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«Арсенал» уничтожил «Шеффилд», Панарин повторил рекорд Гретцки. Главное к утру
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Лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд» (6:0) в матче 27-го тура АПЛ, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубные рекорды Уэйна Гретцки и Марка Мессье, отдав 50+ голевых передач третий сезон подряд, бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в клубе АХЛ «Херши Бэрс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Шеффилд», не отстав от «Ливерпуля» и «Сити» по итогам 27-го тура АПЛ.
  2. Панарин повторил рекорды Гретцки и Мессье по голевым передачам за «Рейнджерс».
  3. Евгений Кузнецов присоединился к клубу АХЛ «Херши Бэрс».
  4. Аршавин ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Чалову.
  5. Опубликована сетка турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
  6. Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду», у Бобровского 26 сейвов.
  7. «Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков.
  8. Натан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
  9. Российские теннисистки узнали потенциальных соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
  10. «Реал» выкупит защитника «Жироны» Гутьерреса за € 8 млн.
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