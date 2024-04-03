Второе поражение «Вашингтона», 65-й хет-трик Роналду в карьере. Главное к утру

Голевая передача российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» (2:6), «Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик, который стал 65-м в карьере, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена рассказал, в какой клуб, вероятнее всего, перейдёт его подопечный. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля