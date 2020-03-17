Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 68 спортсменов и людей, связанных со спортом. Больше всего – итальянцев (15).

Заразилось – 68 (15 — Италия, 11 – Великобритания, 6 – Германия, 6 – Испания, 4 — Россия, 4 – США, 3 – Франция, 2 – Аргентина, 2 – Бразилия, 2 — Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия).

По видам спорта: 48 — футбол, 8 – баскетбол, 6 – велоспорт, 3 – формула-1, 1 – хоккей, 1 — теннис

Умерло — 3 (2 – Иран, 1 — Испания) 3 — футбол

Вылечилось — 5 (1 – Россия, 1 – Италия, 2 – Великобритания, 1 — Гамбия) 4 – футбол, 1 – формула-1

Первый случай заражения коронавирусом профессиональным футболистом был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию нашли у игрока Серии C.

Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани.

12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.

13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.

15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева – сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды.

16 марта умерли два тренера – из Испании и Ирана.