15 топ-событий воскресенья: финалы Рублёва и Соболенко и наши в НХЛ и Кубках

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», регулярный сезон НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команды проведут второй матч кряду за последние 48 часов — у кого лучше сохранены кондиции?

«Индиана Пэйсерс» в последние недели играет очень хорошо и в последний раз одержала победу над «Атлантой Хоукс» со счётом 150:116. Эта победа над «Атлантой» не только показала лиге, насколько хороши «Пэйсерс» в нападении, но и увеличила победную серию команды до шести игр. «Бостон Селтикс», в свою очередь, до этого справился с «Ютой Джаз», продлив победную серию на своей площадке в нынешнем сезоне — 17-0.

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из братьев Хьюзов будет сильнее?

Увы, эти две команды играют друг против друга лишь дважды в сезон — а ведь в этих матчах в ближайшее время будут играть сразу три брата. Куинн Хьюз ведёт за собой не только оборону «Ванкувера», но и весь канадский клуб, который сенсационно лидирует в своём дивизионе. Джек Хьюз после первых трудных лет в НХЛ быстро стал топовым плеймейкером, а защитник Люк Хьюз уже в 20 лет стал основным игроком большинства и идёт на 50-очковый сезон. В первом «братском дерби» сезона был сильнее «Ванкувер» — 6:5

Недавно два Хьюза устроили мощный перформанс: Видео Братья Хьюз набрали шесть очков на двоих и принесли «Нью-Джерси» победу над «Оттавой»

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой суперснайпер будет сильнее: Пастрняк или Кучеров?

«Тампа-Бэй» в этом сезоне и так барахлит в плане обороны: некоторые считают, что по клубу ударил уход Райана Макдоны, который был важной частью чемпионских команд. Однако что-то непонятное творится с Виктором Хедманом, который проваливает сезон по продвинутой статистике, а теперь с травмой выбыл ещё и Михаил Сергачёв, из-за чего «молнии» недавно играли в пять защитников. Остановит ли урезанная бригада защиты команды из Флориды Пастрняка и компанию?

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Милуоки Бакс», регулярный сезон НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: играющий хорошо дома «Хьюстон» примет одну из лучших команд НБА

«Милуоки Бакс» в последних 14 матчах одержал 10 побед — это говорит о хорошей форме «Милуоки». В прошлой игре с «Сан-Антонио Спёрс» тяжёлый форвард, один из лидеров клуба из Висконсина, набрал 44 очка, 14 подборов и семь передач. «Хьюстон Рокетс» — это команда, которая выигрывает каждую игру на своей на площадке, но при этом на выезде везде терпит поражения.

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🏆 🎾 7:00: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Брисбен, финал

Интрига: будет ли повторение финала Australian Open — 2023?

До финала турнира WTA-500 в Брисбене добрались два первых номера посева — Арина Соболенко и Елена Рыбакина — те самые теннисистки, которые год назад разыграли финал Australian Open. В тот момент счёт личных встреч стал 4-0 в пользу Соболенко. Однако затем два матча выиграла Рыбакина — в финале Индиан-Уэллса и четвертьфинале Пекина. И всё же последний поединок в рамках группового этапа WTA Finals остался снова за Ариной. Кто окажется сильнее на этот раз? Отметим, что на данный момент в активе белорусской теннисистки значится 13 титулов, а на счету Елены — пять.

🏍️ 7:15: «Дакар»-2024, второй этап: Аль-Хенакия — Аль-Дувадими

Интрига: отыграются ли Лёб и Аль-Аттия?

Первый же спецучасток нового «Дакара» подарил интересные события в зачёте внедорожников. Целый ряд фаворитов гонки, включая действующего победителя Нассера Аль-Аттию, столкнулись с проблемами и потеряли немало времени. Сумеет ли катарец, а также Себастьен Лёб и Стефан Петерансель пойти в контратаку на втором этапе? Участников ждут 463 боевых километра, включая 30-километровую зону песчаных дюн в начале маршрута.

🏆 🎾 9:30: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия), Гонконг, финал

Интрига: завоюет ли Рублёв свой 15-й титул?

Андрей Рублёв стал единственным россиянином, добравшимся до решающего матча на стартовой неделе нового сезона. В финале Гонконга он попытается разобраться с обидчиком Карена Хачанова и Павла Котова — финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты на уровне основных сеток ATP встречались трижды, и счёт 2-1 в пользу Рублёва. Он победил в Дубае-2021 и на Australian Open — 2023. А вот последняя их встреча на «Мастерсе» в Цинциннати осталась за финном. Для Андрея это будет 24-й финал в карьере, и 14 предыдущих завершились его победой. Завоюет ли он сейчас 15-й титул?

⚽️ 16:30: «Гавр» — «Кан», Кубок Франции, 1/32 финала

Интрига: Кузяев вытащит команду в следующую стадию?

Кажется, что 1/32 финала – какая-то слишком далёкая стадия турнира. Но в Кубке Франции на данном этапе уже рубятся серьёзные клубы. А потому никакого расслабленного подхода к игре быть не может. Да, «Гавр» как представитель элитного дивизиона видится фаворитом, но в Лиге 2 в течение нескольких сезонов «Кан» регулярно отнимал у своего соперника очки. Верим в Далера Кузяева! Мастерство игроков его уровня может стать в этой встрече определяющим.

⚽️ 16:30: «Ланс» — «Монако», Кубок Франции, 1/32 финала

Интрига: Головин забьёт? Для этого есть все основания

Команда Александра стартует в национальном кубке с непростой игры – в соперниках участвовавший в ЛЧ «Ланс». Но вряд ли россиянина это беспокоит, ведь его «Монако» уже смял этого соперника в Лиге 1 (3:0). Головин, кстати, забил. Это было в сентябре-2023. На дворе январь, и монегаскам играть на выезде. Но глобально проблем быть не должно.

🏒 17:00: «Динамо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как покажет себя Ковальчук?

Илья Ковальчук начал в КХЛ с двух шайб в трёх играх — однако две игры из трёх «Спартак» проиграл. В дерби с ЦСКА команда Алексея Жамнова, которая долго лидировала в КХЛ по результативности, забила кризисным чемпионам лишь раз. Неужели добавление суперветерана нарушило внутренний баланс команды? Понять, так это или нет, мы сможем в ещё одном московском дерби

Легенда может не только забивать: Видео Илья Ковальчук жёстким силовым приёмом сбил шлем с игрока ЦСКА в дерби

🏒 17:00: СКА — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сколько голов забьют самые горячие команды конференций?

Очный матч этих соперников в Магнитогорске был ярким и насыщенным моментами, пусть и закончился со счётом 3:2. Тогда «Металлург» был на пике, а сейчас находится на лёгком спаде — впрочем, вряд ли Андрей Разин откажется от своей игровой философии. «Локомотив» недавно победил в Петербурге более скучным способом, чем вызвал традиционный гнев Александра Юдина, но сшибка СКА и «Металлурга» должна подарить куда больше голов.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/32 финала

Интрига: вам точно нужны причины, чтобы смотреть этот матч?

Вывеска настолько потрясающая, что тут даже комментарии излишни. В декабре команды устроили классный футбол в рамках АПЛ, а теперь встретятся в Кубке Англии. Жаль только, что не на столь ошеломительной стадии, как полуфинал или финал. Обычно «Арсенал» и «Ливерпуль» рубятся в Кубке лиги, а не Англии, но пора вспомнить добрую традицию: последний раз они встречались в данном турнире в 2014-м, и тогда лондонцы победили 2:1.

⚽️ 22:45: «Рома» — «Аталанта», Серия А, 19-й тур

Интрига: Миранчук выйдет в основе против команды Моуринью?

После чудо-перформанса Алексея в Кубке Италии (предголевой пас, ассист и гол в ворота «Сассуоло») Джан Пьеро Гасперини просто обязан выпустить россиянина в старте на важный матч Серии А. «Рома» Жозе Моуринью отстаёт от клуба из Бергамо на одно очко, но вряд ли считается аутсайдером матча. Это встреча одноклассников в борьбе за Лигу чемпионов. И в такой игре Миранчук просто обязан появиться.

🏒 23:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забросит ли команда Овечкина больше трёх шайб?

Вечер Рождества — прекрасный момент, чтобы посмотреть за игрой «Вашингтона». Правда, вряд ли она доставит много удовольствия: «столичные» при Спенсере Карбери так и не научились много забивать, проводящий плохой сезон Овечкин всё ещё остаётся лучшим бомбардиром команды, а оборонительная надёжность образца начала сезона всё чаще даёт сбои. «Лос-Анджелес» — очень плохой соперник для того, чтобы раскрыться в атаке: команда Тодда Макллелана идёт на первом месте в лиге по количеству пропущенных шайб. Но, может быть, болельщики «столичных» увидят праздничное чудо?

⚽️ 23:00: «Малага» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/16 финала

Интрига: очередная возможность для Захаряна забить дебютный гол

Арсен всё чаще и больше играет за «Реал Сосьедад», но забить по-прежнему не получается. В Кубке Испании Иманол Альгуасиль точно даст россиянину много игрового времени – не исключено, что Захарян отбегает все 90 минут. Важно лишь помнить, что «Малага» хоть и не играет сейчас в Ла Лиге, но очень хороша дома – и пока не пропускает в вышеуказанном турнире.