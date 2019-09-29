Семак проиграл, но признал, что все судейские решения были правильными

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида
В матче 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал». Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате Испании достигла семи матчей. В предыдущих турах команда Зинедина Зидана одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.
«Матрасники» не проигрывают в Примере уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Диего Симеоне один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.
«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в матче чемпионата Франции
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Монако» отличились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Слимани записал в свой актив также две результативные передачи. Автором единственного гола «Бреста» стал форвард Александр Менди, отличившийся после паса полузащитника Жюльена Фоссюрье.
Хавбек монегасков Александр Головин начал матч с первых минут. 23-летнего россиянина на 78-й минуте заменил полузащитник Адриен Силва.
Семак: оба гола были отменены по делу. VAR — это здорово
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).
«К VAR отношение всегда положительное. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть: тот же VAR сегодня. Игра не прошла гладко, хотя помощники были хорошие. Много было нервозности. Но что касается отменённых мячей, то оба были отменены по делу. VAR — это здорово.
Не жалею ли, что выпустил двух не до конца готовых игроков, которых поменял в ходе матча? Конечно, мы планировали их поменять. Их хватило настолько, насколько хватило. Это игроки, обладающие определённым качеством. Сегодня мы сыграли в атаке беззубо, ниже своих возможностей. Напряжение присутствовало. Сегодня „Локомотив“ победил, и я его поздравляю.
Выход Кузяева вместо форварда? Далер играл высоко. Нам не хватало движения, открываний за спину. Он это делал, но не остро. К сожалению, допускали много ошибок. Что касается качества и атакующих действий: не смогли создать достаточное количество моментов. Чтобы выигрывать, надо забивать. А мы сегодня не били по воротам, сыграли не так агрессивно в атаке, как хотелось бы.
Естественно, мы переключимся на Лигу чемпионов, абстрагировавшись от чемпионата России. Это другой турнир. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
Олимпийский чемпион Траньков: Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался в адрес нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова.
Сегодня, 28 сентября, «железнодорожники» в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0 обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Форвард «железнодорожников» также предложил полузащитнику сине-бело-голубых Олегу Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.
«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ
«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 28 сентября, команда Валерия Карпина в домашнем матче 11-го тура со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо». В активе жёлто-синих 23 очка.
Второе место занимает московский «Локомотив», обыгравший «Зенит» — 1:0. Команда из Санкт-Петербурга идёт следом. «Железнодорожники» и сине-бело-голубые тоже набрали по 23 очка.
«Ростов» объявил о переходе Мамаева (видео)
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перешёл в «Ростов».
«Павел Мамаев снова в игре. «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером. Павел Мамаев — игрок ФК „Ростов“, — сообщается в официальном «твиттере» ростовского клуба.
После матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» (3:0) Мамаев вышел на поле, чтобы сфотографироваться с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.
Напомним, Мамаев не выходил на футбольное поле около года. С октября 2018 года по 17 сентября 2019 года футболист находился под стражей за избиение нескольких человек в Москве.
Гол Черышева принёс «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» обыграла «Атлетик» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Итоговый счёт матча — 1:0.
Единственный гол был забит на 27-й минуте. Его автором стал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Россиянин отличился после передачи Феррана Торреса. Для 28-летнего хавбека этот гол стал первым в текущем сезоне на клубном уровне.
В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» поднялась на 9-е место. В активе «летучих мышей» 9 очков. «Атлетик» занимает четвёртое место. Команда из Бильбао набрала на три очка больше. В следующем туре «Валенсия» дома будет принимать «Алавес» (5 октября). «Атлетик» на следующий день встретится на выезде с «Сельтой».
Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
Фанаты «Роды» продолжают конфликтовать с новым владельцем клуба мексиканцем Маурисио Гарсией, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, болельщики обвиняют руководителя клуба в том, что тот не вкладывает деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. Ранее они написали открытое письмо членам правления с требованием продать «Роду» другому владельцу. В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.
В настоящее время «Рода» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. В турнирной таблице чемпионата подопечные Жан-Поля де Йонга занимают 16-е место при 20 участвующих в турнире командах. В активе «Роды» 6 очков после 8 сыгранных матчей.
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