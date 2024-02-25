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Расписание спортивных матчей 26 февраля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

12 топ-матчей понедельника: Месси в МЛС, важнейшая битва ЦСКА в КХЛ и сражения в теннисе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 февраля
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Комментарии
Открываем рабочую неделю ярким спортом. Состоится ли армейское дерби уже в первом раунде Кубка Гагарина? Следим вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в первой встрече команд в этом сезоне?

«Даллас Маверикс» отлично усилился перед дедлайном обменов. В команду пришли Пи Джей Вашингтон и Дэниел Гэффорд. Клуб из Техаса в последнее время в регулярном чемпионате демонстрирует великолепную игру – семь побед подряд. Теперь же Луке Дончичу и компании предстоит встреча с «Индианой Пэйсерс», занимающей шестое место в Восточной конференции. Клубы НБА ещё не встречались в нынешнем сезоне, поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто в итоге победит.

В чём успех «Далласа»?
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🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: установят ли «Рейнджерс» новый клубный рекорд?

Сложнейшая победа в матче с «Филадельфией» (2:1) позволила «Рейнджерс» одержать 10-ю победу подряд и повторить клубный рекорд по продолжительности победной серии. До этого «Рейнджерс» дважды выдавали 10-матчевые победные серии – в сезоне-1939/1940 и в сезоне-1972/1973. Теперь у «синерубашечников» есть уникальный шанс установить новый клубный рекорд. В соперниках один из главных аутсайдеров НХЛ — «Коламбус».

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🏀 3:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» наконец-то победят «самородков»?

За последние 12 матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл лишь два раза. Команда во главе со Стефеном Карри демонстрирует отличный уровень взаимодействия на паркете, а каждый отдельный игрок прекрасно справляется со своей ролью в коллективе. «Денвер Наггетс» – действующий чемпион НБА. При этом клуб из Колорадо имеет серию из семи побед в матчах с «воинами». В последний раз подопечные Стива Керра побеждали 28 апреля 2022 года – в плей-офф того сезона. Сейчас же «Голден Стэйт» в прекрасной форме, сумеет ли команда одолеть Николу Йокича и его банду?

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⚽️ 4:00: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами», МЛС

США - Major League Soccer . МЛС
26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Месси поможет «Интеру» выиграть второй матч подряд?

«Майами» удачно начал новый сезон — несколько дней назад разобрались дома с «Реал Солт-Лейк» (2:0). Теперь новый тур, но на этот раз выезд, да и соперник непростой. «Лос-Анджелес Гэлакси» провёл прошлый сезон не очень удачно, однако остаётся одним из самых известных клубов США, ведь там играли Бекхэм, Ибрагимович, Джеррард и другие звёзды. Сейчас перевес по именам явно у «Интера»: Месси, Суарес, Бускетс, Альба. Но поможет ли это взять три очка?

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Месси и Суарес «разобрали» «Реал» на старте МЛС! И разыграли красоту времён «Барсы». Видео

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «парусники» приблизятся ко второму месту Западной конференции?

После паузы на Матч всех звёзд НБА «Лос-Анджелес Клипперс» с треском проиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 107:129. Буквально через день подопечные Тайрона Лю реабилитировались, победив «Мемфис Гриззлиз» (101:95). Теперь же «парусникам» предстоит матч с «Сакраменто Кингз», с клубом, который недавно на выезде обыграл действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс». Этот матч для хозяев из Лос-Анджелеса очень важен, так как клуб ведёт борьбу за самые высокие места в Западной конференции и если победит «королей», то вплотную приблизится к «Оклахоме», занимающей второе место. Кто же окажется сильнее?

Невероятный сезон Сабониса:
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🎾 13:00*: Павел Котов (Россия) — Себастьян Корда (США), Дубай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Интрига: сумеет ли Котов справиться с американцем?

Павел Котов в этом сезоне выступил уже на трёх турнирах — в Гонконге, на Australian Open и в Дохе — и во всех соревнованиях он как минимум успешно преодолевал барьер первого круга. На «пятисотнике» в Дубае россиянину достался непростой соперник на старте — американец Себастьян Корда. Ранее теннисисты друг с другом на уровне ATP не играли, а вот на челленджере в Алма-Ате-2019 сильнее оказался Котов. Победитель нового матча во втором круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Адриан Маннарино — Ботик ван де Зандсхулп.

Павел успешно завершил прошлый сезон и сейчас находится на подъёме:
«Для кубков придётся купить витрину побольше». Интервью с Котовым после крупнейшего финала
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«Для кубков придётся купить витрину побольше». Интервью с Котовым после крупнейшего финала

⚽️ 17:00: «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 21-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 21-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли Джеррард команду Малкома?

Большая вывеска в Саудовской Аравии! «Аль-Иттифак» — тот самый клуб, который тренирует Стивен Джеррард и из которого сбежал другой экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Команда играет нестабильно: несмотря на победу в последнем матче, до этого взять три очка не получалось на протяжении восьми туров. «Аль-Хиляль» же, за который бегает бывший зенитовец Малком, в полном порядке: 13 побед в чемпионате подряд и уверенное первое место в таблице с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков. Но вдруг случится сенсация?

Что нужно знать о возобновлении сезона в Саудовской Аравии:
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🏒 17:00: «Металлург» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет Восточную конференцию и получит путёвку в Хабаровск?

В очном противостоянии «Металлург» и «Авангард» определят победителя Востока. На данный момент уральцы опережают омичей в турнирной таблице на одно очко. В случае равенства преимущество по дополнительным показателям будет за «Магниткой», так что «Авангарду» надо побеждать только в основное время.

Но надо ли? Уже точно известно, что восьмое место в конференции занял «Амур». Так что в первом раунде плей-офф победителю Востока предстоит бонусное путешествие в Хабаровск. А может быть, и не одно. В этой связи будет очень интересно посмотреть за тем, что будет происходить на льду арены в Магнитогорске.

Супербитва за первое место на Востоке КХЛ! Лайв последнего игрового дня регулярки:
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Сенсация в Питере! «Динамо» М взяло Кубок Континента! Все пары плей-офф КХЛ. LIVE

🎾 18:00*: Чжан Чжичжэнь (Китай) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: продолжит ли Рублёв успешные выступления в Дубае?

Андрей Рублёв довольно удачно играет в последнее время на «пятисотнике» в Дубае. В 2021-м он добрался до полуфинала, где проиграл только будущему чемпиону Аслану Карацеву. В 2022 году Андрей завоевал тут титул, а год спустя снова оказался в финале, но уступил другому россиянину — Даниилу Медведеву. В новом розыгрыше Рублёв начнёт борьбу матчем с непростым китайцем Чжан Чжичжэнем. Ранее теннисисты уже играли один раз — в Астане-2022, и тогда успешнее был Андрей. Победитель нового матча во втором круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Артур Казо.

Россиянин неудачно сыграл в Дохе и хочет реабилитироваться в Дубае:
Рублёв сенсационно проиграл в 1/4 финала Дохи! Андрей в 2 сетах уступил вчерашнему юниору
Рублёв сенсационно проиграл в 1/4 финала Дохи! Андрей в 2 сетах уступил вчерашнему юниору

🏒 19:30: «Динамо» М — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли армейское дерби в первом раунде плей-офф?

После сенсационного поражения СКА в матче с «Куньлунь Ред Стар» московское «Динамо» досрочно стало обладателем Кубка Континента и потеряло турнирную мотивацию на матч с ЦСКА. В свою очередь, армейцы эту мотивацию сохраняют, ведь они ещё не знают соперника по первому раунду плей-офф. Им нужно набрать одно очко, чтобы получить в соперники «Локомотив», поражение же в основное время может отправить их к СКА.

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⚽️ 20:30: «Рома» — «Торино», Серия А, 26-й тур

Италия - Серия А . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Рома
Рим
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» продолжит делать результат при Де Росси?

После отставки Моуринью дела у римлян наладились. Команда выиграла в Серии А четыре матча из пяти, влетев только «Интеру», который несётся к чемпионству. Теперь же соперник вполне подходящий: «Торино» занимает девятое место в таблице и отстаёт от «Ромы» на пять очков. Сами римляне уже находятся в зоне еврокубков (шестое место позволяет отобраться в Лигу конференций), но в случае победной серии могут запрыгнуть ещё выше. А пока нужно выполнять программу-минимум — брать три очка и отрываться от «Лацио».

Как там дела у Моуринью после увольнения:
Моуринью отчаянно пытается себя продать. Его связали уже с шестью клубами
Моуринью отчаянно пытается себя продать. Его связали уже с шестью клубами

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Райо Вальекано», Примера, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Жирона» скинет «Барсу» со второго места?

Мечты о борьбе за чемпионство похоронены: «Жирона» проиграла «Реалу» и допустила ещё пару осечек. Теперь биться нужно уже за второе место, ведь после победы «Барсы» команда опустилась на третью строчку. Правда, отставание составляет всего одно очко. Так что победа над середняком «Райо Вальекано» (14-е место) позволит запрыгнуть выше и оторваться от соседей по Каталонии на два очка.

Предыдущий матч «Жирона» как раз проиграла:
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает
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