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Слухи о смерти Дани Алвеса, новое бомбардирское достижение Овечкина. Главное к утру
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Бразильский журналист с 11,7 тыс. подписчиков опубликовал информацию о суициде экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил новую ступень в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ, российский боец MMA Пётр Ян единогласным решением судей победил Сонг Ядонга из Китая на UFC 299 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Бразильский журналист сообщил, что Дани Алвес покончил с собой.
  2. Александр Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
  3. Пётр Ян единогласным решением одолел Сонг Ядонга на UFC 299.
  4. Ферстаппен выиграл гонку Ф-1 в Джидде, Перес — 2-й, Леклер — 3-й.
  5. Джокович в трёх сетах обыграл Вукича и вышел в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  6. «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ.
  7. Голевой пас Кучерова помог «Тампе» разгромить «Филадельфию» со счётом 7:0.
  8. Виктория Азаренко завершила участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
  9. Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени на UFC 299.
  10. Арина Соболенко пробилась в третий круг Индиан-Уэллса, отыграв у Стирнс четыре матчбола.
  11. Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сент-Луисом».
  12. Шон О'Мэлли победил Марлона Веру и защитил чемпионский титул UFC.
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