Месси забил решающий гол «Гэлакси», «Лейкерс» проиграли «Финиксу». Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом», Леонид Слуцкий отреагировал на свой первый трофей в Китае, Вагнер Лав рассказал, почему отказался от причёски с косичками. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Финиксом».

2. Леонид Слуцкий отреагировал на первый выигранный трофей в Китае.

3. Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему отказался от причёски с косичками.

4. 33 очка Дончича не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Индианой».

5. Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом».

6. Лидер «Атланты» Трей Янг перенесёт операцию из-за травмы.

7. Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» неожиданно обыграть «Рейнджерс».

8. Артемий Панарин догнал Алексея Жамнова по голам в НХЛ.

9. Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Севильей».

10. «Рейнджерс» прервали десятиматчевую победную серию в НХЛ.