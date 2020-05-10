Завершился турнир UFC 249, «Салават» подпишет Гранлунда из «Эдмонтона». Главное к утру

В США завершился турнир UFC 249, «Салават Юлаев» заключит контракт с Гранлундом из «Эдмонтона», Кьеллини поделился мнением о Балотелли и Мело и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC 249. Российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, Дональд Серроне потерпел четвёртое поражение кряду, уступив Энтони Петтису, Кэлвин Каттар нокаутировал во втором раунде Джереми Стивенса, Франсис Нганну одержал победу над Жаирзиньо Розенстрайком спустя 18 секунд начала поединка. В соглавном бою Хенри Сехудо нанёс поражение нокаутом Доминику Крусу, а титул временного чемпиона завоевал Джастин Гэтжи, нокаутировавший Тони Фергюсона.

2. Уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с финским нападающим Маркусом Гранлундом, в сезоне-2019/2020 выступающим за «Эдмонтон Ойлерз».

3. «Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших». Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, какие футболисты более других разочаровали его на протяжении карьеры.

4. «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Александра Усика на бой без правил.

5. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, в чём проблема нападающего Фёдора Чалова.

6. Экс-игрок «Спартака» Огнен Вукоевич обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать.

7. ХК «Трактор» выменял у «Витязя» Алексея Бывальцева и права на форварда «Торонто» Понтус Оберга.

8. Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску.