Победа бельгийцев над датчанами на Евро, рекорды Кучерова и Василевского. Главное к утру

Сборная Бельгии в напряжённом матче обыграла команду Дании, украинцы победили Северную Македонию на чемпионате Европы — 2020, а российские хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» установили новые рекорды в плей-офф НХЛ — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Бельгия обыграла Данию в матче второго тура Евро-2020.

2. Сборная Украины переиграла Северную Македонию на чемпионате Европы.

3. Нидерланды обыграли Австрию, Промес остался в запасе.

4. «Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова ассист.

5. Василевский стал абсолютным рекордсменом по победам российских вратарей в плей-офф НХЛ.

6. Кучеров вышел на чистое четвёртое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ.

7. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Марту Костюк.

8. Магомед Магомедкеримов пробился в полуфинал Гран-при PFL.

9. «Милуоки» победил «Бруклин» в полуфинале Востока и сравнялся в серии — 3-3.

10. 48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года.

11. Бразилия одержала вторую крупную победу кряду на Кубке Америки, обыграв Перу.

12. Купер победил Алексахина на турнире PFL 5.

13. Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10 лет.

14. Бабаев объяснил, почему весной ЦСКА сделал выбор в пользу Олича.

15. Холлоуэй снялся с поединка с Родригесом.