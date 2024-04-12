Топ-события субботы: «Краснодар» — «Зенит», «Локо» — ЦСКА и «Автомобилист» — «Магнитка»

За чем следить 13 апреля: «золотой» матч в РПЛ, еврофутбол, НХЛ, НБА, лыжи, биатлон, шахматный турнир претендентов и волейбол. Всё лучшее!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молнии» ещё поборются за первое место на Западе?

До конца регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер» и «Милуоки Бакс» осталось провести по две игры. В одной из них команды сыграют между собой. «Молнии» имеют равное количество очков со вторым местом Запада «Миннесотой» и уступают «Денверу» в одно очко. «Оленям» же на пятки наступает «Нью-Йорк», который желает сместить подопечных Дока Риверса со второй строчки Восточной конференции. В свою очередь, у «Милуоки» травму в последнем матче получил один из лидеров команды Яннис Адетокунбо, который точно пропустит предстоящую встречу. «Молнии» сумеют расправиться с обескровленным соперником?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «пеликаны» пробьются напрямую в плей-офф НБА?

Финальная часть регулярного чемпионата вышла у «Голден Стэйт Уорриорз» на славу. Команда во главе со Стефеном Карри проиграла лишь один матч из последних 10 сыгранных, при этом коллектив показывает шикарное взаимодействие на паркете. В Сан-Франциско пожалует «Нью-Орлеан Пеликанс», который сражается с «Финикс Санз» за шестую строчку Западной конференции, дающую прямой выход в плей-офф НБА, тем самым минуя стадию плей-ин. «Пеликаны» в нынешнем сезоне уже обыгрывали «воинов» на выезде, удастся ли им повторить свой успех?

🏀 5:30: «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: последний шанс для «Финикса» зацепиться за прямое попадание в плей-офф?

«Сакраменто Кингз» уже точно потерял все шансы выйти напрямую в плей-офф. «Короли» точно начнут свой путь к чемпионству со стадии плей-ин. При этом «Финикс Санз» до сих пор борется за шестую строчку Западной конференции с «Нью-Орлеаном». Команда во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером отстаёт от «пеликанов» на одно очко в турнирной таблице. Если «Финикс» потерпит поражение в предстоящем матче, а «Пеликанс» выиграют, то «солнечные» окажутся в плей-ин. Сумеют ли гости обыграть хозяев?

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Женский масс-старт, 50 км (классический стиль)

Интрига: кто выиграет второй женский полтинник в сезоне?

В Апатитах (Мурманская область) в рамках чемпионата страны пройдёт женская классическая гонка на 50 км — вторая в нынешнем сезоне. Первая состоялась в Тюмени на Спартакиаде-2024, и тогда победила Евгения Крупицкая. Она и сейчас в числе главных фаворитов, к которым можно отнести также Лидию Горбунову, Екатерину Смирнову, Анастасию Прокофьеву, Ольгу Царёву. Кто победит в предпоследней официальной гонке лыжного сезона-2023/2024?

🎯 10:45: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Супермикст

Интрига: кто выиграет в самой динамичной биатлонной эстафете?

В рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске разыгрываются медали в супермиксте. Успеют ли восстановиться участники одиночной смешанной эстафеты после спринтерских гонок и кому улыбнётся удача на Крайнем Севере России?

🎯 12:30: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Смешанная эстафета

Интрига: последняя командная гонка сезона. Удивят ли белорусы?

В рамках заключительного этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске состоится смешанная эстафета. Это последняя командная гонка сезона. Особняком стоят белорусы. Смольскому нужно завершить биатлонный год на позитивной ноте, ибо показатели спринта оптимизма совсем не внушают. Поддержать его в этом порыве готова Анна Сола, которая под конец сезона обрела второе дыхание. Вот только получится ли у них эта шалость?

Белорусская биатлонистка Анна Сола способна пошуметь на финале сезона! Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание

⚽️ 14:00: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 24-й тур

Интрига: случится ли очередной скандал?

Матчи сочинцев со спартаковцами неизменно приковывают повышенное внимание. Вспомните, как летом 2020-го судья Василий Казарцев поставил спорный пенальти в ворота красно-белых: тогда ещё Леонид Федун готовился снять «Спартак» с чемпионата. Или как футболисты подрались в подтрибунке в 2021-м. Дмитрий Бородин тогда произнёс крылатое «Это наш Колизей». И вот команды вновь сойдутся на том самом «Колизее». Там, где в четырёх матчах спартаковцы набрали всего лишь очко.

🏒 14:00: «Автомобилист» — «Металлург» Мг, КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: выйдет ли «Металлург» в свой пятый финал Кубка Гагарина?

После камбэка «Автомобилиста» «Металлург» не сломался в домашнем матче — более того, даже после упущенных 2:0. В принципе, все серии в плей-офф «Магнитка» проходит непросто, первые два раунда закончились со счётом 4-2, причём оба раза в момент счёт был 2-2. «Автомобилист» же вызвал хоккейный бум в Екатеринбурге: первые медали чемпионата страны в истории уже завоёваны, но на Урале хотят первый финал. Поможет ли «Авто» родной лёд?

🎾 14:30*: Стефанос Циципас (Греция, 12) — Янник Синнер (Италия, 2), Монте-Карло, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли двукратный чемпион Монте-Карло грек Циципас неудержимого Синнера?

Двукратный чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас, выбивший из сетки-2024 последнего россиянина — Карена Хачанова, теперь за место в финале нынешнего розыгрыша сразится с неудержимым Янником Синнером, который с большим запасом лидирует в Чемпионской гонке ATP. Ранее теннисисты встречались восемь раз, и пока лидирует Циципас — 5-3. Причём последние две встречи 2023 года остались за итальянцем — в Роттердаме и на ATP Finals. Победитель нового поединка сразится в финале либо с Новаком Джоковичем, либо с кем-то из пары Уго Умбер — Каспер Рууд.

🏐 15:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», плей-офф чемпионата России, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: сравняет ли Москва счёт в серии?

«Динамо-Ак Барс» – уже в финале женского чемпионата России: Казань обыграла питерскую «Ленинградку»! 13 апреля составить им компанию может «Локо», если, правда, обыграет «Динамо» в четвёртом матче серии у них дома. Шансы есть, но москвички на своей площадке выглядят максимально непобедимыми. Но и у Калининграда после камбэка с 0:2 по партиям в третьем матче могут вырасти крылья.

⚽️ 15:00: «Атлетико» Мадрид — «Жирона», Примера, 31-й тур

Интрига: отомстят ли мадридцы за обидное поражение в первом круге?

Жиронцы сбавили ход и уже не претендуют на чемпионство. Мадридцы же изо всех сил цепляются за четвёртое место – «Атлетик» находится на расстоянии двух очков. Битва третьей и четвёртой команд Ла Лиги – это всегда интересно. Тем более их предыдущий матч закончился с весёлым счётом 3:3 и голом Ивана Мартина в добавленное время. «Атлетико» наверняка жаждет расплаты, и положение в таблице наверняка подталкивает к ней ещё сильнее. Возможно, нас вновь ждёт карнавальный футбол с кучей голов?

⚽️ 16:30: «Бавария» — «Кёльн», Бундеслига, 29-й тур

Интрига: потеряют ли мюнхенцы шансы на чемпионство?

В предыдущем туре пока ещё действующий чемпион Германии внезапно уступил «Хайденхайму», хотя по итогам первого тайма заработал преимущество в два мяча (2:3). Скорее всего, коронация «Байера» из-за этого пройдёт уже в 29-м туре. Леверкузенцам достаточно победить самим, но они сыграют с «Вердером» в воскресенье. А если «Бавария» уступит «Кёльну» в субботу, команда Хаби Алонсо станет для неё недосягаемой. Так себе мотивация для экс-гегемона, но что поделать, если конкурент настолько шикарен.

⚽️ 17:00: «Краснодар» — «Зенит», РПЛ, 24-й тур

Интрига: вероятно, главный матч всей РПЛ

Два главных претендента вновь сойдутся друг против друга. В Петербурге была ничья (1:1), но теперь матч наверняка будет куда бескомпромисснее. Во-первых, развязка турнира уже куда ближе. Во-вторых, «Краснодар» сменил Владимира Ивича на Мурада Мусаева. При нём команда постепенно становится более атакующей. И менее надёжной в защите. Команды разделяет всего одно очко. Да, впереди ещё восемь туров, тем не менее уже в эту субботу многое в их соперничестве станет ясно.

🏀 18:00: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги?

На данный момент казанский УНИКС возглавляет турнирную таблицу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Однако московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» имеют одинаковое количество очков с действующим чемпионом. Подопечным Велимира Перасовича предстоит биться за первое место по итогам чемпионата, так как это последняя игра в регулярке. Матч важен как для УНИКСа, так и для ЦСКА, потому что преимущество домашней площадки в плей-офф – весомый фактор для достижения победы. Кто победит в матче первой и второй команды группы «А»?

⚽️ 19:00: «Торино» — «Ювентус», Серия А, 32-й тур

Интрига: чем закончится туринское дерби?

Дерби Турина – одно из самых интересных в Европе. Независимо от занимаемых командами мест. А тут ещё и «Ювентус» много наошибался и рискует вывалиться из лигочемпионской четвёрки. Кому, как не «Торино», подставить принципиальному сопернику подножку? Правда, смущает один факт: в последний раз «быки» забирали три очка у «зебр» аж в апреле 2015 года. Девять лет назад! Сейчас команда Макса Аллегри не в лучшем состоянии. Возможно, пора менять пораженческую тенденцию?

⚽️ 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, РПЛ, 24-й тур

Интрига: кто-то из клубов запрыгнет в тройку лидеров?

И те, и другие взяли по три очка в последнем туре. В отличие от динамовцев, которые теперь впереди «Локомотива» и ЦСКА всего на два очка. Обоим клубам, правда, обогнать бело-голубых в следующем туре не суждено, ведь они зарубятся друг с другом. «Локо», кстати, не побеждает армейцев с июля 2021-го. А в последнем матче и вовсе уступил разгромно (1:4). Новый триумф красно-синих сделает их палачами красно-зелёных. «Локомотив» сделает всё, чтобы не допустить подобное.

⚽️ 19:30: «Штутгарт» — «Айнтрахт», Бундеслига, 29-й тур

Интрига: «швабы» обгонят «Баварию»?

Сейчас у «Баварии» и «Штутгарта» по 60 очков, так что досрочное чемпионство «Байера» зависит не только от мюнхенцев. К тому же интересна судьба и серебряных медалей. Представляете, каким будет позором третье место для команды Томаса Тухеля? «Айнтрахт», впрочем, куда мощнее «Кёльна», поэтому «швабам» в этом туре будет сложнее. Особенно учитывая, что дома они не побеждают франкфуртцев с 2018 года. Ещё и уступив в трёх матчах из пяти. Испытание будет непростым, но как ещё, когда ты хочешь обогнать в таблице «Баварию»?

Тем временем Нюбель продлил контракт с мюнхенцами и ещё надолго останется в Штутгарте: Нюбель продлил контракт с «Баварией», голкипер останется в «Штутгарте» ещё на два сезона

⚽️ 19:30: «Мальорка» — «Реал» Мадрид, Примера, 31-й тур

Интрига: оступятся ли вновь мадридцы на сложном выезде?

«Мальорка» победила в двух из трёх последних домашних матчах с «Реалом». Так себе расклад для фаворита, правда? Тем более когда «Барселона» набрала ход и отстаёт на восемь очков. Любая осечка лидера вернёт в Ла Лигу интригу, чего мадридцам ой как не хочется. Необходимо отправиться на непростой выезд и растоптать аутсайдера, чтобы у каталонцев даже не возникали мысли о борьбе за титул. Хотя без дисквалифицированного Тчуамени сделать это будет сложнее.

🏒 19:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в битве русских вратарей?

Битва за место в плей-офф Востока — одна из двух самых горячих интриг концовки сезона в НХЛ наряду с гонкой за «Арт Росс». Патрик Руа приехал в Нью-Йорк, чтобы вывести стареющий костяк «Айлендерс» в плей-офф, и пока эту задачу он выполняет: «островитяне» выиграли шесть матчей подряд и оторвались от группы преследователей, заняв третье место в дивизионе. «Рейнджерс» проиграли два матча подряд, в том числе «Айлендерс», и вряд ли хотят терять первое место дивизиона, которое может дать значительно более лёгкий календарь в этом сезоне.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 8-й тур

Интрига: сможет ли Ян непомнящий уйти в отрыв от соперников?

Половина турнирной дистанции претендентского старта уже позади, а турнирная таблица российских поклонников шахмат только радует: Ян Непомнящий продолжает держаться на первом месте. И в 8-м туре у него отличный шанс оторваться от соперников. Пока конкуренты будут играть друг с другом, вице-чемпион мира белыми сразится с Ниджатом Абасовым – главным аутсайдером соревнования. Наверняка Ян заготовил какую-то дебютную новинку, и теперь её нужно демонстрировать, чтобы выигрывать партию, набирать полновесное очко и укреплять лидерство.

В женском турнире россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют между собой. Кто же из них победит и пустится в погоню за китаянками?

⚽️ 22:00: «Кадис» — «Барселона», Примера, 31-й тур

Интрига: приблизятся ли каталонцы к первому месту?

Как и «Реалу», «Барселоне» предстоит выезд к аутсайдеру Ла Лиги. И им тоже придётся как следует напрячься: за три домашних встречи с сине-гранатовыми «Кадис» взял четыре очка. Вот только перед «Барсой» больше ответственности: у мадридцев, в отличие от неё, есть возможность ошибиться. Даже дважды. Любая осечка каталонцев вычеркнет их из «золотой» гонки. Финал чемпионата станет для них сложнейшим испытанием. А тут ещё и Мартинес, Канселу и Левандовски на дисквалификации.