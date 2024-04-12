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Расписание спортивных матчей 13 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Краснодар» — «Зенит», «Локо» — ЦСКА и «Автомобилист» — «Магнитка»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 апреля
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За чем следить 13 апреля: «золотой» матч в РПЛ, еврофутбол, НХЛ, НБА, лыжи, биатлон, шахматный турнир претендентов и волейбол. Всё лучшее!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «молнии» ещё поборются за первое место на Западе?

До конца регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер» и «Милуоки Бакс» осталось провести по две игры. В одной из них команды сыграют между собой. «Молнии» имеют равное количество очков со вторым местом Запада «Миннесотой» и уступают «Денверу» в одно очко. «Оленям» же на пятки наступает «Нью-Йорк», который желает сместить подопечных Дока Риверса со второй строчки Восточной конференции. В свою очередь, у «Милуоки» травму в последнем матче получил один из лидеров команды Яннис Адетокунбо, который точно пропустит предстоящую встречу. «Молнии» сумеют расправиться с обескровленным соперником?

Не лучшие времена для «Милуоки»:
Ожидания высоки, но хуже быть не может. «Милуоки» провалится в плей-офф НБА?
Ожидания высоки, но хуже быть не может. «Милуоки» провалится в плей-офф НБА?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «пеликаны» пробьются напрямую в плей-офф НБА?

Финальная часть регулярного чемпионата вышла у «Голден Стэйт Уорриорз» на славу. Команда во главе со Стефеном Карри проиграла лишь один матч из последних 10 сыгранных, при этом коллектив показывает шикарное взаимодействие на паркете. В Сан-Франциско пожалует «Нью-Орлеан Пеликанс», который сражается с «Финикс Санз» за шестую строчку Западной конференции, дающую прямой выход в плей-офф НБА, тем самым минуя стадию плей-ин. «Пеликаны» в нынешнем сезоне уже обыгрывали «воинов» на выезде, удастся ли им повторить свой успех?

Клэй Томпсон уходит из «Голден Стэйт»?
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»

🏀 5:30: «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс для «Финикса» зацепиться за прямое попадание в плей-офф?

«Сакраменто Кингз» уже точно потерял все шансы выйти напрямую в плей-офф. «Короли» точно начнут свой путь к чемпионству со стадии плей-ин. При этом «Финикс Санз» до сих пор борется за шестую строчку Западной конференции с «Нью-Орлеаном». Команда во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером отстаёт от «пеликанов» на одно очко в турнирной таблице. Если «Финикс» потерпит поражение в предстоящем матче, а «Пеликанс» выиграют, то «солнечные» окажутся в плей-ин. Сумеют ли гости обыграть хозяев?

Трогательная история бывшего игрока НБА:
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Женский масс-старт, 50 км (классический стиль)

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Апатиты
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
13 апреля 2024, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: кто выиграет второй женский полтинник в сезоне?

В Апатитах (Мурманская область) в рамках чемпионата страны пройдёт женская классическая гонка на 50 км — вторая в нынешнем сезоне. Первая состоялась в Тюмени на Спартакиаде-2024, и тогда победила Евгения Крупицкая. Она и сейчас в числе главных фаворитов, к которым можно отнести также Лидию Горбунову, Екатерину Смирнову, Анастасию Прокофьеву, Ольгу Царёву. Кто победит в предпоследней официальной гонке лыжного сезона-2023/2024?

Как прошёл женский лыжный марафон на Спартакиаде:
«Я просила девчонок помочь». Женский полтинник на Спартакиаде выиграла вчерашняя юниорка
«Я просила девчонок помочь». Женский полтинник на Спартакиаде выиграла вчерашняя юниорка

🎯 10:45: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Супермикст

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
13 апреля 2024, суббота. 10:45 МСК
Не началось

Интрига: кто выиграет в самой динамичной биатлонной эстафете?

В рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске разыгрываются медали в супермиксте. Успеют ли восстановиться участники одиночной смешанной эстафеты после спринтерских гонок и кому улыбнётся удача на Крайнем Севере России?

Накануне в мужском спринте взял и победил Даниил Усов. Он и сам не понял, что произошло!
«Я сам не понял, что случилось». В российском биатлоне сенсация от 23-летнего ноунейма
«Я сам не понял, что случилось». В российском биатлоне сенсация от 23-летнего ноунейма

🎯 12:30: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Смешанная эстафета

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
13 апреля 2024, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: последняя командная гонка сезона. Удивят ли белорусы?

В рамках заключительного этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске состоится смешанная эстафета. Это последняя командная гонка сезона. Особняком стоят белорусы. Смольскому нужно завершить биатлонный год на позитивной ноте, ибо показатели спринта оптимизма совсем не внушают. Поддержать его в этом порыве готова Анна Сола, которая под конец сезона обрела второе дыхание. Вот только получится ли у них эта шалость?

Белорусская биатлонистка Анна Сола способна пошуметь на финале сезона!
Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание

⚽️ 14:00: «Сочи» — «Спартак», РПЛ, 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли очередной скандал?

Матчи сочинцев со спартаковцами неизменно приковывают повышенное внимание. Вспомните, как летом 2020-го судья Василий Казарцев поставил спорный пенальти в ворота красно-белых: тогда ещё Леонид Федун готовился снять «Спартак» с чемпионата. Или как футболисты подрались в подтрибунке в 2021-м. Дмитрий Бородин тогда произнёс крылатое «Это наш Колизей». И вот команды вновь сойдутся на том самом «Колизее». Там, где в четырёх матчах спартаковцы набрали всего лишь очко.

Федун реально грозился так сделать:
В нашем цирке новый сезон, а клоуны всё те же. Федун готов снять «Спартак» с чемпионата
В нашем цирке новый сезон, а клоуны всё те же. Федун готов снять «Спартак» с чемпионата

🏒 14:00: «Автомобилист» — «Металлург» Мг, КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, шестой матч

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Металлург» в свой пятый финал Кубка Гагарина?

После камбэка «Автомобилиста» «Металлург» не сломался в домашнем матче — более того, даже после упущенных 2:0. В принципе, все серии в плей-офф «Магнитка» проходит непросто, первые два раунда закончились со счётом 4-2, причём оба раза в момент счёт был 2-2. «Автомобилист» же вызвал хоккейный бум в Екатеринбурге: первые медали чемпионата страны в истории уже завоёваны, но на Урале хотят первый финал. Поможет ли «Авто» родной лёд?

Как прошёл пятый матчи серии:
«Магнитка» в шаге от финала плей-офф! Её лидер оформил хет-трик, едва не став антигероем
Видео
«Магнитка» в шаге от финала плей-офф! Её лидер оформил хет-трик, едва не став антигероем

🎾 14:30*: Стефанос Циципас (Греция, 12) — Янник Синнер (Италия, 2), Монте-Карло, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интрига: остановит ли двукратный чемпион Монте-Карло грек Циципас неудержимого Синнера?

Двукратный чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас, выбивший из сетки-2024 последнего россиянина — Карена Хачанова, теперь за место в финале нынешнего розыгрыша сразится с неудержимым Янником Синнером, который с большим запасом лидирует в Чемпионской гонке ATP. Ранее теннисисты встречались восемь раз, и пока лидирует Циципас — 5-3. Причём последние две встречи 2023 года остались за итальянцем — в Роттердаме и на ATP Finals. Победитель нового поединка сразится в финале либо с Новаком Джоковичем, либо с кем-то из пары Уго Умбер — Каспер Рууд.

После победы над Медведевым россиянин не смог совладать с греком:
Хачанов в восьмой раз проиграл Циципасу. Россиян в сетке Монте-Карло не осталось
Хачанов в восьмой раз проиграл Циципасу. Россиян в сетке Монте-Карло не осталось

🏐 15:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», плей-офф чемпионата России, 1/2 финала, четвёртый матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Нет данных
Локомотив
Калининградская область

Интрига: сравняет ли Москва счёт в серии?

«Динамо-Ак Барс» – уже в финале женского чемпионата России: Казань обыграла питерскую «Ленинградку»! 13 апреля составить им компанию может «Локо», если, правда, обыграет «Динамо» в четвёртом матче серии у них дома. Шансы есть, но москвички на своей площадке выглядят максимально непобедимыми. Но и у Калининграда после камбэка с 0:2 по партиям в третьем матче могут вырасти крылья.

Три матча позади: два из них «Локо» выгрыз на своей площадке:
«А потом мы вытащили козырь из рукава». Эпический камбэк «Локо» в женской Суперлиге
«А потом мы вытащили козырь из рукава». Эпический камбэк «Локо» в женской Суперлиге

⚽️ 15:00: «Атлетико» Мадрид — «Жирона», Примера, 31-й тур

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстят ли мадридцы за обидное поражение в первом круге?

Жиронцы сбавили ход и уже не претендуют на чемпионство. Мадридцы же изо всех сил цепляются за четвёртое место – «Атлетик» находится на расстоянии двух очков. Битва третьей и четвёртой команд Ла Лиги – это всегда интересно. Тем более их предыдущий матч закончился с весёлым счётом 3:3 и голом Ивана Мартина в добавленное время. «Атлетико» наверняка жаждет расплаты, и положение в таблице наверняка подталкивает к ней ещё сильнее. Возможно, нас вновь ждёт карнавальный футбол с кучей голов?

Вот как это было:
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте

⚽️ 16:30: «Бавария» — «Кёльн», Бундеслига, 29-й тур

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Кёльн
Кёльн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потеряют ли мюнхенцы шансы на чемпионство?

В предыдущем туре пока ещё действующий чемпион Германии внезапно уступил «Хайденхайму», хотя по итогам первого тайма заработал преимущество в два мяча (2:3). Скорее всего, коронация «Байера» из-за этого пройдёт уже в 29-м туре. Леверкузенцам достаточно победить самим, но они сыграют с «Вердером» в воскресенье. А если «Бавария» уступит «Кёльну» в субботу, команда Хаби Алонсо станет для неё недосягаемой. Так себе мотивация для экс-гегемона, но что поделать, если конкурент настолько шикарен.

Как мюнхенцы умудрились проиграть «Хайденхайму»:
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0

⚽️ 17:00: «Краснодар» — «Зенит», РПЛ, 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вероятно, главный матч всей РПЛ

Два главных претендента вновь сойдутся друг против друга. В Петербурге была ничья (1:1), но теперь матч наверняка будет куда бескомпромисснее. Во-первых, развязка турнира уже куда ближе. Во-вторых, «Краснодар» сменил Владимира Ивича на Мурада Мусаева. При нём команда постепенно становится более атакующей. И менее надёжной в защите. Команды разделяет всего одно очко. Да, впереди ещё восемь туров, тем не менее уже в эту субботу многое в их соперничестве станет ясно.

Краснодарцы выдали настоящий концерт в последнем матче:
Прежний «Краснодар» вернулся! Команды Мусаева и Юрана выдали самый яркий матч весны
Прежний «Краснодар» вернулся! Команды Мусаева и Юрана выдали самый яркий матч весны

🏀 18:00: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги?

На данный момент казанский УНИКС возглавляет турнирную таблицу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Однако московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» имеют одинаковое количество очков с действующим чемпионом. Подопечным Велимира Перасовича предстоит биться за первое место по итогам чемпионата, так как это последняя игра в регулярке. Матч важен как для УНИКСа, так и для ЦСКА, потому что преимущество домашней площадки в плей-офф – весомый фактор для достижения победы. Кто победит в матче первой и второй команды группы «А»?

Совместный проект «Чемпионата» и Единой лиги:
Лучший молодой баскетболист сезона! Совместная номинация «Чемпионата» и Единой лиги
Лучший молодой баскетболист сезона! Совместная номинация «Чемпионата» и Единой лиги

⚽️ 19:00: «Торино» — «Ювентус», Серия А, 32-й тур

Италия - Серия А . 32-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится туринское дерби?

Дерби Турина – одно из самых интересных в Европе. Независимо от занимаемых командами мест. А тут ещё и «Ювентус» много наошибался и рискует вывалиться из лигочемпионской четвёрки. Кому, как не «Торино», подставить принципиальному сопернику подножку? Правда, смущает один факт: в последний раз «быки» забирали три очка у «зебр» аж в апреле 2015 года. Девять лет назад! Сейчас команда Макса Аллегри не в лучшем состоянии. Возможно, пора менять пораженческую тенденцию?

Зато чёрно-белые почти в финале Кубка Италии:
«Ювентус» — почти в финале Кубка Италии! Красиво отомстили «Лацио» за обидное поражение
Видео
«Ювентус» — почти в финале Кубка Италии! Красиво отомстили «Лацио» за обидное поражение

⚽️ 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, РПЛ, 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто-то из клубов запрыгнет в тройку лидеров?

И те, и другие взяли по три очка в последнем туре. В отличие от динамовцев, которые теперь впереди «Локомотива» и ЦСКА всего на два очка. Обоим клубам, правда, обогнать бело-голубых в следующем туре не суждено, ведь они зарубятся друг с другом. «Локо», кстати, не побеждает армейцев с июля 2021-го. А в последнем матче и вовсе уступил разгромно (1:4). Новый триумф красно-синих сделает их палачами красно-зелёных. «Локомотив» сделает всё, чтобы не допустить подобное.

В сборную предыдущего тура попали двое армейцев:
Сборная 23-го тура РПЛ. Автор чуда «Спартака», лидеры «Краснодара» и звёзды ЦСКА
Сборная 23-го тура РПЛ. Автор чуда «Спартака», лидеры «Краснодара» и звёзды ЦСКА

⚽️ 19:30: «Штутгарт» — «Айнтрахт», Бундеслига, 29-й тур

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «швабы» обгонят «Баварию»?

Сейчас у «Баварии» и «Штутгарта» по 60 очков, так что досрочное чемпионство «Байера» зависит не только от мюнхенцев. К тому же интересна судьба и серебряных медалей. Представляете, каким будет позором третье место для команды Томаса Тухеля? «Айнтрахт», впрочем, куда мощнее «Кёльна», поэтому «швабам» в этом туре будет сложнее. Особенно учитывая, что дома они не побеждают франкфуртцев с 2018 года. Ещё и уступив в трёх матчах из пяти. Испытание будет непростым, но как ещё, когда ты хочешь обогнать в таблице «Баварию»?

Тем временем Нюбель продлил контракт с мюнхенцами и ещё надолго останется в Штутгарте:
Нюбель продлил контракт с «Баварией», голкипер останется в «Штутгарте» ещё на два сезона

⚽️ 19:30: «Мальорка» — «Реал» Мадрид, Примера, 31-й тур

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оступятся ли вновь мадридцы на сложном выезде?

«Мальорка» победила в двух из трёх последних домашних матчах с «Реалом». Так себе расклад для фаворита, правда? Тем более когда «Барселона» набрала ход и отстаёт на восемь очков. Любая осечка лидера вернёт в Ла Лигу интригу, чего мадридцам ой как не хочется. Необходимо отправиться на непростой выезд и растоптать аутсайдера, чтобы у каталонцев даже не возникали мысли о борьбе за титул. Хотя без дисквалифицированного Тчуамени сделать это будет сложнее.

Перед туром мадридцы провели легендарный матч в ЛЧ:
Бесподобный матч «Реала» и «Сити»
Бесподобный матч «Реала» и «Сити»

🏒 19:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве русских вратарей?

Битва за место в плей-офф Востока — одна из двух самых горячих интриг концовки сезона в НХЛ наряду с гонкой за «Арт Росс». Патрик Руа приехал в Нью-Йорк, чтобы вывести стареющий костяк «Айлендерс» в плей-офф, и пока эту задачу он выполняет: «островитяне» выиграли шесть матчей подряд и оторвались от группы преследователей, заняв третье место в дивизионе. «Рейнджерс» проиграли два матча подряд, в том числе «Айлендерс», и вряд ли хотят терять первое место дивизиона, которое может дать значительно более лёгкий календарь в этом сезоне.

Герой концовки «островитян»:
Видео
Шат-аут и 40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нэшвилл»

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 8-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 8-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Ниджат Абасов
13 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Ниджат Абасов

Интрига: сможет ли Ян непомнящий уйти в отрыв от соперников?

Половина турнирной дистанции претендентского старта уже позади, а турнирная таблица российских поклонников шахмат только радует: Ян Непомнящий продолжает держаться на первом месте. И в 8-м туре у него отличный шанс оторваться от соперников. Пока конкуренты будут играть друг с другом, вице-чемпион мира белыми сразится с Ниджатом Абасовым – главным аутсайдером соревнования. Наверняка Ян заготовил какую-то дебютную новинку, и теперь её нужно демонстрировать, чтобы выигрывать партию, набирать полновесное очко и укреплять лидерство.

В женском турнире россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют между собой. Кто же из них победит и пустится в погоню за китаянками?

Ян Непомнящий испытывает терпение россиян:
Ян Непомнящий заставил болельщиков рвать на себе волосы. Но опять каким-то чудом спасся!
Ян Непомнящий заставил болельщиков рвать на себе волосы. Но опять каким-то чудом спасся!

⚽️ 22:00: «Кадис» — «Барселона», Примера, 31-й тур

Испания - Примера . 31-й тур
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизятся ли каталонцы к первому месту?

Как и «Реалу», «Барселоне» предстоит выезд к аутсайдеру Ла Лиги. И им тоже придётся как следует напрячься: за три домашних встречи с сине-гранатовыми «Кадис» взял четыре очка. Вот только перед «Барсой» больше ответственности: у мадридцев, в отличие от неё, есть возможность ошибиться. Даже дважды. Любая осечка каталонцев вычеркнет их из «золотой» гонки. Финал чемпионата станет для них сложнейшим испытанием. А тут ещё и Мартинес, Канселу и Левандовски на дисквалификации.

Сине-гранатовые на неделе удачно съездили в Париж:
«ПСЖ» перевернул игру с «Барсой» за пару минут. Но Хави устроил ещё более крутой камбэк!
«ПСЖ» перевернул игру с «Барсой» за пару минут. Но Хави устроил ещё более крутой камбэк!
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