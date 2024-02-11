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11 февраля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты UFC

Овечкин побил интересный рекорд Гретцки, «Реал» уничтожил «Жирону». Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, мадридский «Реал» разгромил «Жирону»(4:0) в очередном матче чемпионата Испании, «Байер» с крупным счётом (3:0) победил «Баварию» и упрочил своё лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись на пять очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота.
  2. «Реал» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги и оторвался от неё на пять очков.
  3. «Бавария» крупно проиграла «Байеру», леверкузенцы увеличили свой отрыв до пяти очков.
  4. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать шестиматчевую серию поражений в НХЛ.
  5. Никита Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.
  6. Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира ATP-250 в Марселе.
  7. Джек Херманссон победил Джозефа Пайфера в главном событии UFC Vegas 86.
  8. Сборная ЮАР обыграла ДР Конго в серии пенальти и заняла третье место на Кубке Африки.
  9. «Интер» упрочил лидерство в Серии А, одержав волевую победу над «Ромой».
  10. «ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции.
  11. Джуд Беллингем установил уникальный рекорд «Реала» в ХХI веке.
  12. Бывший вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в московском клубе.
  13. Овечкин выдал четырёхматчевую голевую серию впервые с марта 2023 года.
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