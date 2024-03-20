15 топ-событий четверга: Россия — Сербия в футболе, плей-офф КХЛ, баскетбол и фигурка

Яркий спорт 21 марта: сможет ли СКА возродить интригу в серии, «Спартак» — пробить Набокова, а Карпин и Ко — порадовать болельщиков?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Вашингтон» в восьмёрку?

Недолго «Вашингтон» радовался попаданию в зону плей-офф, на следующий день выиграли и его главные конкуренты за восьмёрку – «Филадельфия» и «Детройт», и «столичные» вновь оказались в роли догоняющих. Хорошие новости в том, что команда Овечкина разыгралась и одержала три победы подряд, что позволяет им смотреть в будущее с неким оптимизмом. Наступает ключевой отрезок сезона – домашняя серия с соперниками сплошь из команд, идущих в зоне плей-офф. В случае победы над «Торонто» «Вашингтон» вновь вернётся на вторую позицию в зоне уайлд-кард.

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «оленям» удастся остановить лидера Востока?

«Милуоки Бакс» (44-24) до сих пор переживал непростой путь с новым главным тренером Доком Риверсом, но команда сыграет с «Бостон Селтикс», одержав победы в трёх из четырёх последних матчей. Последний успех «Милуоки» был достигнут в матче с «Финикс Санз», в котором «олени» одержали победу со счётом 140:129. «Бостон» – лидер Восточной конференции и не проигрывает на протяжении шести матчей кряду. У гостей в прошлом матче не играл Яннис Адетокунбо, но к предстоящей встрече может вернуться в строй. Сумеет ли «Милуоки» навязать борьбу настолько сильному «Бостону»?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Капризов свою крутую серию?

Только вчера Кирилл Капризов установил очередное достижение «Миннесоты» — затратил меньше всего матчей в истории клуба, чтобы забить 150 голов. В последних пяти матчах россиянин был неудержим и ни разу не уходил со льда без забитого гола, набрав в общей сложности 9 (6+3) очков. Продолжится ли крутая серия с «Лос-Анджелесом»? «Дикарям» это очень нужно, они ведут упорную борьбу за попадание в плей-офф.

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Филадельфия» без Эмбиида набирает обороты?

«Финикс Санз» (39-29) сейчас испытывает небольшие трудности, показав результат в шесть побед при семи поражениях в последних 13 матчах. Это не худший отрезок, который вы можете увидеть в сегодняшней НБА, но это неприемлемо для такой талантливой команды с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом в составе. «Филадельфия Сиксерс» (38-30) после того, как выбыл Джоэл Эмбиид с травмой, скатилась на шестое место в Восточной конференции. При этом команда победила в двух последних матчах регулярного чемпионата. Гости продолжат свою победную серию?

🏒 17:00: «Автомобилист» — СКА, Кубок Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли СКА возродить интригу в серии с «Автомобилистом»?

«Автомобилист» пишет историю на наших глазах. Нынешнее выступление уже можно считать лучшим для екатеринбуржцев в КХЛ. До второго раунда они уже однажды доходили, но две победы в нём одержали впервые. Да ещё и в Питере, в матче со СКА, когда в них никто особенно не верил. Пока что «Автомобилист» урабатывает армейцев по всем фронтам, а в воротах божит Аликин. Сегодняшний матч может поставить СКА на грань вылета или же возродить интригу.

🏐 18:00: «Динамо-ЛО» — «Факел», плей-офф чемпионата России (м), первый матч

Интрига: кто пройдёт в 1/4 финала в самой равной паре первого раунда?

Главная жара в российском волейболе началась — стартовали матчи первого раунда плей-офф. Путёвку в четвертьфинал будут себе выбивать восемь клубов. Их уже ждёт первая четвёрка по результатам регулярки — «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье», «Динамо М». Оба клуба выдали два противоречивых матча — каждый брал своё на домашней площадке: в Сосновом Бору сильнее оказались динамовцы (3:0), в Новом Уренгое — также хозяева (3:2). Так что ждём равной борьбы и в плей-офф!

⛸️ 18:10: Фигурное катание, чемпионат мира, короткая программа, мужчины

Интрига: исполнит ли Малинин четверной аксель?

Второй соревновательный день чемпионата мира начнётся с короткой программы у мужчин. Главное внимание приковано к Илье Малинину — американцу русского происхождения, который единственным в мире исполнял на соревнованиях сложнейший прыжок — четверной аксель. В финале Гран-при он рискнул даже в короткой программе — а пойдёт ли на это во второй раз, когда ставки повышены?

Главные соперники Малинина — двукратный чемпион мира Сёма Уно и его соотечественники из Японии Као Миура и Юма Кагияма, а также двукратный чемпион Европы из Франции Адам Сяо Хим Фа.

🏀 19:00: УНИКС — «Зенит», Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпиону Единой лиги удастся остановить триумфатора Кубка России?

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встретится с обладателем Кубка России санкт-петербургским «Зенитом». Клуб с берегов Невы впервые в истории завоевал данный трофей, в финале обыграв «Пари Нижний Новгород». При этом «Зенит» не знает поражений в семи матчах кряду. УНИКС ранее как на домашнем паркете, так и на выезде побеждал предстоящего соперника, но сейчас подопечные Хавьера Паскуаля в совершенно другой форме, и к слову, находятся на подъёме.

🏒 19:30: «Спартак» — «Металлург» Мг, Кубок Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у «Спартака» наконец пробить Набокова?

«Спартак» возвращается из Магнитогорска ни с чем. Мало того, что не добыто ни одной победы на льду соперника, так красно-белые за два матча даже не смогли ни разу прошить Илью Набокова. В сезоне ходило много разговоров, что вратарская позиция – слабое место «Магнитки», но 20-летний воспитанник магнитогорского хоккея всё больше заявляет о себе как о новой звезде и достойной замене Василию Кошечкину. Сможет ли «Спартак» найти ключики к его воротам в Москве или «сухая» серия Набокова продолжится?

⚽️ 20:00: Россия — Сербия, товарищеский матч

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Интрига: первый за два года топ-матч сборной России

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от официальных международных матчей. Мы уже забыли ощущение от встреч с европейскими командами. Наконец-то дождались! В Москву приезжает сборная Сербии — мощная по именам европейская команда. Матч с сербами вызывает ажиотаж. На встречу, которая состоится на «ВТБ-Арене», почти не достать билетов. Интересно посмотреть не только на звёзд Сербии, но и на наших легионеров: Кузяева, Захаряна, Алексея Миранчука, Головина, Лунёва. Карпин собрал мощную банду! Интересно, что она покажет против сильной сборной.

⚽️ 20:00: Грузия — Люксембург, ЧЕ-2024 — квалификация, Путь С, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: шанс для Грузии впервые отобраться на Евро

Грузия ещё ни разу не участвовала в крупных турнирах. Евро-2024 – первый реальный шанс. Для того чтобы попасть на чемпионат Европы, команда Вилли Саньоля должна сперва обыграть дома Люксембург. Затем – победителя пары Греция – Казахстан. В предстоящей встрече Грузии не поможет Хвича Кварацхелия. Но и без него у грузин есть отличные шансы обыграть Люксембург. Важнейшая проверка!

⚽️ 22:45: Португалия — Швеция, товарищеский матч

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Интрига: как сыграет Португалия без Роналду?

Предстоящий товарищеский матч со сборной Швеции пропускает капитан португальцев Криштиану Роналду. 39-летний форвард попросил не вызывать его, так как принял решение отдохнуть. Редкий для Роналду случай. Но и возраст у него уже солидный по меркам футболиста. Необходимо дозировать нагрузки. Да и без Криштиану звёзд у Португалии в атаке хватает. Так что встреча со Швецией будет не менее любопытной.

⚽️ 22:45: Греция — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, Путь С, 1/2 финала

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Интрига: Казахстан пройдёт чемпиона Европы — 2004?

Казахстан близок к историческому достижению – попаданию на Евро. Нужно пройти всего двух соперников, чтобы оказаться на турнире в Германии. Однако впереди у команды Магомеда Адиева выезд к чемпионам Европы — 2004 – Греции. Не самый простой соперник. Греки – фавориты пары, однако Казахстан умеет удивлять. И даст крутейший бой Греции.

С кем сыграют Греция и Казахстан в следующей Лиге наций? Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций — 2024/2025

⚽️ 22:45: Босния и Герцеговина — Украина, ЧЕ-2024 — квалификация, Путь B, 1/2 финала

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Интрига: Украина приблизится к четвёртому подряд Евро?

Сборная Украины участвовала в трёх последних чемпионатах Европы. И вряд ли хочет пропускать предстоящий турнир в Германии. Но команда Сергея Реброва не отобралась на Евро-2024 напрямую. Теперь необходимо выиграть в мини-турнире на четыре команды. Первый матч – с Боснией и Герцеговиной в гостях. Боснийцы ни разу не попадали на Евро, так что мотивации у них предостаточно. Тем более матч пройдёт на их поле. Кто из команд приблизится к чемпионату Европы? Одна из самых ровных пар, которые сыграют в четверг, 21 марта.

⚽️ 22:45: Уэльс — Финляндия, ЧЕ-2024 — квалификация, Путь A, 1/2 финала

Интрига: Уэльс без Бэйла способен попасть на Евро?

Все успехи сборной Уэльса в XXI веке связаны с Гаретом Бэйлом. Но экс-игрок «Тоттенхэма» и «Реала» завершил карьеру. Время для других лидеров валлийцев. Уэльсу необходимо обыгрывать дома Финляндию, чтобы выйти в финал квалификации плей-офф. Однако Суоми тоже не против съездить на второй Евро подряд. Очень равная пара. Фактор домашнего поля играет за Уэльс, но Финляндия – крепкая команда, способная на гостевую победу.