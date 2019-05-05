Моуринью в «Роме»? Что происходило в мире, пока «Зенит» становился чемпионом

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и возглавил таблицу АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Автором первого мяча стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 13-й минуте. В середине первой половины хавбек «Ньюкасла» Кристиан Атсу сравнял счёт. До перерыва гости снова вышли вперёд — гол забил полузащитник Мохамед Салах. В начале второго тайма мяч в ворота мерсисайдцев отправил нападающий Саломон Рондон. На 86-й минуте форвард Дивок Ориги принёс «Ливерпулю» победу.

Положение команд в таблице чемпионата Англии



1. «Ливерпуль» — 94 очка.

2. «Манчестер Сити» — 92 (одна игра в запасе)…

14. «Ньюкасл» — 42.

«Зенит» стал чемпионом России

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.



Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2). Благодаря успеху «канониров» сохранился 9-очковый отрыв «Зенита» от «Локомотива». При этом «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.



К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.



«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

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«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в Лиге 1

В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер.



Счёт был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал Игнатиус Кнеп. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Данте Бонфин. На 60-й минуте равновесие восстановил Неймар, реализовав пенальти. В компенсированное время победу «ПСЖ» мог принести Эдинсон Кавани, но он не реализовал 11-метровый.



«ПСЖ», набрав 85 очков, занимает первое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Парижский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. «Ницца» (52) — на 7-м месте в таблице.

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«Спартак» на выезде обыграл «Урал» благодаря голу Фернандо

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо, который отправил мяч в ворота екатеринбургской команды на 82-й минуте встречи.



«Спартак» набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 57 очков в 26 матчах.

У «Спартака» всё было грустно. И вдруг Фернандо сотворил чудо Красно-белые обыграли «Урал» на выезде благодаря потрясающему голу бразильского полузащитника.

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион». Обслуживал матч арбитр Марко Фриц.



Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Кристиан Пулишич с паса Томаса Делейни. В концовке первого тайма преимущество дортмундского клуба увеличил Пако Алькасер. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Кевин Мёвальд с передачи Милота Рашицы. На 75-й минуте «Вердер» от поражения спас Клаудио Писарро. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Людвиг Аугустинсон.



«Боруссия», набрав 70 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей «Баварии» составляет 4 очка. «Вердер» (47) — на 9-м месте.

Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Италии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 56-летний португалец ведёт переговоры с «Ромой». Напомним, в начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона. При этом отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение «ПСЖ» в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.



Напомним, Моуринью возглавлял миланский «Интер» с 2008 по 2010 год. Вместе с итальянским клубом португальский специалист дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в декабре 2018 года.

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«Селтик» в 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии

«Селтик» досрочно выиграл шотландскую Премьер-лигу.



Разгромив в выездном матче 36-го тура «Абердин» со счётом 3:0, клуб из Глазго набрал 84 очка и стал недосягаемым для главного конкурента — «Рейнджерс». Результативные удары в матче на счету защитников Микаэля Лустига и Йозо Шимуновича, а также форварда Одсонна Эдуарда. Две голевые передачи на свой счёт записал полузащитник Каллум Макгрегор. Ещё один ассист сделал Томас Рогич.



Эта победа стала для «кельтов» 8-й подряд и 50-й — в чемпионате. По количеству выигранных чемпионских титулов «кельты» всё ещё уступают «Рейнджерс» (54 титула).