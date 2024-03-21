Очередной дубль Овечкина, Соболенко не смогла провести матч в Майами. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», матч второго круга теннисного турнира WTA-1000 в Майами между Ариной Соболенко и Паулой Бадосой перенесён в связи с особыми обстоятельствами в жизни белорусской теннисистки, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате мира — 2024 в Монреале с 76,98 балла. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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