14 топ-матчей пятницы: Овечкин, Кучеров, Йокич, Леброн, Касаткина, «Боруссия» и «Спартак»

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Посмотреть все события 9 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вытянет ли Овечкин один свой клуб?

«Флорида» когда-то была одним из любимых соперников Александра Овечкина в те годы, когда два клуба выступали в одном дивизионе. Сейчас «пантеры» перестали быть вечными аутсайдерами лиги и превратились в команду с надёжной и глубокой обороной. Овечкин же теперь остался без номинально двух первых центров: всë это ещё сильнее усложняет задачу попадания клуба в плей-офф

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич и компания вновь победят «Никс»?

Январский отрезок в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» провёл просто великолепно. Команда в последних 10 матчах проиграла лишь раз. Но в предстоящем матче с «Даллас Маверикс» не сыграют несколько ключевых баскетболистов – О Джи Ануноби, Джулиус Рэндл и, вероятно, Джейлен Брансон. В свою очередь, гости из Техаса имеют серию из двух побед. Лидеры «Далласа» – Лука Дончич и Кайри Ирвинг – в отличной форме. При этом в нынешнем сезоне НБА «Маверикс» уже обыгрывали «Никс» со счётом 128:124. Смогут ли подопечные Джейсона Кидда повторить свой ранний успех?

🏒 4:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сыграет ли «Тампа» за Сергачёва?

Только-только Михаил Сергачёв вернулся на лёд — и вот новая травма, которую защитник получил после 10 минут игрового времени. В этом сезоне русский защитник на лёд почти наверняка не вернётся, и это ставит всю команду в тяжёлое положение: глубина обороны у недавних доминаторов НХЛ теперь хлипкая, как и положение в таблице в целом. «Айлендерс» в зоне уайлд-кард находятся совсем недалеко от «молний» — и для них это один из важнейших матчей с прямым конкурентом.

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли «олени» вторую победу после прихода Риверса?

«Милуоки Бакс» на протяжении большей части нынешнего регулярного чемпионата шёл вторым в Восточной конференции, уступая лишь «Бостон Селтикс». Но команда решила по ходу сезона поменять главного тренера Эдриана Гриффина на Дока Риверса. Под руководством нового тренера клуб из Висконсина одержал лишь одну победу в пяти матчах. При этом показывая не самую качественную игру. «Миннесота Тимбервулвз» продолжает борьбу за лидерство в Западной конференции. Немного результаты «волков» подсели в последнее время, но клуб представляет из себя грозную силу. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сохранят ли «Лейкерс» свою победную серию в НБА?

Одному из самых популярных клубов во всём мире «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом предстоит встретиться с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс». Никола Йокич и компания на домашнем паркете в нынешнем регулярном чемпионате обыграли «озёрников» со счётом 119:107. Но сейчас клуб из Калифорнии находится в неплохой форме – три победы подряд, две из которых были добыты над двумя клубами из топ-4 Восточной конференции – «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». В общем, два клуба из Западной конференции готовы ко встрече в НБА, и будет интересно посмотреть, кто же окажется сильнее.

🥊 7:30: Теофимо Лопес (США) – Джэмейн Ортис (США), титульный бой

Интрига: Теофимо вернётся, чтобы править?

В боксёрском мире Теофимо Лопес считается одним из самых одарённых спортсменов. Когда-то Лопес стал самым юным абсолютным чемпионом мира в истории, но потом не справился с популярностью и грузом ответственности. Теофимо даже завершал карьеру, однако вскоре решил вернуться — и уже заслужил титульный шанс. Последние бои доказывают, что американец с гондурасскими корнями не растерял навыков — его сопернику Джэмейну Ортису придётся очень непросто.

🎿 11:00: Спартакиада – лыжные гонки, спринт, классический стиль

Интрига: кто заберёт первые медали зимней Спартакиады?

В Тюмени стартуют соревнования Спартакиады сильнейших – 2024 в лыжных гонках. В первый день медали будут разыграны в классическом спринте. Претендент на золотую награду у мужчин известен: «золотую» серию постарается продлить непобедимый этой зимой Александр Большунов. А у девушек ожидается заруба, фаворитом в которой выглядит отнюдь не побеждающая всех Вероника Степанова, а Анастасия Фалеева. Впрочем, спринт – это та дисциплина, где вполне можно ждать каких-нибудь сюрпризов и неожиданностей.

🎾 12:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Людмила Самсонова (Россия, 8), Абу-Даби, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до полуфинала?

Людмила Самсонова набирает обороты после неудачной поездки в Австралию. На турнире в Абу-Даби россиянка уже победила подряд двух украинок — Лесю Цуренко и Ангелину Калинину и теперь за место в полуфинале сразится с четвёртым номером посева Барборой Крейчиковой. Ранее девушки встречались дважды и обменялись победами — Людмила была сильнее год назад здесь же в Абу-Даби, а Барбора взяла реванш на грунте Штутгарта. Победительница нового матча далее сразится либо с Еленой Рыбакиной, либо с кем-то из пары Кристина Букша — Хитер Уотсон.

🎾 15:00*: Чжан Чжичжэнь (Китай) — Карен Хачанов (Россия, 3), Марсель, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Хачанов свой успех в Марселе?

Карен Хачанов весьма бодро начал турнир в Марселе, разгромив испанца Роберто Баутиста-Агута. И теперь за место в полуфинале россиянин поспорит с китайцем Чжан Чжичжэнем. Соперники являются ровесниками — им по 27 лет, но ранее они друг с другом не пересекались на корте. Победитель матча в полуфинале сразится либо с Григором Димитровым, либо с кем-то из пары Иржи Легечка — Артур Риндеркнеш. Отметим, что в 2018-м Карен стал чемпионом Марселя.

🎾 17:30*: Дарья Касаткина (Россия, 7) — Сорана Кырстя (Румыния), Абу-Даби, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Касаткина статус первой ракетки России?

Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала две победы на старте турнира в Абу-Даби и теперь в 1/4 финала сразится с румынкой Сораной Кырстей. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами — Дарья первенствовала в Мадриде-2018, а Сорана взяла реванш на «Ролан Гаррос» — 2021. Победительница нового матча выйдет в полуфинал на кого-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Онс Жабер.

⚽️ 18:45: «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак», Зимний кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК Шабаб Аль-Ахли Дубай, ОАЭ Не начался Спартак М Москва, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Спартак» первую победу на Зимнем кубке РПЛ?

«Спартак» проведёт второй матч на Зимнем кубке РПЛ. Первый болельщики красно-белых наверняка хотят забыть — поражение 0:3 от «Ростова». А вот для «Аль-Шабаба», с которым сейчас работает бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, предстоящий матч станет уже третьим на турнире. Сначала команда из ОАЭ не справилась с «Ростовом» (1:3), а потом переиграла «Кайрат» — 2:0. Сейчас «Аль-Шабаб» занимает второе место в таблице, «Спартак» — последнее.

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой оборот примет гонка за восьмое место Востока?

«Сибирь», кажется, прямо сейчас хорошо мотивируют только тройные премиальные: после отыгрыша с 1:3 в игре против «Амура» новосибирская команда уступила 2:0 в ярославском матче. Команда Сергея Кривокрасова из напряжённой гонки за восьмое место не отвалилась, тем более что результат апелляции ещё непонятен — но победа «Сибири» над командой из Нижнекамска сыграет на руку «Амуру» даже больше, чем самим сибирякам.

Мнение известного агента о главном скандале сезона КХЛ: Эксклюзив Агент Бабаев — о решении КХЛ по «Сибири»: ошиблись обе стороны, а наказали только клуб

🎯 19:20: Биатлон — ЧМ-2023, спринт, женщины

Интрига: выиграют ли норвежцы первое золото чемпионата мира?

Главный турнир сезона, скорее всего, пройдёт под знаком противостояния сборных Франции и Норвегии. Норвежцы – лучшие в мужском зачёте, француженки готовы собрать максимум медалей в женском. Но кто оступится, кто даст сопернику шанс – это вопрос. В первой гонке чемпионата мира Норвегия проиграла Франции в смешанной эстафете, и первые празднования золота пришлось отложить. Будут ли они после второй, пока непонятно. У скандинавов в женском спринте за победу может зацепиться Ингрид Тандреволд, но противостоять ей будет мощный французский десант в лице Жюстин Бреза-Буше, Жулии Симон и Лу Жанмонно. Кто будет сильнее?

⚽️ 22:30: «Боруссия Д» — «Фрайбург», Бундеслига, 21-й тур

Интрига: прервёт ли «Боруссия» успешную серию в домашних матчах с «Фрайбургом»?

Первый матч 21-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Дортмунде. «Боруссия» набрала неплохой ход в 2024 году — три победы в четырёх матчах Бундеслиги, 10 очков. Вот только в предыдущем туре команда Эдина Терзича не справилась на выезде с «Хайденхаймом» (0:0). Сейчас «Боруссия» занимает четвёртое место, но «Лейпциг» отстаёт всего лишь на одно очко. «Фрайбург» пока седьмой, а в двух предыдущих турах он не набрал ни одного очка. Важный момент — в последних пяти матчах в Дортмунде команда Кристиана Штрайха неизменно проигрывает. А ещё суммарно забила всего два мяча в этих встречах.