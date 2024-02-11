Овечкин побил интересный рекорд Гретцки, «Реал» уничтожил «Жирону». Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, мадридский «Реал» разгромил «Жирону»(4:0) в очередном матче чемпионата Испании, «Байер» с крупным счётом (3:0) победил «Баварию» и упрочил своё лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись на пять очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота.
- «Реал» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги и оторвался от неё на пять очков.
- «Бавария» крупно проиграла «Байеру», леверкузенцы увеличили свой отрыв до пяти очков.
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать шестиматчевую серию поражений в НХЛ.
- Никита Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.
- Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира ATP-250 в Марселе.
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- «ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции.
- Джуд Беллингем установил уникальный рекорд «Реала» в ХХI веке.
- Бывший вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в московском клубе.
- Овечкин выдал четырёхматчевую голевую серию впервые с марта 2023 года.
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