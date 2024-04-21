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«Зенит» и «Динамо» одержали победы, Кудерметова и Хаочин выиграли турнир. Главное к вечеру

«Зенит» и «Динамо» одержали победы в чемпионате России, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте, завершился плей-аут в женской волейбольной Суперлиге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 апреля.

Футбол

«Динамо» разгромило «Пари НН» и прервало серию поражений в РПЛ

«Зенит» обыграл «Оренбург» и сохранил отрыв от «Краснодара» в четыре очка

«Ман Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти

Хоккей

«СКА-1946» одержал победу над «Локо» и повёл в серии финала Кубка Харламова

Теннис

Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте

Ян-Леннард Штруфф стал победителем турнира категории АТР-250 в Мюнхене

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте

Каспер Рууд завоевал первый титул ATP-500, обыграв Циципаса в финале турнира в Штутгарте

Бокс/ММА

Дэвид Бенавидес сразится с Александром Гвоздиком 16 июня в Лас-Вегасе

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Волейбол

«Минчанка» обыграла краснодарское «Динамо» в заключительном матче плей-аута Суперлиги

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Кенийская бегунья Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в марафоне