Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 марта: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, теннис

Третий дубль Овечкина за неделю, Медведев вышел в 1/8 турнира в Майами. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Виннипегом» и помог своей команде одержать победу во встрече (3:0), Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ (2:0). Главное у утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин сделал дубль и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ.
  2. Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.
  3. Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ.
  4. Свёнтек обыграла Носкову и встретится с Александровой в 1/8 финала турнира в Майами.
  5. Александрова обыграла Павлюченкову и вышла в четвёртый круг турнира в Майами.
  6. Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами.
  7. Маккиннон установил рекорд «Колорадо» по набранным за сезон очкам.
  8. Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с 25+ голами.
  9. Прервалась 13-матчевая результативная серия Никиты Кучерова. Это был его личный рекорд.
  10. Аванесян разгромно проиграла Коллинз и завершила участие в турнире в Майами.
  11. Александр Овечкин установил необычный рекорд НХЛ для хоккеистов 38+ лет.
  12. Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Торнтона и Гретцки.
Материалы по теме
Все результаты игрового дня НХЛ 25 марта
Материалы по теме
9 топ-матчей понедельника: СКА — «Автомобилист», Кипр — Сербия, битва Медведева, НБА и НХЛ
9 топ-матчей понедельника: СКА — «Автомобилист», Кипр — Сербия, битва Медведева, НБА и НХЛ
Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 25 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android