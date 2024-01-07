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Кучеров — лучший бомбардир НХЛ, Потапова снялась перед матчем с украинкой. Главное к утру
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ, российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед стартовым матчем с украинкой Лесей Цуренко, в Нидерландах рассказали, возможен ли сейчас арест вингера московского «Спартака» Квинси Промеса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
  2. Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед матчем с украинкой Цуренко.
  3. Нидерландский адвокат рассказал, возможен ли арест игрока «Спартака» Промеса в ОАЭ.
  4. Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет.
  5. ЦСКА интересуется экс-игроком «Спартака» Уруновым.
  6. Судья в Кубке Англии показал круглую красную карточку.
  7. Артемий Панарин вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ.
  8. Футболист потерял сознание и бился в конвульсиях во время матча Кубка звёзд в Катаре.
  9. Игрок «Зенита» Ду Кейрос может перейти в «Гремио» в зимнее трансферное окно.
  10. «Тампа» уступила «Бостону», пропустив семь шайб. У Кучерова три очка.
  11. Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Милана».
  12. Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Монреалем».
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