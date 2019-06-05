Футболистов «Вальядолида» подозревают в «договорняке». Выиграла команда Черышева

Лопетеги стал новым наставником «Севильи»



«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, контракт подписан на три года. Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был «Реал», который он покинул в октябре прошлого года.



Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая. По итогам минувшего сезона «Севилья» заняла шестое место в турнирной таблице Примеры и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.



Лопетеги ранее также работал с «Райо Вальекано», «Кастильей» и «Порту». С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании, которую покинул перед стартом чемпионата мира—2018.

«Реал» объявил о переходе Йовича



Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».



Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.



Йович является воспитанником «Црвены Звезды», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Затем игрок перебрался в «Бенфику», откуда спустя год отправился в «Айнтрахт» на правах аренды. В ходе минувшего сезона немецкий клуб выкупил права на футболиста.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале» «Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»



Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.



С июля 2018 года 39-летний наставник был помощником главного тренера молодёжной команды московского ЦСКА, которая стала чемпионом в своём первенстве. В конце мая на официальном сайте клуба было объявлено, что специалист ушёл с занимаемого поста.



Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что именно Игнашевич станет новым главным тренером московской команды.

Игнашевич вернулся в «Торпедо». В качестве главного тренера Знаменитый футболист вернулся в клуб, в котором начинал.

Семь футболистов «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»



Полиция продолжает расследование матча 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» – «Валенсией» (0:2), который состоялся 18 мая.



Как сообщает El Mundo, сразу семь футболистов хозяйской команды подозреваются в сдаче игры. По информации следствия, игроки сделали ставки на матч в размере € 10 тыс. и должны были получить в два раза больше, если «Вальядолид» проиграл бы в обоих таймах, что в итоге и произошло. Отмечается, что в сговоре находились только сами футболисты и в отношении руководства клубов никаких подозрений нет.



Напомним, «Валенсия» благодаря победе гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов, а «Вальядолид» на тот момент уже сохранил место в Примере. «Летучие мыши», набрав 61 очко, финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. «Вальядолид» (41) занял 17-ю строчку, опередив вылетевшую «Жирону» на четыре очка.

«Валенсия» поставила памятник своему фанату. Прямо на трибуне Ряд 15, сиденье 164. Теперь это место увековечено.

«Реал» близок к покупке Ф. Менди за € 50 млн



Защитник «Лиона» Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал», утверждает журналист Эду Пидал.



«Реал» закрывает трансфер защитника «Лиона» Ферлана Менди, который подпишет контракт до 2025 года. «Реал» заплатит за трансфер € 50 млн», — написал Пидал в своём «твиттере».



23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.



В завершившемся сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от чемпиона страны «Барселоны» на 19 очков.

«Реал» закончил сезон поражением. У клуба худший результат за 20 лет Последний раз 12 поражений за сезон «Реал» терпел ещё в прошлом веке.

Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год



Известный интернет-портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.



Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе «Челси» и «Ювентуса».



«Однако переход за € 30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.

Головин сделал важнейшую победу «Монако»! У россиянина гол и результативный пас Один из лучших матчей полузащитника сборной России в этом сезоне.

Аршавину запретили выезжать из России



Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не сможет покинуть территорию страны, сообщает Интерфакс.



Данное решение было принято судом в Санкт-Петербурге по итогам сегодняшнего заседания, посвящённого разводу экс-нападающего со своей супругой Алисой Казьминой.



«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребёнка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. рублей в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещён выезд за границу», — заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.



Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребёнка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке.

«Бавария» отказалась от выкупа трансфера Хамеса



Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не будет выкупать у мадридского «Реала» трансфер колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.



«Решение по Хамесу принято. Он сказал мне в личной беседе, что попросит клуб не использовать опцию выкупа. В данных условиях это не имеет смысла. Он хочет постоянно выходить на поле, но мы не можем ему это гарантировать», — приводит слова Румменигге Sport Bild.



Напомним, «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» летом 2017 года за € 13 млн с правом последующего выкупа за € 42 млн. Всего за мюнхенский клуб 27-летний футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.

Таким образом, Родригес вернётся в «Реал». Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное назначение на пост главного тренера команды наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри. Об этом сообщает Tuttosport.



По данным источника, Роналду интересно поработать с Сарри, который предпочитает выстраивать атакующий стиль игры.



Ранее сообщалось, что «Ювентусу» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере £ 5 млн за досрочный разрыв контракта с Сарри.



Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено



«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Дэниела Старриджа и защитника Альберто Морено из клуба в связи с истечением срока действия контрактов игроков.



Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами. Морено стал игроком «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». На счету испанского защитника 3 гола в 141 матче за мерсисайдцев.



«Ливерпуль» благодарит Старриджа и Морено за выдающийся вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.



Старридж и Морено стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».