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Зенит выиграл у Оренбурга, Динамо разгромило Пари НН, РПЛ, Кудерметова и Хаочин выиграли турнир в Штутгарте

«Зенит» и «Динамо» одержали победы, Кудерметова и Хаочин выиграли турнир. Главное к вечеру
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«Зенит» и «Динамо» одержали победы в чемпионате России, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте, завершился плей-аут в женской волейбольной Суперлиге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 апреля.

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«Динамо» разгромило «Пари НН» и прервало серию поражений в РПЛ

«Зенит» обыграл «Оренбург» и сохранил отрыв от «Краснодара» в четыре очка

«Ман Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти

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Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте

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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте

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