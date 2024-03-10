Слухи о смерти Дани Алвеса, новое бомбардирское достижение Овечкина. Главное к утру
Бразильский журналист с 11,7 тыс. подписчиков опубликовал информацию о суициде экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил новую ступень в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ, российский боец MMA Пётр Ян единогласным решением судей победил Сонг Ядонга из Китая на UFC 299 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Бразильский журналист сообщил, что Дани Алвес покончил с собой.
- Александр Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
- Пётр Ян единогласным решением одолел Сонг Ядонга на UFC 299.
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