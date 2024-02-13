Продление бана для российского хоккея, сенсация в чемпионате Италии. Главное к утру
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований, «Ювентус» на домашнем стадионе проиграл «Удинезе» (0:1) в 24-м туре чемпионата Италии, СКА установил новый мировой рекорд в хоккее по посещаемости в закрытых спортивных сооружениях. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований.
- «Ювентус» на домашней арене сенсационно уступил «Удинезе».
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