Голы Азмуна и Шомуродова в отборе к ЧМ, победа ЦСКА над УНИКСом. Главное к утру

Дубль Сердара Азмуна помог Ирану победить Бахрейн, Узбекистан разгромил Сингапур благодаря голу Эльдора Шомуродова в отборе к ЧМ-2022, а баскетбольный ЦСКА победил УНИКС во втором финальном матче Единой лиги – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Азмуна помог Ирану обыграть Бахрейн в квалификации ЧМ-2022.
2. Гол Шомуродова помог Узбекистану разгромить Сингапур в отборе ЧМ-2022.
3. ЦСКА крупно обыграл УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ.
4. 40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии 3-2.
5. Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте.
6. Германия разгромила Латвию со счётом 7:1, один из голов забил Вернер.
7. Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Боку Хуниорс».
8. Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
9. Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку за опасный манёвр.
10. Сборная Украины разгромила Кипр.
11. Кросби вышел на 1-е место в списке хоккеистов с самым высоким заработком за карьеру в НХЛ.
12. «Динамо» интересуется защитником «Вероны» Гюнтером.
13. В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео.
14. «Монреаль» выбил «Виннипег» во 2-м раунде плей-офф, завершив серию всухую.
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