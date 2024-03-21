Очередной дубль Овечкина, Соболенко не смогла провести матч в Майами. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», матч второго круга теннисного турнира WTA-1000 в Майами между Ариной Соболенко и Паулой Бадосой перенесён в связи с особыми обстоятельствами в жизни белорусской теннисистки, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2024 в Монреале с 76,98 балла. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Торонто».
- Матч Соболенко и Бадосы перенесён из-за особых обстоятельств белорусской теннисистки.
- Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале.
- Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по матчам с 2+ голами в одном сезоне НХЛ.
- Прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса — Onda Cero.
- Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова
- Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
- Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
- В РФС ответили на вопрос, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за матчи с Россией
- «Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту». У Гаврикова "+3", у Капризова "-2"
- Экс-футболист «Реала» будет отбывать тюремный срок за изнасилование в Бразилии
- «Эгриси» почтил память основателя клуба Василия Уткина.
- Ла Лига отклонила жалобу «Реала» и обвинила клуб в давлении на судейский комитет.
Все результаты игрового дня НХЛ 12 марта
Ваше расписание на сегодня:
Все результаты игрового дня НБА12 марта
Комментарии