Семак проиграл, но признал, что все судейские решения были правильными

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида



В матче 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал». Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось со счётом 0:0.



Беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате Испании достигла семи матчей. В предыдущих турах команда Зинедина Зидана одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.

«Матрасники» не проигрывают в Примере уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Диего Симеоне один раз сыграли вничью и одержали одну победу.



«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.

Зидан и Симеоне слишком хорошо подготовились. Каждый испортил план сопернику Тренеры сломали друг другу игру и не придумали, что делать дальше.

«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в матче чемпионата Франции



В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



В составе «Монако» отличились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Слимани записал в свой актив также две результативные передачи. Автором единственного гола «Бреста» стал форвард Александр Менди, отличившийся после паса полузащитника Жюльена Фоссюрье.

Хавбек монегасков Александр Головин начал матч с первых минут. 23-летнего россиянина на 78-й минуте заменил полузащитник Адриен Силва.

У «Монако» первая крупная победа. Головин тоже в ней поучаствовал Правда, на сей раз не голами или голевыми передачами.

Семак: оба гола были отменены по делу. VAR — это здорово



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).



«К VAR отношение всегда положительное. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть: тот же VAR сегодня. Игра не прошла гладко, хотя помощники были хорошие. Много было нервозности. Но что касается отменённых мячей, то оба были отменены по делу. VAR — это здорово.



Не жалею ли, что выпустил двух не до конца готовых игроков, которых поменял в ходе матча? Конечно, мы планировали их поменять. Их хватило настолько, насколько хватило. Это игроки, обладающие определённым качеством. Сегодня мы сыграли в атаке беззубо, ниже своих возможностей. Напряжение присутствовало. Сегодня „Локомотив“ победил, и я его поздравляю.



Выход Кузяева вместо форварда? Далер играл высоко. Нам не хватало движения, открываний за спину. Он это делал, но не остро. К сожалению, допускали много ошибок. Что касается качества и атакующих действий: не смогли создать достаточное количество моментов. Чтобы выигрывать, надо забивать. А мы сегодня не били по воротам, сыграли не так агрессивно в атаке, как хотелось бы.



Естественно, мы переключимся на Лигу чемпионов, абстрагировавшись от чемпионата России. Это другой турнир. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сенников прав: главное дерби двух столиц теперь «Локомотив» — «Зенит» Это было восхитительно!

Олимпийский чемпион Траньков: Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность



Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался в адрес нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова.



Сегодня, 28 сентября, «железнодорожники» в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0 обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Форвард «железнодорожников» также предложил полузащитнику сине-бело-голубых Олегу Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.

«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире Это произошло в перерыве матча.

«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ



«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 28 сентября, команда Валерия Карпина в домашнем матче 11-го тура со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо». В активе жёлто-синих 23 очка.



Второе место занимает московский «Локомотив», обыгравший «Зенит» — 1:0. Команда из Санкт-Петербурга идёт следом. «Железнодорожники» и сине-бело-голубые тоже набрали по 23 очка.

«Ростов» презентовал Мамаева на стадионе. Павел наблюдал за разгромом «Динамо» Команда Карпина наказала москвичей за чудовищные ошибки в обороне.

«Ростов» объявил о переходе Мамаева (видео)



Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перешёл в «Ростов».



«Павел Мамаев снова в игре. «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером. Павел Мамаев — игрок ФК „Ростов“, — сообщается в официальном «твиттере» ростовского клуба.



После матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо» (3:0) Мамаев вышел на поле, чтобы сфотографироваться с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным и президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.



Напомним, Мамаев не выходил на футбольное поле около года. С октября 2018 года по 17 сентября 2019 года футболист находился под стражей за избиение нескольких человек в Москве.

Мамаев нашёл себе новую команду. Что об этом нужно знать Когда и где он вернётся на поле?

Гол Черышева принёс «Валенсии» победу над «Атлетиком»



«Валенсия» обыграла «Атлетик» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Итоговый счёт матча — 1:0.



Единственный гол был забит на 27-й минуте. Его автором стал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Россиянин отличился после передачи Феррана Торреса. Для 28-летнего хавбека этот гол стал первым в текущем сезоне на клубном уровне.



В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» поднялась на 9-е место. В активе «летучих мышей» 9 очков. «Атлетик» занимает четвёртое место. Команда из Бильбао набрала на три очка больше. В следующем туре «Валенсия» дома будет принимать «Алавес» (5 октября). «Атлетик» на следующий день встретится на выезде с «Сельтой».

Черышев наконец-то вышел в основе. И сразу принёс «Валенсии» победу Забил победный гол, пока в клубе хаос и конфликты.

Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе



Фанаты «Роды» продолжают конфликтовать с новым владельцем клуба мексиканцем Маурисио Гарсией, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, болельщики обвиняют руководителя клуба в том, что тот не вкладывает деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. Ранее они написали открытое письмо членам правления с требованием продать «Роду» другому владельцу. В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.



В настоящее время «Рода» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. В турнирной таблице чемпионата подопечные Жан-Поля де Йонга занимают 16-е место при 20 участвующих в турнире командах. В активе «Роды» 6 очков после 8 сыгранных матчей.