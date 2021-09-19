Победы «Краснодара» и «Крыльев» в РПЛ, Емельяненко побил Тарасова. Главное к утру

В очередном туре РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат», «Крылья Советов» дома одержали победу над «Ростовом», а боец Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова в поединке по правилам бокса. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» обыграл «Ахмат» благодаря голам Кабелла и Ильина.

2. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом», забив четыре гола.

3. Александр Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над Артёмом Тарасовым.

4. «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас».

5. «Уфа» переиграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова.

6. Дубль Джеко помог «Интеру» разгромить «Болонью».

7. «Аталанта» на выезде обыграла «Салернитану». Миранчук был заменён после первого тайма.

8. «Фиорентина» на выезде обыграла «Дженоа», Кокорин получил жёлтую карточку.

9. Царукян нокаутировал американца Гиагоса на UFC Vegas 37 и бросил вызов Дэну Хукеру.

10. Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ».

11. Авен отказался от покупки «Спартака», не договорившись с Федуном по цене.

12. Сборная России по мини-футболу одержала третью победу на ЧМ, обыграв Гватемалу.

13. Смит победил Спэнна сабмишеном в главном бою турнира UFC Vegas 37.

14. Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября.

15. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

16. Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic в США.