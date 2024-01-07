Кучеров — лучший бомбардир НХЛ, Потапова снялась перед матчем с украинкой. Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ, российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед стартовым матчем с украинкой Лесей Цуренко, в Нидерландах рассказали, возможен ли сейчас арест вингера московского «Спартака» Квинси Промеса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
- Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед матчем с украинкой Цуренко.
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