Победа бельгийцев над датчанами на Евро, рекорды Кучерова и Василевского. Главное к утру

Сборная Бельгии в напряжённом матче обыграла команду Дании, украинцы победили Северную Македонию на чемпионате Европы — 2020, а российские хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» установили новые рекорды в плей-офф НХЛ — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Бельгия обыграла Данию в матче второго тура Евро-2020.
2. Сборная Украины переиграла Северную Македонию на чемпионате Европы.
3. Нидерланды обыграли Австрию, Промес остался в запасе.
4. «Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова ассист.
5. Василевский стал абсолютным рекордсменом по победам российских вратарей в плей-офф НХЛ.
6. Кучеров вышел на чистое четвёртое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ.
7. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Марту Костюк.
8. Магомед Магомедкеримов пробился в полуфинал Гран-при PFL.
9. «Милуоки» победил «Бруклин» в полуфинале Востока и сравнялся в серии — 3-3.
10. 48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года.
11. Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу.
12. Купер победил Алексахина на турнире PFL 5.
13. Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10 лет.
14. Бабаев объяснил, почему весной ЦСКА сделал выбор в пользу Олича.
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