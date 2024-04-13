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13 апреля главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, футбольные трансферы

Определились участники плей-офф НХЛ от Запада, конфликт Месси и Хакими. Главное к утру
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Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции, неназванный сотрудник «ПСЖ» рассказал о конфликте Лионеля Месси с Ашрафом Хакими, который почти перерос в драку во времена выступления аргентинца в Париже, хет-трик российского нападающего Андрея Кузьменко принёс победу «Калгари Флэймз» над «Анахайм Дакс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции.
  2. L’Équipe: Неймар и Рамос остановили драку Месси с Хакими в прошлом сезоне.
  3. Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» выездную победу над «Анахаймом».
  4. Bild назвал основного кандидата на пост главного тренера «Баварии».
  5. «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках.
  6. Андрей Свечников набрал 50-е очко в текущем сезоне НХЛ.
  7. Голкипер «Реала» Лунин может сменить Нойера в «Баварии».
  8. Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги.
  9. «Сыт по горло деньгами и футболом». Стали известны подробности ухода Неймара из «ПСЖ».
  10. «Зенит» — лучший клуб РПЛ по допущенным ударам в створ своих ворот, «Динамо» — худший.
  11. Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брёйне перед матчем с «Реалом».
  12. «ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Интера».
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