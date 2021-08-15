ЦСКА на выезде победил «Ростов», Медведев вышел в финал турнира в Торонто. Главное к утру

Уверенная победа ЦСКА Алексея Березуцкого над «Ростовом» Юрия Сёмина, выход Даниила Медведева в финал турнира серии Masters и значимые привилегии для российских олимпийцев.
1. ЦСКА обыграл в гостях «Ростов» в РПЛ.
2. Даниил Медведев вышел в финал турнира в Торонто.
3. Министр обороны досрочно присвоил очередные воинские звания российским олимпийцам.
4. «Они могут обратиться в суд». Гвардиола ответил Клоппу на слова о трансферах «Ман Сити».
5. Тимановская: когда пролетели Россию, мне сказали: «Теперь ты точно в безопасности».
6. НХЛ выступила с заявлением об участии игроков в Олимпиаде-2022.
7. «Реал» выступил с заявлением по поводу слухов о выходе из Ла Лиги и переходе в АПЛ.
8. «Барселона» должна выплатить Месси ещё € 52 млн долга по зарплате.
9. «Спартак» с минимальным счётом переиграл «Урал», «Динамо» на выезде уступило «Ахмату».
10. «Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» на старте АПЛ, «Челси» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас», «Норвич» не сумел дать отпор «Ливерпулю», а «Лестер» оказался сильнее «Вулверхэмптона».
11. «Реал» начал сезон с разгрома «Алавеса», Бензема оформил дубль.
12. «ПСЖ» без Месси обыграл «Страсбург».
13. «Боруссия» разгромила «Айнтрахт», Холанд оформил дубль и отдал два ассиста.
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