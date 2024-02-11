Овечкин побил интересный рекорд Гретцки, «Реал» уничтожил «Жирону». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, мадридский «Реал» разгромил «Жирону»(4:0) в очередном матче чемпионата Испании, «Байер» с крупным счётом (3:0) победил «Баварию» и упрочил своё лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись на пять очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Все результаты игрового дня НХЛ 11 февраля