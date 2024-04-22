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22 апреля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА

Сумасшедшее испанское «эль класико», рекорд века в матче НХЛ. Главное к утру
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В центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» в компенсированное время вырвал победу у «Барселоны» (3:2), «Виннипег» и «Колорадо» забросили 13 шайб на двоих и установили рекорд века по голам в стартовом матче плей-офф НХЛ, «Спартак» разгромил «Ростов» в 25-м туре РПЛ (5:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» М вырвал победу у «Барселоны» в матче 32-го тура Ла Лиги.
  2. «Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд века по голам в стартовом матче плей-офф НХЛ.
  3. «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1 в матче 25-го тура РПЛ.
  4. Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ.
  5. «Рейнджерс» в игре с «Вашингтоном» установили лучший результат клуба в плей-офф в XXI веке.
  6. «Байер» продлил беспроигрышную серию до 45 матчей, обновив рекорд топ-5 лиг.
  7. Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и не смог выиграть турнир претендентов.
  8. Статистика Александра Овечкина в проигранном матче первого раунда с «Рейнджерс».
  9. «ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской Лиги 1.
  10. Хави: то, что в Ла Лиге нет автоматического определения гола, – позор.
  11. Передача Никиты Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф НХЛ.
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