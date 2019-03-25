Макгрегор выпрашивает реванш с Хабибом, Бату Хасиков возглавил Калмыкию

18 марта

Яквинта сообщил, что неделю назад согласился на бой с Фергюсоном

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта сообщил, что руководство промоушена неделю назад предложило ему встречу с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Странно это, учитывая последние сообщения о психологическом состоянии Эль Кукуя. Подробнее об этом — здесь:

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

«Неделю назад я согласился на предложение подраться с Фергюсоном. Не знаю, зачем ему вообще предложили поединок, учитывая ту ситуацию, с которой он ныне столкнулся. Надеюсь, Тони получит необходимую помощь», — приводит слова Яквинты страница MMA on Point в «Твиттере».

Масвидаль: в жизни Ковингтон — милый и компанейский парень

Хорхе Масвидаль уверяет, что его скандальный друг Колби Ковингтон в жизни компанейский и спокойный парень. Верится с трудом, однако Масвидаль нынче в моде — многие сегодня могут ему поверить.

«Я знаю Колби Ковингтона более шести лет. М с ним хорошие друзья. Как я отношусь к тому, что он говорит в своих многочисленных интервью? Мне это безразлично. Я знаю, каков настоящий Колби Ковингтон. Всё, что он говорит, делается специально, чтобы положить в карман больше денег.



Трешток работает, болельщикам хочется видеть яркие заголовки, и Колби Ковингтон поставляет их в огромном количестве. На самом деле он другой. Милый и компанейский парень. Мне не нравится то, что становится всё больше трештока, но Колби — это особенный случай», — приводит слова Масвидаля MMAMania.

19 марта

Макгрегор: Хабиб — грозный соперник, и наша с ним история ещё не закончилась

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова грозным соперником и признал, что ему стоило с уважением относиться к работе, которую проделывал россиянин. Также ирландец подчеркнул, что история его противостояния с Хабибом ещё далека от завершения.



«Хабиб — грозный соперник. Он с детства боролся с медведями. Он посвятил много времени работе в стойке, и мне не стоило это недооценивать, он оказался в этом компоненте гораздо острее, чем я ожидал. Я должен уважать это. Тот бой был его звёздным часом. Но сделать такое один раз достаточно легко. Нужно отдать всего себя лишь один раз. Но если делать это из года в год, повторять эту работу снова и снова, то мотивация начинает пропадать. Именно это и произошло со мной в тот день. Я не оказал ему уважения, пошёл вперёд, и мне было плевать, и он поймал меня жёстким ударом. Но я всё равно уверен в себе, полон желания драться и в отличной форме, так что давайте продолжать.

Что касается возможного варианта с реваншем с Нурмагомедовым, то, когда остаются разногласия, реванши должны проводиться. А у нас остались разногласия, ведь я ударил его двоюродного брата. Так что это не конец, повторный поединок должен состояться», — приводит слова ирландца BJPenn.

Иван Штырков стал бойцом UFC

Российский боец MMA Иван Штырков подписал контракт с организацией UFC. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.



«Огромное спасибо моим родным и близким, моей команде. Без вас этого момента в моей жизни просто не произошло бы! А также благодарю моего менеджера за доверие и проделанную работу! Всё только начинается! Контракт с UFC подписан, а значит, впереди много интересного», — написал Штырков в «Инстаграме».

Назван следующий соперник Шлеменко

Российский боец MMA Александр Шлеменко (57-12) следующий поединок проведёт с бразильским экс-бойцом UFC Вискарди Андраде (20-7). Бой станет главным событием турнира RCC 6, который пройдёт 4 мая в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Для Андраде встреча со Шлеменко станет вторым в организации RCC — в марте этого года он нокаутировал россиянина Сергея Мартынова (11-3) на турнире RCC: Intro. Всего же в карьере бразильца 20 побед в 27 поединках. С 2013 по 2016 год Вискарди провёл четыре боя в UFC. В трёх из них он победил, в том числе и россиянина Гасана Умалатова.

Шлеменко также проведёт второй бой под эгидой RCC. В декабре прошлого года на пятом турнире промоушена он удушающим приёмом одержал победу над Йонасом Билльштайном.

20 марта

Головкин прокомментировал отставку Назарбаева

19 марта стало известно, что многолетний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями об этом событии, поблагодарив Назарбаева за его деятельность и пожелав ему крепкого здоровья.



«Как казахстанец и патриот своей страны, хочу сказать спасибо нашему первому президенту, прежде всего за независимое государство. У нас есть свой флаг, герб и гимн. У нас есть многонациональный Казахстан — страна, которой мы гордимся и любим. Спасибо за всё, Нурсултан Абишевич! Крепкого Вам здоровья, а нашей молодой стране — процветания и благополучия», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Путин назначил Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии, сообщает официальный сайт президента.



С 2017 года Хасиков был советником руководителя Росмолодёжи, а в 2012-2014 годах был представителем от Калмыкии в Совете Федерации. До этого с 2008 года он был депутатом республиканского парламента. Предыдущий глава Калмыкии Алексей Орлов добровольно сложил с себя полномочия.



Хасиков в прошлом занимался кикбоксингом и другими видами единоборств. Является многократным чемпионом России, также он завоёвывал звание чемпиона мира и европы. Бату Хасиков — один из основателей промоушена смешанных единоборств Fight Nights.

21 марта

Кремлёв: в UFC полная быдлятина, а Дэна Уайт — ничтожество

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал недавние высказывания президента UFC Дэны Уайта, раскритиковавшего бокс и заявившего, что этот вид спорта за последние десятилетия утратил привлекательность и потенциал. Кремлёв в корне не согласен с Уайтом, отметив, что тот зарабатывает деньги на хамском поведении бойцов.



«Бокс — это культура, в боксе всё хорошо. А что сделало UFC? Там только и занимаются хамством, унижением. В боксе же боксируют мужчины, настоящие интеллигенты, а у него что? Быдлятина полная, значит, и он быдло такое, зарабатывает на унижении людей. Уничтожение культуры, спортивной культуры. Что сделал Дэна Уайт? Посмотрите бой Хабиба и Макгрегора, что там было? Унижение родителей и всё остальное. На этом и дурак может заработать деньги. Финансы? На унижениях и заработал финансы, что ли он? UFC раскрутил или что? Он ничего не сделал.



UFC вспоминают только вот этими скандалами. Все помнят бой Хабиба и Макгрегора, как Конор пытался унижать, но Хабиб, как мужчина, показал это на ринге, не на улице и не на словах, а на деле. Благодарен Хабибу за это, он показал на деле, кто он такой. Я бы просто одним словом назвал Дэну Уэйта — ничтожество. Человек, который убивает спорт и делает из этого шоу ради своего обогащения», — приводит слова Кремлёва Sport24.

22 марта

Источник: определён соперник Тайсона Фьюри

Cледующим соперником бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри станет Том Шварц. Об этом сообщает ESPN Deportes.



Отмечается, что официально этот поединок будет анонсирован в ближайшую субботу во время боксёрского шоу промоутерской компании Top Rank в Калифорнии.



По различным сводкам следующий бой Фьюри пройдёт 15 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предстоящий поединок станет для британского боксёра первым по сопромоутерскому контракту с Бобом Арумом и ESPN. На счету Тайсона 27 побед (19 нокаутов) и 1 ничья.



Шварц одержал победы во всех 24 боях, нокаутировав пятерых соперников из шести последних. Немецкий супертяж провёл всего один матч за пределами Германии.

Макгрегор — о Диллашоу: я давно говорил, что он маленькая змея

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор поделился мнением о Ти Джее Диллашоу, который провалил допинг-тест и отказался от титула UFC легчайшего веса, оставив его вакантным.



«Я давно говорил, что он маленькая змея. Я новый Святой Патрик», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Именно с подачи Конора к Диллашоу прицепилось прозвище Змея. Они участвовали в съёмках 22-го сезона TUF, и тогда Макгрегор предсказал уход Ти Джея из зала Team Alpha Male, в котором он тренировался раньше.



Как ранее сообщал ESPN, Диллашоу был оштрафован на $ 10 тыс. и отстранён от участия в боях на один год.

«Добровольно отказываюсь от титула». Ещё один чемпион UFC пойман на допинге Дела Ти Джея Диллашоу – хуже не придумаешь.

23 марта

Де ла Хойя: Альварес готов к встрече с Ковалёвым и Уордом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя сказал, что его подопечный, чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, проведёт третий поединок с Геннадием Головкиным. Функционер подчеркнул, что мексиканец готов к встречам и в полутяжёлом весе, в том числе с Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом.



«Третий бой с Головкиным будет, и он будет проведён на наших условиях. Сейчас Сауль готов боксировать с любым соперником, начиная от среднего веса и завершая полутяжёлым, в том числе мы говорим о Сергее Ковалёве и Андре Уорде. Вы можете называть Альвареса сумасшедшим, но он никого не боится. Именно потому он и настоящий боец. Реально ли сейчас говорю о полутяжёлом весе? А почему нет?» — сказал де ла Хойя в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

24 марта

Петтис хочет встретиться с Макгрегором в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис готов встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Мне интересна встреча с Макгрегором, это будет весёлый бой. Мне нравится его стиль, так что, если он захочет такой поединок, давайте его организуем. Вы знаете, я не слежу за тем, что делает Конор. Думаю, он классный боец и много сделал для нашего спорта, но я не буду ждать его долго. Если не с ним, то встречусь с кем-нибудь другим. Если такой бой состоится, мне бы хотелось провести его в полусреднем весе. Нам нужно устраивать весогонку, чтобы встретиться в лёгком весе, но бой не будет титульным, так что в этом просто нет смысла», — сказал Петтис в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.

Есть новый кандидат на нокаут года. Бывшая главная звезда UFC снова в ударе Энтони Петтис обрушил экс-претендента на титул, а заодно и ваши ставки. Главные события уик-энда – в нашем обзоре.

Томпсон — о нокауте в бою с Петтисом: ничего не помню

В ночь с 23 на 24 марта мск в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148. В главном его событии встретились Стивен Томпсон и Энтони Петтис. Бой завершился победой Петтиса, который нокаутировал соперника в конце второго раунда. После поединка Томпсон признался, что не помнит момент удара.



«Я провёл 80 боёв и никогда не проигрывал нокаутом, а сегодня проиграл этому маленькому пареньку. Не могу поверить, что он поймал меня этим ударом супермена. Это было как у ниндзи, я даже не видел момент удара. Пытался работать джебами, а ударами с разворота хотел сломать ему руки, наверное, я слишком зациклился на этом. Его удары казались слишком медленными. Что касается момента нокаута, я ничего не помню. Помню только, как очнулся и думал о том, что случилось», — приводит слова Томпсона MMAJunkie.

Сехудо и Мораес проведут поединок за титул в легчайшем весе

20 марта стало известно, что боец UFC Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест. В результате американец добровольно сложил с себя полномочия чемпиона организации в легчайшем весе, оставив пояс вакантным.



Теперь же стало известно, что звание лучшего в легчайшем весе оспорят чемпион UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо и первый номер рейтинга в категории до 61 кг Марлон Мораес.

Пётр Ян: возможно, скоро подерусь за пояс UFC

«Оба очень хотели этого боя. Кажется, с учётом всего произошедшего вокруг Диллашоу, это хороший поединок. В том же карде подерутся первый и второй номера наилегчайшего веса — Жуссиер Формига и Джозеф Бенавидес, и победитель этого боя будет претендентом на титул. А если в тот вечер что-то пойдёт не так, любой из них сможет кого-нибудь заменить», — приводит слова президента UFC Дэны Уайта MMAJunkie.