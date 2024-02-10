21 топ-событие воскресенья: финал Кубка Африки, Касаткина идёт за титулом, наши в НХЛ

Посмотреть все события 11 февраля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Кучеров результативную серию?

Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров не уходит со льда без набранных очков на протяжении последних шести матчей, в которых он забил пять голов и сделал семь передач. «Коламбус» — тоже его клиенты, в 25 матчах с этой командой за карьеру он набрал 35 очков, а в девяти из последних 13 встреч с «мундирами» он и вовсе не ограничивался одним очком. Ждём продолжения банкета – тем более Кучеров близок к тому, чтобы стать первым игроком в этом сезоне, который наберёт 90 очков (на данный момент – 87). Посмотрим, и чем ответит русская банда «Коламбуса» — в последних трёх матчах неизменно забивал либо Воронков, либо Марченко, либо Чинахов.

На пятки Никите наступает канадский лидер «Колорадо»: Маккиннон высказался о борьбе с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 11 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» впервые в сезоне НБА победят «Санз»?

После, откровенно говоря, плохого старта в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» понемногу выходит из игрового кризиса. Клуб из Сан-Франциско победил в пяти из шести последних матчей. При этом коллектив во главе со Стефеном Карри показывает хорошую и слаженную игру. «Финикс Санз» же тоже не мальчики для битья. Клуб из Аризоны после возвращения в строй Брэдли Била выдал серию из семи побед. Сейчас же у «Финикса» пять побед в недавних шести матчах – великолепная статистика. При этом подопечные Фрэнка Вогеля трижды в сезоне встречались с «воинами» и всё разы оказывались сильнее. Сумеет ли «Голден Стэйт» прервать серию поражений с «Финиксом»?

👊 5:30*: Джек Херманссон (Швеция) — Джозеф Пайфер (США), UFC Fight Night 236

*Время боя ориентировочное

Интрига: в UFC новый жуткий нокаутёр или Пайфер лишь середняк?

Далеко не каждый тяжеловес может похвастаться, что он бьёт с такой же силой, как знаменитый экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Однако сейчас в промоушене выступает боец, который даже побил рекорд Хищника по силе удара. И он — средневес. Джо Пайфер ворвался в лигу Даны Уайта с досрочными победами и буквально влюбил в себя президента: Дана даже давал Пайферу деньги на аренду дома. Теперь Джо предстоит побить соперника из топ-15 рейтинга средневесов, но будет непросто — Джек Херманссон обладает большим опытом и не любит сдаваться.

🎯 9:30 и 12:00: Спартакиада — биатлон, мужская и женская гонки преследования

Интрига: одержит ли Латыпов вторую победу и как пробежит сенсационная Батманова?

Биатлонные спринты на Спартакиаде-2024 получились очень горячими! Но гонки преследования обещают стать ещё жарче. Победитель спринта Эдуард Латыпов уйдёт в гонку с преимуществом в 20 секунд над преследователями, но это не даёт ему никаких гарантий. Из претендентов на медали нельзя вычёркивать даже белорусов, лучший из которых Павел Белько стартует через полторы минуты после Латыпова.

У девушек борьба ещё плотнее: Анастасия Батманова убежит всего на четыре секунды раньше Виктории Сливко, а ещё через секунду стартует Анастасия Гореева. В минуте — сразу 11 биатлонисток, и это обещает классную гонку.

Удивительная победа биатлонистки Батмановой на Спартакиаде: Нападающий «Северстали» ответил, чего не хватает клубу для побед над лидерами

🏆 🎾 14:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 7), Абу-Даби, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Касаткина первый за полтора года титул?

Дарья Касаткина второй раз за сезон добралась до решающего матча на турнире WTA. Однако вот уже полтора года россиянка не может завоевать титул. Возможно, ей удастся справиться в финале Абу-Даби с Еленой Рыбакиной. Девушки ранее встречались четырежды и по два раза обменялись победами. Дарья была сильнее в Остраве-2020 и Сан-Хосе-2022, а Елена — в Абу-Даби-2021 и в Монреале-2023. Кто окажется сильнее на этот раз?

🏒 14:30: «Металлург» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Гусев 80 очков в сезоне?

Нападающий «Динамо» Никита Гусев может стать первым игроком в нынешнем сезоне, который пробьёт планку в 80 очков (сейчас в его активе 78 баллов). Это может быть всего лишь четвёртый случай в истории лиги, когда игрок был настолько результативен по итогам регулярного чемпионата. Но и соперник у него сегодня не из простых – «Металлург» возглавляет турнирную таблицу, играет под стать своему статусу и сам ведёт борьбу за Кубок континента.

Все главные рекорды «Динамо» за одну регулярку Никита уже переписал: Никита Гусев побил ещё один рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»

🎯 16:30 и 19:05: Биатлон — ЧМ-2024, женская и мужская гонки преследования

Интрига: смогут ли норвежцы и француженки занять весь пьедестал в пасьюте?

В спринтах на чемпионате мира Норвегия и Франция выдали всю свою мощь. В женской гонке первые четыре места заняли француженки, повторив рекорд советских лыжниц 40-летней давности. А в мужском старте весь подиум заняли норвежцы, продолжив своё доминирование по ходу сезона. Получится ли у обеих стран повторить такой удивительный успех и в пасьюте?

⚽️ 17:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Арсенал» неудобного соперника?

«Арсенал» по-прежнему бьётся за победу в АПЛ. Команда Микеля Артеты одержала три победы подряд и прибила в прошлом туре «Ливерпуль» (2:1). Теперь отставание от лидирующих в турнире мерсисайдцев составляет всего два очка. А вот «Вест Хэму» в последнее время приходится непросто — серия из четырёх матчей без побед. В результате этого команда откатилась на седьмое место. Интересно, что «Вест Хэм» не проигрывает «Арсеналу» в течение трёх матчей (две победы, одна ничья). В каждом из них команда Дэвида Мойеса забивает не меньше двух мячей.

Артета может стать лучшим тренером месяца в АПЛ: Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в январе

🏒 17:00: «Торпедо» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: упрочит ли «Нефтехимик» свои шансы на плей-офф?

«Нефтехимик» вернулся на восьмое место в конференции, хоть и подарил очки прямому конкуренту «Сибири», уступив в овертайме, а сегодня продолжает отчаянную борьбу за путёвку в плей-офф КХЛ. Пока лига и ФХР продолжают решать, оставлять ли наказание «Сибири» в виде снятия очков за заявку четырёх легионеров на матч, нижнекамцы продолжают выходить на лёд каждый раз, как на матч жизни. «Торпедо» они уже совсем недавно хорошо покусали и, хотя упустили победу с 2:0, но одним очком всё же разжились. Сегодня команда Олега Леонтьева попробует показать результат как минимум не хуже.

🏒 17:00: СКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: установит ли СКА рекорд посещаемости в первом матче на новой арене?

СКА переезжает в новый дом – самую большую хоккейную арену в мире. «СКА Арена», официально открывшаяся в конце прошлого года Матчем звёзд КХЛ, вмещает 21 542 зрителя. Клуб запланировал праздничный концерт и другие активности, а президент лиги Алексей Морозов ожидает, что на матче с «Сочи» будет побит рекорд посещаемости КХЛ для матчей в закрытых помещениях – 17 073 зрителя в 2014 году.

Недавно арену посетил и президент России: Путин — о «СКА Арене»: комплекс построен исключительно на частные деньги

🏐 18:00: «Белогорье» — «Локомотив», Суперлига (м), 22-й тур

Интрига: сокрушит ли «Белогорье» третьего лидера подряд?

«Белогорье» за месяц набрало потрясающий ход. Команда оправилась от неудач, которые преследовали её в конце декабря и начале января, и выиграла шесть матчей подряд. При этом в двух последних турах были сокрушены лидеры – казанский «Зенит» и московское «Динамо». Теперь белгородцам предстоит провести третий топ-матч – с новосибирским «Локомотивом». В случае победы подопечные Александра Волкова могут и сами ворваться в топ-3, а по меньшей мере будут дышать в спину «Динамо» и «Локо». Но хватит ли у Белгорода сил на третью изнуряющую битву?

⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: приблизится ли «МЮ» к топ-4?

«Манчестер Юнайтед» одержал две победы подряд и забил в общей сложности семь мячей. Команда поднялась на шестое место в АПЛ, но до четвёртой строчки пока восемь очков. Там, кстати, располагается «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери в прошлом туре разнесла «Шеффилд» (5:0), но перед этим одержала всего одну победу в пяти матчах АПЛ. Две предыдущие поездки «МЮ» в Бирмингем получились неудачными — всего лишь одно набранное очко при общей разности мячей 3:5.

🏒 21:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин забивать?

Со снайперскими свершениями в этом сезоне у Александра Овечкина туго – о борьбе за «Морис Ришар» речи точно не идёт, и в принципе этот год грозит стать худшим по результативности в карьере капитана «Вашингтона». Но в конце января Александр прервал очередную длительную голевую засуху и всё не может остановиться. Три матча подряд с голами – в этом сезоне у него такого ещё не было! Сможет ли он забить и лидеру лиги «Ванкуверу» и поможет ли это «Вашингтону» прервать серию поражений из шести матчей?

Великая погоня продолжается: Овечкин сократил отставание от Гретцки до 61 гола

🏀 22:00: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 11 февраля 2024, воскресенье. 22:00 МСК Майами Хит Майами Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «кельты» в третий раз в сезоне НБА одолеют «Хит»?

«Бостон Селтикс» – лидер Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда победила в 40 матчах при 12 поражениях в регулярном чемпионате. «Майами Хит» таким результатом похвастаться не может – 28 побед при 24 поражениях – восьмое место на Востоке. Но в последнее время подопечные Эрика Споэльстры начали играть намного лучше, чем раньше – четыре победы в пяти матчах. При этом клуб из Флориды в нынешнем сезоне дважды встречался с «кельтами» и ни разу не сумел победить. Исправится ли «Майами» за два поражения от «Бостона»?

⚽️ 22:45: «Ницца» — «Монако», Лига 1, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сократит ли «Монако» отставание от второго места?

В последнее время дела у «Монако» складываются не лучшим образом. Во-первых, команда выдала серию из трёх матчей без побед в Лиге 1 (две ничьих, одно поражение). Во-вторых, на этой неделе монегаски вылетели из Кубка Франции после того, как уступили «Руану» в серии пенальти. «Монако» пока располагается на пятой строчке, но до второго места всего четыре очка. А там, кстати, находится «Ницца». «Монако» неплохо играет на Лазурном берегу — три победы в последних четырёх гостевых матчах с «Ниццей».

⚽️ 22:45: «Милан» — «Наполи», Серия А, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Наполи» слабо играет против топ-клубов — получится ли изменить тенденцию?

В прошлом сезоне «Наполи» завоевал долгожданный чемпионский титул, но в этом всё складывается совсем иначе. Сейчас южане находятся только на седьмом месте, а отрыв от лидера составляет внушительные 22 очка. А ещё «Наполи» в этом сезоне очень плохо играет против топовых клубов Италии. Впереди встреча с одним из таковых. «Милан» находится на третьей строчке в таблице с отрывом от четвёртого места в 10 очков. В последних шести матчах с красно-чёрными «Наполи» одержал всего одну победу. С другой стороны, в последних четырёх матчах на «Сан-Сиро» хозяева потерпели три поражения.

Тренер «Милана» возглавит «Наполи»? «Наполи» определился с основным кандидатом на пост главного тренера

🏆 ⚽️ 23:00: Нигерия — Кот-д’Ивуар, Кубок Африки, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет лучшей сборной Африки?

Нигерия — одна из самых стабильных сборных Кубка Африки. Она трижды выигрывала турнир (четвёртый результат), но 15 раз попадала в медали (лучший показатель на континенте). Кот-д’Ивуар дважды побеждал на Кубке Африки и восемь раз попадал в топ-3 (пятый результат). Команды уже встречались друг с другом на групповой стадии, и тогда нигерийцы победили со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти. Но теперь на кону золотые медали турнира, который проходит в Кот-д’Ивуаре. Возьмут ли хозяева реванш?

Что сказал тренер Нигерии перед финалом: «Мы уверены в победе». Тренер сборной Нигерии — о финале Кубка Африки с Кот-д'Ивуаром

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Гранада», Примера, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Барса» соперника в Ла Лиге впервые за три года?

В последних шести турах чемпионата Испании «Барса» одержала пять побед. Но о титуле пока остаётся только мечтать, ведь «Реал» опережает принципиального соперника на восемь очков. Правда, у каталонцев есть шансы одержать очередную победу, ведь в соперниках — предпоследняя команда лиги. К тому же «Барса» примет «Гранаду» дома. Если не обыгрывать таких соперников, то кого вообще обыгрывать? Правда, есть один нюанс. Предыдущие три матча с участием «Барсы» и «Гранады» завершились вничью. А вообще каталонцы не побеждали соперника в чемпионате с января 2021 года.

Де Йонг пока не спешит продлевать контракт с «Барсой»: Де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о пролонгации контракта до 2029 года

🏒🏀 23:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молнии» ответят за два поражения кряду от «Кингз»?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации подарит нам отличное противостояние между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». «Короли» в последнем матче разгромили действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс» со счётом 135:106. К тому же в целом находятся в отличной игровой форме – семь побед при трёх поражениях. В свою очередь, «молнии» – одни из лидеров Западной конференции и по сезону идут намного стабильнее оппонента. «Оклахома» дважды на выезде уступила «Сакраменто» в нынешнем регулярном чемпионате. Сумеют ли хозяева впервые в сезоне победить подопечных Майка Брауна?