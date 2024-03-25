Третий дубль Овечкина за неделю, Медведев вышел в 1/8 турнира в Майами. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Виннипегом» и помог своей команде одержать победу во встрече (3:0), Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ (2:0). Главное у утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин сделал дубль и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ.
- Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.
- Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ.
- Свёнтек обыграла Носкову и встретится с Александровой в 1/8 финала турнира в Майами.
- Александрова обыграла Павлюченкову и вышла в четвёртый круг турнира в Майами.
- Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами.
- Маккиннон установил рекорд «Колорадо» по набранным за сезон очкам.
- Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с 25+ голами.
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