить Сингапур в отборе ЧМ-2022.

3. ЦСКА крупно обыграл УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ.

4. 40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии 3-2.

5. Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте.

6. Германия разгромила Латвию со счётом 7:1, один из голов забил Вернер.

7. Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Боку Хуниорс».

8. Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

9. Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр.

10. Сборная Украины разгромила Кипр.

11. Кросби вышел на 1-е место в списке хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ.

12. «Динамо» интересуется защитником «Вероны» Гюнтером.

13. В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео.

14. «Монреаль» выбил «Виннипег» во 2-м раунде плей-офф, завершив серию всухую.