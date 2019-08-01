РПЛ отказала МВД. Дерби не будет перенесено из-за акций протеста

БАТЭ вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Русенборгу»



Подошёл к концу ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Русенборгом» и БАТЭ. Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 2:0.

Хозяевам удалось выйти вперёд лишь в середине второго тайма – на 73-й минуте пенальти реализовал нападающий Поль-Андре Хелланн. Под занавес матча преимущество норвежской команды удвоил форвард Александр Сёдерлунд.



Таким образом, «Русенборг» пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче с БАТЭ (1:2).

Цорн рассказал, почему «Спартак» отпустил Фернандо и Луиса Адриано



Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба отпустить полузащитника Лукаса Фернандо и нападающего Луиса Адриано, перешедших в «Бэйцзин Гоань» и «Палмейрас» соответственно.



«Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведённые в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.



Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объёму вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

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РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо», несмотря на запрос из МВД



РПЛ отказалась от переноса матча 4-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в силовых структурах.



Ранее стало известно, что в Премьер-Лигу поступил запрос из МВД на перенос матча 4-го тура «Спартак» — «Динамо» с 3 августа. В клубах подчеркнули, что будут ориентироваться на решение лиги по этому вопросу. В ходе переговоров МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча из-за несогласованной акции протеста оппозиции в Москве было принято решение провести игру согласно расписанию.

Президент «Лилля» подтвердил переход Пепе в «Арсенал» за € 80 млн



Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию о предстоящем переходе нападающего Николя Пепе в лондонский «Арсенал».



«Николя принял решение самостоятельно. Думаю, официально о трансфере будет объявлено в ближайшие 24 часа. Сумма фиксированная – € 80 млн. Если бы мы ещё немного затянули переговоры, то получили бы пять или шесть аналогичных предложений. После беседы с Нико и его агентом мы сфокусировались на определённых клубах – двух проектах, которые интересовали игрока», — цитирует Лопеса Get French Football News со ссылкой на RMC.

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«Динамо» готово заплатить «Интеру» до € 15 млн за Габигола



Нападающий миланского «Интера» Габриэл Барбоза, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Фламенго», может продолжить карьеру в России.



Как сообщает FC Inter News, в услугах 22-летнего футболиста, известного также под прозвищем Габигол, заинтересовано московское «Динамо». Бело-голубые готовы заплатить за бразильца € 12-15 млн и включить в сделку бонусы. Нерадзурри в свою очередь хотели бы выручить с продажи Барбозы € 18-20 млн.



Сам форвард сейчас счастлив на родине, однако, вероятно, рассмотрит возможность возвращения в Европу. Ожидается, что Габриэл захочет получать в новом клубе не менее € 4 млн.

«Спартак» представил Шюррле роликом с его голами в ворота ЦСКА (видео)



Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал видеоролик, посвящённый новичку клуба полузащитнику Андре Шюррле.

В ролике показано прибытие 28-летнего футболиста на домашний стадион команды «Открытие Арену», а также ключевые голы в его карьере, среди которых два мяча в ворота ЦСКА, принципиального соперника красно-белых. В конце видео Шюррле, стоящий на поле арены в Москве, поворачивается к камере и на русском языке говорит: «Вперёд, «Спартак».

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

VAR будет использован на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»



Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Напомним, главным судьёй на этот матч был назначен Алексей Еськов из Москвы. За VAR будет отвечать арбитр Виталий Мешков из Дмитрова, а в роли его ассистента выступит рефери Алексей Матюнин из Москвы.

VAR в каждом матче РПЛ появится лишь весной. Пока это невозможно Ответы на многие интересующие вопросы.

ФИФА огласила список номинантов на премию лучшему футболисту года



ФИФА в своём официальном «твиттере» огласила имена 10 футболистов, вошедших в список номинантов на премию The Best.



В число претендентов на приз лучшему игроку по итогам года вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»).

Матчи ПФЛ могут быть отменены из-за пожаров в Сибири



Как стало известно «Чемпионату», матчи ПФЛ могут быть отменены из-за стихийного бедствия, которое охватило Сибирь.



В регламенте Лиги прописано, что матчи отменяются, если введён режим чрезвычайного положения (особый правовой режим, который вводится в стране или отдельных её районах для защиты от появившейся внутренней угрозы. Режим чрезвычайного положения предполагает ограничение прав и свобод граждан и юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей).

В настоящий момент на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Республике Бурятия введён режим чрезвычайной ситуации (обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери). Согласно регламенту ПФЛ, игры автоматически не отменяются в режиме чрезвычайной ситуации, однако делегат и арбитр матча могут принять решение об отмене встречи непосредственно перед началом, если посчитают условия для её проведения непригодными.



Пожары в Сибири и Забайкалье в 2019 году охватили рекордные по площади лесные угодья. По информации различных источников, в настоящее время стихией охвачено от 2 до 3 млн гектаров леса.

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Малком пройдёт медобследование в «Зените» 2 августа



Вингер «Барселоны» Малком пройдёт медицинское обследование в «Зените» 2 августа, сообщает Sky Sport Italia.



Согласно информации источника, сегодня, 31 июля, спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта согласовал с каталонским клубом условия перехода 22-летнего игрока.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильца составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет. В «Зените» вингер будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.