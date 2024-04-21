«Зенит» и «Динамо» одержали победы, Кудерметова и Хаочин выиграли турнир. Главное к вечеру

«Зенит» и «Динамо» одержали победы в чемпионате России, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте, завершился плей-аут в женской волейбольной Суперлиге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 апреля.
Футбол
«Динамо» разгромило «Пари НН» и прервало серию поражений в РПЛ
«Зенит» обыграл «Оренбург» и сохранил отрыв от «Краснодара» в четыре очка
«Ман Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти
Хоккей
«СКА-1946» одержал победу над «Локо» и повёл в серии финала Кубка Харламова
Теннис
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте
Ян-Леннард Штруфф стал победителем турнира категории АТР-250 в Мюнхене
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте
Каспер Рууд завоевал первый титул ATP-500, обыграв Циципаса в финале турнира в Штутгарте
Бокс/ММА
Дэвид Бенавидес сразится с Александром Гвоздиком 16 июня в Лас-Вегасе
Авто
Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Китая, Норрис – второй, Перес – третий
Волейбол
«Минчанка» обыграла краснодарское «Динамо» в заключительном матче плей-аута Суперлиги
Другие
Российская легкоатлетка Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Кенийская бегунья Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в марафоне