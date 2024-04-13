Определились участники плей-офф НХЛ от Запада, конфликт Месси и Хакими. Главное к утру

Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции, неназванный сотрудник «ПСЖ» рассказал о конфликте Лионеля Месси с Ашрафом Хакими, который почти перерос в драку во времена выступления аргентинца в Париже, хет-трик российского нападающего Андрея Кузьменко принёс победу «Калгари Флэймз» над «Анахайм Дакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 13 апреля Все результаты игрового дня НХЛ 13 апреля