14 топ-событий среды: «Спартак» — «Зенит» в Кубке, «Магнитка» — «Автомобилист», НБА и НХЛ

3 апреля в спорте: ключевые игры в борьбе за чемпионство в АПЛ, матч «Аталанты» Миранчука, гонки преследования в биатлоне и волейбол!

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🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Александр Овечкин забросить 850-ю шайбу в НХЛ?

Овечкин не забивал в последних трёх матчах, поэтому на его счету всё так же 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Эту серию пора прерывать, тем более что у «Баффало» далеко не самая крепкая оборона, хоть голкипера Укко-Пекку Луукконена в 2024 году пробить не так уж и просто. Но «Вашингтону» кровь из носу нужны очки, чтобы оставаться в зоне плей-офф, поэтому ждём максимальных усилий и очередных голов от Ови.

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Марат Хуснутдинов забросить первую шайбу в НХЛ?

Российский новичок «Миннесоты» провёл уже семь матчей в НХЛ после перехода из «Сочи», но пока так и не смог отметиться заброшенными шайбами, записав на свой счёт лишь одну голевую передачу. Пора бы уже и разродиться точным броском, и почему бы не сделать это в матче с одной из самых ненадёжных оборон лиги?

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «ракеты» могут упустить шанс попасть в плей-ин, если проиграют «волкам»

«Миннесота Тимбервулвз» уже гарантировала себе участие в плей-офф НБА, остаётся лишь понять, какое итоговое место в регулярном чемпионате займёт команда. «Хьюстон Рокетс» же продолжает борьбу за выход в плей-ин. «Ракеты» победили в 11 матчах кряду, и лишь «Даллас Маверикс» во главе с Лукой Дончичем охладили пыл клуба из Техаса. При этом подопечным Име Удоки никак нельзя проигрывать, так как «Голден Стэйт» впереди на два очка и у «воинов» более лёгкий календарь впереди. «Хьюстону» нужно включаться в матче с одним из лидеров Западной конференции, но удастся ли?

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: очень важный матч для обеих команд из-за плотности в турнирной таблице

Возвращение Расселла Уэстбрука после травмы придало «Лос-Анджелес Клипперс» новых сил. Команда победила в трёх матчах кряду и не намерена останавливаться. При этом на пятки «парусникам» в турнирной таблице наступает «Даллас», который не проигрывает на протяжении семи матчей. Не хотелось бы подопечным Тайрона Лю потерять своё четвёртое место и право на преимущество домашней площадки в плей-офф. «Сакраменто Кингз» находится на восьмой строчке Запада. «Королей» могут обойти «Лейкерс», если они сейчас не покажут свой максимум. При этом «Сакраменто» находится в паре побед от шестого места, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф. В общем, всё очень интересно, ждём яркого противостояния.

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри и компания в этом сезоне ещё не обыгрывали Дончича и его парней

Матчи между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс» практически всегда получаются крайне интересными: в них присутствуют яркие моменты с обеих сторон, при этом проходит сражение одних из лучших разыгрывающих в НБА – Стефена Карри и Луки Дончича. Обе команды сейчас в отличной форме – «воины» имеют победную серию из четырёх матчей, а клуб из Техаса не знает поражений в семи играх кряду. При этом на носу плей-офф, и каждому коллективу нужно улучшать положение дел в турнирной таблице. Будет очень жарко на паркете в Сан-Франциско.

🎿 11:30: Лыжи, Кубок России — 2023/2024, этап 7, гонки преследования (женщины, мужчины), свободный стиль

Интрига: сможет ли Большунов догнать лидера и выиграть?

В Кировске в первый же день финала Кубка России — 2024 произошла сенсация: Александр Большунов проиграл спринт, более того, не прошёл даже в финал! И теперь в общем зачёте мини-тура проигрывает лидеру Ивану Горбунову 24 секунды. Отыграть такое за 15 км не просто возможно — можно и минуту ближайшему сопернику «привезти». Вопрос только в том, на что способен Большунов в нынешнем состоянии? У женщин Вероника Степанова уйдёт на свою профильную гонку 10 км коньком с преимуществом в девять секунд перед Татьяной Сориной. Анастасия Кулешова, одна из тех, кто может побороться за победу в мини-туре, уступает 54 секунды.

⚽️ 16:00: «Урал» — «Локомотив», Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь регионов)

Интрига: останется ли «Локо» без Кубка?

«Локомотив» оказался в Пути регионов Кубка России после поражения от «Балтики» в Пути РПЛ. А «Урал» упал в нижнюю сетку после группового этапа. Теперь командам предстоит важная встреча за право продолжать борьбу за трофей. Игра состоится в Екатеринбурге – плюс для «Урала». Однако команда Виктора Гончаренко почти не побеждает в текущем сезоне. Получится ли обыграть серьёзного соперника? Тем более что «Локо» — самый титулованный клуб России по количеству Кубков. Магия железнодорожников в турнире работает всегда.

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто одержит победу в первом матче полуфинала Кубка Гагарина?

Андрей Разин против бывшей команды — довольно-таки интересная вывеска для полуфинала плей-офф КХЛ, который и без того обещает быть интересным. «Магнитка» не без проблем прошла «Амур» и «Спартак», «Автомобилист» неожиданно уверенно разобрался с «Ак Барсом» и СКА — какая из команд сделает первый шаг к финалу?

🏐 17:00: «Факел» — «Локомотив», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, второй матч

Интрига: ждать сенсации?

Лидеры регулярного чемпионата России предсказуемо взяли первые четвертьфинальные матчи — все, кроме «Локомотива». Уже в среду железнодорожники могут выйти из гонки за титул, если проиграют ответную встречу в Новом Уренгое. «Факелу» же поможет совершить сенсацию и пробраться в 1/2 финала победа с любым счётом, ведь матч в Новосибирске они взяли — 3:1.

⚽️ 18:15: «Балтика» — ЦСКА, Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь РПЛ)

Интрига: «Балтика» продолжит удивлять в Кубке?

Удивительная ситуация: «Балтика» в чемпионате идёт в зоне вылета, но в Кубке вышла во второй этап Пути РПЛ. Впереди у калининградцев две игры с ЦСКА. Любопытно, что армейцы сыграют против своей легенды – Сергея Игнашевича, тренирующего «Балтику». В текущем сезоне команды уже встречались в РПЛ. Минимальную домашнюю победу в сентябре 2023-го одержал ЦСКА. Теперь игра состоится в Калининграде. Возьмёт ли «Балтика» реванш и получит ли преимущество в серии?

Форвард ЦСКА считает, что клуб способен выиграть РПЛ: Давила: будем бороться за чемпионство до конца. Сделаем всё, чтобы ЦСКА выиграл титул

⚽️ 20:30: «Спартак» — «Зенит», Кубок России, 1/4 финала, этап 2 (Путь РПЛ)

Интрига: последний шанс для «Спартака» спасти сезон

«Зенит» продолжает борьбу за шестой подряд трофей РПЛ, а также за Кубок России. А вот «Спартак» в чемпионате проваливается. Красно-белые вряд ли уже включатся в борьбу за медали, учитывая нестабильность результатов и игры. Единственный шанс порадовать болельщиков – Кубок. Да и обыграть в серии «Зенит» — хорошая возможность для Гильермо Абаскаля сохранить пост в клубе. Если же «Спартак» упадёт в Путь регионов, то с большой вероятностью испанца уволят ещё до конца сезона. Так что одержать победу в первой игре на «Лукойл Арене» — задача-минимум.

⚽️ 21:30: «Арсенал» Лондон — «Лутон Таун», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «Арсенал» в гонке за титул АПЛ

«Арсенал» мечтает впервые выиграть АПЛ с 2004-го. В текущем сезоне задача вполне реализуема. Команда Микеля Артеты находится в гонке с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Да, лондонцы – третий фаворит у аналитиков, но вряд ли это волнует клуб. Нужно просто побеждать. В предстоящем туре «Арсенал» принимает дома «Лутон Таун», аутсайдера лиги. «Канониры» обязаны набирать три очка. Если не обыгрывать команды ниже классом, то какой тогда титул АПЛ? Не самый сложный, но всё равно важный матч для «Арсенала».

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Аталанта», Кубок Италии, 1/2 финала, первый матч

Интрига: выдаст ли Миранчук очередной топ-матч?

Алексей Миранчук – лидер «Аталанты». Да, мы наконец-то дождались момента, когда россиянин покорил тренера Джан Пьеро Гасперини. Лёша забивает, отдаёт голевые пасы, постоянно обостряет игру и действует креативно. А «Аталанта» борется как за место в зоне Лиги чемпионов, так и за Кубок Италии. Впереди у бергамасков выездная кубковая встреча с «Фиорентиной». Клуб из Флоренции – хорошая проверка для «Аталанты», никто не отдаст путёвку в финал. Но в хороший день Миранчука остановить крайне тяжело. Получится ли россиянину помочь «Аталанте» увезти победу?

⚽️ 22:15: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», АПЛ, 31-й тур

Интрига: сложная проверка для «Сити» в матче с командой Эмери

«Манчестер Сити» за девять туров до конца АПЛ занимает третье место. Когда такое было в последний раз? Это же можно сказать и про «Виллу», идущую четвёртой. Бирмингемцы очень близки к попаданию в Лигу чемпионов! Но рядом «Тоттенхэм», расслабляться нельзя. Так что предстоящий очный матч «Сити» и «Виллы» носит важный характер для обоих клубов. «Горожане» не могут отстать от лидирующего «Ливерпуля», а бирмингемцы – потерять четвёртое место. В пользу «Сити» тот факт, что игра пройдёт на «Этихаде», но «Вилла» способна на сюрпризы. Очень интригующая встреча!