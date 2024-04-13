Определились участники плей-офф НХЛ от Запада, конфликт Месси и Хакими. Главное к утру
Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции, неназванный сотрудник «ПСЖ» рассказал о конфликте Лионеля Месси с Ашрафом Хакими, который почти перерос в драку во времена выступления аргентинца в Париже, хет-трик российского нападающего Андрея Кузьменко принёс победу «Калгари Флэймз» над «Анахайм Дакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции.
- L’Équipe: Неймар и Рамос остановили драку Месси с Хакими в прошлом сезоне.
- Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» выездную победу над «Анахаймом».
- Bild назвал основного кандидата на пост главного тренера «Баварии».
- «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках.
- Андрей Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ.
- Голкипер «Реала» Лунин может сменить Нойера в «Баварии».
- Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги.
- «Сыт по горло деньгами и футболом». Стали известны подробности ухода Неймара из «ПСЖ».
- «Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший.
- Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брёйне перед матчем с «Реалом».
- «ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Интера».
Все результаты игрового дня НХЛ 13 апреля
Ваше расписание на сегодня:
Все результаты игрового дня НБА 13 апреля
Комментарии