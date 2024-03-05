«Арсенал» уничтожил «Шеффилд», Панарин повторил рекорд Гретцки. Главное к утру
Лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд» (6:0) в матче 27-го тура АПЛ, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубные рекорды Уэйна Гретцки и Марка Мессье, отдав 50+ голевых передач третий сезон подряд, бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в клубе АХЛ «Херши Бэрс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
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