Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Очередной дубль Овечкина, Соболенко не смогла провести матч в Майами. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», матч второго круга теннисного турнира WTA-1000 в Майами между Ариной Соболенко и Паулой Бадосой перенесён в связи с особыми обстоятельствами в жизни белорусской теннисистки, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2024 в Монреале с 76,98 балла. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Торонто».
  2. Матч Соболенко и Бадосы перенесён из-за особых обстоятельств белорусской теннисистки.
  3. Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале.
  4. Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по матчам с 2+ голами в одном сезоне НХЛ.
  5. Прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса — Onda Cero.
  6. Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова
  7. Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
  8. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  9. В РФС ответили на вопрос, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за матчи с Россией
  10. «Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту». У Гаврикова "+3", у Капризова "-2"
  11. Экс-футболист «Реала» будет отбывать тюремный срок за изнасилование в Бразилии
  12. «Эгриси» почтил память основателя клуба Василия Уткина.
  13. Ла Лига отклонила жалобу «Реала» и обвинила клуб в давлении на судейский комитет.
Все результаты игрового дня НХЛ 12 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 21 марта
Ваше расписание на сегодня:
15 топ-событий четверга: Россия — Сербия в футболе, плей-офф КХЛ, баскетбол и фигурка
15 топ-событий четверга: Россия — Сербия в футболе, плей-офф КХЛ, баскетбол и фигурка
Все результаты игрового дня НБА12 марта
Все результаты игрового дня НБА 21 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android