Слухи о смерти Дани Алвеса, новое бомбардирское достижение Овечкина. Главное к утру

Бразильский журналист с 11,7 тыс. подписчиков опубликовал информацию о суициде экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил новую ступень в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ, российский боец MMA Пётр Ян единогласным решением судей победил Сонг Ядонга из Китая на UFC 299 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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