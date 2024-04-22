Сумасшедшее испанское «эль класико», рекорд века в матче НХЛ. Главное к утру
В центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» в компенсированное время вырвал победу у «Барселоны» (3:2), «Виннипег» и «Колорадо» забросили 13 шайб на двоих и установили рекорд века по голам в стартовом матче плей-офф НХЛ, «Спартак» разгромил «Ростов» в 25-м туре РПЛ (5:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» М вырвал победу у «Барселоны» в матче 32-го тура Ла Лиги.
- «Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд века по голам в стартовом матче плей-офф НХЛ.
- «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1 в матче 25-го тура РПЛ.
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