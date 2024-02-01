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«Ливерпуль» разгромил «Челси», «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари». Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 4:1 в матче 22-го тура АПЛ, «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2) и в 13-й раз вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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