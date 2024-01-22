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22 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Australian Open

Поражение Виктории Азаренко, хет-трик Капризова переписал историю клуба. Главное к утру
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко неожиданно покинула Australian Open, уступив украинке Даяне Ястремской, Кирилл Капризов отметился хет-триком в матче НХЛ и вышел на второе место по их количеству в истории «Миннесоты», мадридский «Реал» достиг соглашения с Килианом Мбаппе и готов дать французу футболку с десятым номером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Виктория Азаренко в двух сетах уступила Даяне Ястремской и покинула Australian Open.
  2. Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по хет-трикам в НХЛ.
  3. «Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе.
  4. Президент «Кадиса» отреагировал на слухи о назначении в клуб тренера «Спартака» Абаскаля.
  5. Кучеров до минимума сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
  6. Элина Свитолина покинула Australian Open, отказавшись продолжать матч с Линдой Носковой.
  7. Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».
  8. Хет-трик Довбика помог «Жироне» разгромить «Севилью» и выйти на первое место в Ла Лиге.
  9. «Реал» вырвал победу у «Альмерии», отыгравшись с 0:2, и вышел на первое место в Ла Лиге.
  10. «Ювентус» разгромил «Лечче» и временно возглавил турнирную таблицу Серии А.
  11. «Тюрьму устраивать ему не будем». Аршавин рассказал об условиях Кругового в дубле «Зенита».
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