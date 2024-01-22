Поражение Виктории Азаренко, хет-трик Капризова переписал историю клуба. Главное к утру

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко неожиданно покинула Australian Open, уступив украинке Даяне Ястремской, Кирилл Капризов отметился хет-триком в матче НХЛ и вышел на второе место по их количеству в истории «Миннесоты», мадридский «Реал» достиг соглашения с Килианом Мбаппе и готов дать французу футболку с десятым номером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Виктория Азаренко в двух сетах уступила Даяне Ястремской и покинула Australian Open. Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по хет-трикам в НХЛ. «Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе. Президент «Кадиса» отреагировал на слухи о назначении в клуб тренера «Спартака» Абаскаля. Кучеров до минимума сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ. Элина Свитолина покинула Australian Open, отказавшись продолжать матч с Линдой Носковой. Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты». Хет-трик Довбика помог «Жироне» разгромить «Севилью» и выйти на первое место в Ла Лиге. «Реал» вырвал победу у «Альмерии», отыгравшись с 0:2, и вышел на первое место в Ла Лиге. «Ювентус» разгромил «Лечче» и временно возглавил турнирную таблицу Серии А. «Тюрьму устраивать ему не будем». Аршавин рассказал об условиях Кругового в дубле «Зенита». О'Салливан обыграл Трампа в финале турнира World Grand Prix 2024. «Барселона» вырвала победу у «Бетиса», забив дважды в самой концовке игры.