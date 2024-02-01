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1 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Ливерпуль» разгромил «Челси», «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари». Главное к утру
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«Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 4:1 в матче 22-го тура АПЛ, «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2) и в 13-й раз вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» разгромил «Челси» и упрочил своё лидерство в АПЛ.
  2. Официально: «Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари».
  3. ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф.
  4. Овечкин занял шестое место в рейтинге переоценённых игроков НХЛ по версии хоккеистов лиги.
  5. Рудковская жёстко раскритиковала комментарий Тутберидзе по поводу дисквалификации Валиевой.
  6. «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ благодаря дублю Альвареса.
  7. «Была приятно удивлена». Американка Хаббелло решении дисквалифицировать Валиеву.
  8. Количество травмированных игроков «Барселоны» выросло до девяти человек.
  9. «Локомотив» одержал победу над «Спартаком», перевернув матч за одну минуту.
  10. «Шальке» может лишиться профессионального статуса в случае вылета из Второй Бундеслиги.
  11. «Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо — UOL.
Все результаты игрового дня НХЛ 1 февраля
Все результаты игрового дня НХЛ 1 февраля
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