«Ливерпуль» разгромил «Челси», «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари». Главное к утру
«Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 4:1 в матче 22-го тура АПЛ, «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2) и в 13-й раз вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» разгромил «Челси» и упрочил своё лидерство в АПЛ.
- Официально: «Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари».
- ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф.
- Овечкин занял шестое место в рейтинге переоценённых игроков НХЛ по версии хоккеистов лиги.
- Рудковская жёстко раскритиковала комментарий Тутберидзе по поводу дисквалификации Валиевой.
- «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ благодаря дублю Альвареса.
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