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13 февраля: главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Продление бана для российского хоккея, сенсация в чемпионате Италии. Главное к утру
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ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований, «Ювентус» на домашнем стадионе проиграл «Удинезе» (0:1) в 24-м туре чемпионата Италии, СКА установил новый мировой рекорд в хоккее по посещаемости в закрытых спортивных сооружениях. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований.
  2. «Ювентус» на домашней арене сенсационно уступил «Удинезе».
  3. СКА объявил, что матч на «СКА Арене» посетили более 23 тысяч человек. Это мировой рекорд.
  4. Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира в Дохе.
  5. «Аль-Хиляль» сообщил о возвращении Неймара после травмы.
  6. «Реал» может приобрести одного из лидеров «Манчестер Юнайтед» вместо Холанда и Мбаппе
  7. Более 400 допинговых дел в отношении россиян прекращены без предъявления обвинений.
  8. Игрок «Монако» Головин пропустит матч Лиги 1 с «Тулузой» из-за перебора жёлтых карточек.
  9. «Сан-Антонио» обыграл «Торонто», Виктор Вембаньяма почти оформил квадрупл-дабл.
  10. Стало известно, чем займётся Юрген Клопп после ухода из «Ливерпуля».
  11. Шат-аут Шестёркина позволил «Рейнджерс» всухую переиграть «Калгари».
  12. «Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду в «Гремио».
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