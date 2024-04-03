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3 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Второе поражение «Вашингтона», 65-й хет-трик Роналду в карьере. Главное к утру
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Голевая передача российского нападающего Александра Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Баффало Сэйбрз» (2:6), «Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик, который стал 65-м в карьере, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена рассказал, в какой клуб, вероятнее всего, перейдёт его подопечный. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало».
  2. Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере.
  3. Агент назвал клуб, в который, вероятнее всего, перейдёт Виктор Осимхен.
  4. Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову во втором круге WTA-500 в Чарльстоне.
  5. «Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
  6. Евгений Малкин превзошёл Ги Лефлёра по результативным передачам за карьеру в НХЛ.
  7. Бывший игрок «Ювентуса» Кьеллини высказался о противостоянии Месси и Роналду.
  8. Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
  9. «Аль-Хиляль» обновил рекордную победную серию мирового футбола, разгромив «Аль-Охдуд».
  10. «Миннесота» одержала победу над «Оттавой», у Кирилла Капризова голевая передача.
  11. Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра.
Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля
Все результаты игрового дня НХЛ 3 апреля
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Все результаты игрового дня НБА 3 апреля
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