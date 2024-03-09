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Расписание спортивных матчей 10 марта 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

19 топ-событий воскресенья: бой Яна, «Ливерпуль» — «Сити», матчи «Спартака» и Медведева
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 марта
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Комментарии
Спортивный день 10 марта: в первом раунде плей-офф КХЛ настала пора самых жарких матчей, в баскетболе нельзя пропустить битву «Локо» — ЦСКА.

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Время в материале указано по Москве.

🎯 1:00: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Мужской спринт

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 10 км Спринт
10 марта 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли немец Долль вырвать МХГ из рук норвежцев?

Мужской спринт в текущем сезоне – одна из самых непредсказуемых дисциплин. Например, Йоханнес Бё вообще ни разу не взял золото в этой гонке, зато две победы на счету Бенедикта Долля. Но лидером зачёта является не он, а старший брат Йоханнеса Тарьей. Он всего лишь на 19 очков опережает немца. Если Бенедикт выступит лучше, то он может приблизиться к тому, чтобы стать единственным «ненорвежцем», выигравшим МХГ в этом сезоне. Последнем сезоне немца на Кубке мира…

Долль находится в невероятной форме:
Немцы творят чудеса на Кубке мира. Так круто они давно не выступали!
Немцы творят чудеса на Кубке мира. Так круто они давно не выступали!

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Овечкин добраться до 20-й шайбы в сезоне?

Александр уже забил 18 голов в нынешнем сезоне. Лишь дважды в нынешней кампании капитан «Вашингтона» оформлял дубль. Однако сейчас в соперниках у «столичных» будет один из худших клубов сезона. «Чикаго» уже давным-давно лишился любых шансов скрасить чемпионат, поэтому теперь только создаёт благодатную почву для Коннора Бедарда. Хорошая возможность для Ови. Однако воспользуется ли Александр ею?

Даже сейчас Овечкин продолжает бить рекорд:
Овечкин покорил необычный рекорд и в погоне за ещё несколькими! Кто его соперники?
Овечкин покорил необычный рекорд и в погоне за ещё несколькими! Кто его соперники?

🏀 4:30: «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» реабилитируются за поражения?

«Бостон Селтикс» впервые в сезоне-2023/2024 проиграл два матча кряду. «Кельты» уступили на выезде «Денверу» (109:115) и «Кливленду» (104:105). Ранее у команды во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном была серия из 11 побед в регулярном чемпионате, но теперь её преследует неудачная полоса. «Финикс Санз» же, напротив, отлично действует в последних матчах, переиграл действующего чемпиона НБА «Денвер» на выезде и уверенно победил «Торонто». Сумеют ли Дюрант и компания продлить победную серию до трёх матчей?

Недавний успех «кельтов» в НБА:
«Сейчас наше время». «Бостон» бьёт рекорды и громит всех подряд перед началом плей-офф НБА
«Сейчас наше время». «Бостон» бьёт рекорды и громит всех подряд перед началом плей-офф НБА

🥊 6:00*: UFC 299: Пётр Ян (Россия) — Сонг Ядонг (Китай)

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Сонг Ядонг

Интрига: Пётр Ян останется топовым бойцом?

Последние годы карьеры Петра Яна вряд ли можно назвать удачными. Бывший чемпион в легчайшем весе идёт на серии из трёх поражений и не выступал больше года. Однако в UFC продолжают высоко оценивать россиянина, о чём говорит его место в топ-5 рейтинга. Пришло время вернуться. Соперник — китайский боец Сонг Ядонг: жилистый парень с крепким характером, но заметно уступающий Петру по уровню таланта. Поражение нанесёт критический удар по перспективам Яна — если он хочет оставаться топовым спортсменом, нужна только победа.

Разбираем технику Ядонга:
Ян на минималках. Ядонг отлично знает ушу, но слабее Петра во всём
Ян на минималках. Ядонг отлично знает ушу, но слабее Петра во всём

🎾 7:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Индиан-Уэллсе?

Даниил Медведев последним из россиян вступает в борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году он дошёл здесь до финала, и теперь ему необходимо попытаться защитить тот результат. Первым соперником россиянина стал испанец Роберто Карбальес-Баэна. Ранее теннисисты играли дважды — на Australian Open — 2021 и в Майами-2023 — и оба раза сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Роман Сафиуллин — Себастьян Корда.

Полное теннисное расписание дня
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина бьются в Индиан-Уэллсе
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина бьются в Индиан-Уэллсе

🎿 12:30: Кубок мира, 10-й этап. Мужской марафон, 50 км (классический стиль)

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 13, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
10 марта 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Клебо выиграть первый марафон в карьере?

У Йоханнеса Клебо остались минимальные шансы на победу в общем зачёте Кубка мира, и многое станет ясно после королевского полтинника в Хольменколлене. Клебо никогда в своей карьере не выигрывал марафонские гонки. Он был очень близок к тому, чтобы взять золото на ЧМ-2021, но скандальное столкновение с Александром Большуновым привело к дисквалификации норвежца. На ЧМ-2023 Клебо на коньковом полтиннике до последнего бился за победу, но проиграл соотечественнику Полу Голбергу. Марафон 10 марта в Хольменколлене — возможность для Клебо впервые в карьере взять престижный трофей и улучшить свои шансы в борьбе за хрустальный «Глобус», ведь в гонке будет разыгрываться 190 очков: 100 за победу и 90 — на бонусных отсечках.

Что случилось между Клебо и Большуновым на ЧМ-2021:
«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова
«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы выберутся из кризиса?

Московский ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ проиграл четыре матча кряду. Армейцы дважды уступили действующему чемпиону лиги УНИКСу и по разу — «Зениту» и «Парме». Следующая встреча подопечных Эмила Райковича будет с крайне неудобным для ЦСКА «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы всегда великолепно выступают в матчах с топ-командами. При этом южный коллектив дважды уже обыгрывал армейцев в нынешнем регулярном чемпионате и вообще имеет серию из четырёх побед с ЦСКА. Смогут ли гости без Каспера Уэйра, который залечивает травму, наконец-то победить?

Лучшие переходы нынешнего сезона в Единой лиге:
«Енисей» урвал бриллиант, а ЦСКА нашёл напарника Уэйру. Топ-5 трансферов Единой лиги
«Енисей» урвал бриллиант, а ЦСКА нашёл напарника Уэйру. Топ-5 трансферов Единой лиги

🏒 14:30: «Трактор» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли «Трактор» уфимскую команду?

Челябинцы неожиданно приблизились к ещё одной сенсации в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. «Трактор» взял уже три матча с «Салаватом» и готовится выиграть четвёртый. Уфимцы, наоборот, неожиданно отпустили три встречи. Как кажется, юлаевцы оказались не готовы к такому уральскому напору. Нас ждёт ещё одна сенсация?

Как уфимцы оказались на краю пропасти?
Американец из «Трактора» решил не драться, а забивать! Теперь Уфу спасёт только чудо
Американец из «Трактора» решил не драться, а забивать! Теперь Уфу спасёт только чудо

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Сочи», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт атака хозяев?

«Локомотив» в первом туре РПЛ после зимнего перерыва уступил в дерби «Динамо» (1:2). Некоторые эксперты сходились во мнении, что железнодорожникам ещё повезло. «Сочи» заметно изменил состав в сравнении с первой частью сезона. Плюс в черноморском клубе новый тренер — испанец Роберт Морено. Впрочем, все эти изменения не помогли «Сочи» обыграть в прошлом туре «Балтику» (0:0). «Локомотив» успешно играет против соперника на своём поле в РПЛ — три победы и одна ничья. В трёх из этих матчей железнодорожники забивали больше одного мяча.

Интриги 20-го тура РПЛ:
У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ
У «Спартака» будут проблемы, а «Зенит» обыграет удобного соперника? Интриги 20-го тура РПЛ

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забронирует ли московское «Динамо» себе место во втором раунде?

Минчане неожиданно для многих навязали обладателю Кубка Континента нешуточную борьбу. В первом матче, конечно, проиграли. Однако затем судьбу встреч решал один гол. Белорусы взяли один матч и были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии. Не повезло. И теперь москвичей отделяет от выхода во второй раунд лишь одна победа.

Что наставник москвичей думает о ходе серии?
Алексей Кудашов признал свою ошибку, допущенную в серии с минским «Динамо»

⚽️ 17:00: «Гавр» — «Тулуза», Лига 1, 25-й тур

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кузяев возвращается в состав «Гавра» — поможет ли это команде?

Знаете, когда Далер Кузяев в последний раз играл в официальном матче? Больше месяца назад. Он получил красную карточку в кубковой игре и бан на четыре матча. Дисквалификация закончилась, Кузяев готов снова помогать одноклубникам. Без него «Гавр» выдал ужасный отрезок (четыре поражения подряд) и теперь находится в опасной близости от зоны вылета. Матч с «Тулузой» не обещает быть простым. Соперник в последнее время обыграл «Монако», «Лилль» и «Ниццу». А это, между прочим, клубы из топ-5.

За что Кузяева забанили во Франции:
Кузяев впервые удалился во Франции. Жёсткий подкат в ногу сзади! Видео
Кузяев впервые удалился во Франции. Жёсткий подкат в ногу сзади! Видео

⚽️ 17:00: «Страсбург» — «Монако», Лига 1, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Монако» с неудобным соперником?

В 2024 году «Монако» отыграл семь матчей в Лиге 1, но одержал всего две победы. Так себе статистика для третьей команды чемпионата. Впереди — гостевая игра со «Страсбургом». В последних четырёх матчах на поле соперника «Монако» одержал всего одну победу. По всей видимости, команду Александра Головина ждёт очередная тяжёлая игра. Но болельщики монегасков наверняка привыкли к подобному сценарию. А мы, в свою очередь, ждём новых подвигов от футболиста сборной России.

Интервью с бывшим тренером «Монако»:
«Между работой в «Барсе» и «Сочи» разницы нет». Первое большое интервью с Морено в России
Эксклюзив
«Между работой в «Барсе» и «Сочи» разницы нет». Первое большое интервью с Морено в России

⚽️ 18:45: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве топов АПЛ?

Главный матч футбольного уикенда. Два топовых английских клуба зарубятся в борьбе за первое место. Пока там находится «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» отстаёт всего на одно очко. А теперь удивительный статистический факт — с 2003 года «Сити» обыграл соперника на «Энфилде» только один раз (речь об АПЛ)! В 2021-м банда Гвардиолы проехалась по сопернику (4:1), но в остальном всё очень грустно. «Ливерпуль» обыграл соперника семь раз в последних 10 домашних матчах в чемпионате Англии. Несмотря на всё это, букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом.

«Ливерпуль» ищет нестандартные ходы:
«Ливерпуль» — самый «научный» клуб мира. Клоппу помогают нейробиологи и тренер космонавтов
«Ливерпуль» — самый «научный» клуб мира. Клоппу помогают нейробиологи и тренер космонавтов

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Факел», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Спартак» команду Ташуева?

«Спартак» — чуть ли не главный хедлайнер РПЛ после рестарта. Квинси Промес по-прежнему сидит в ОАЭ, а поле домашнего стадиона красно-белых оказалось непригодным для проведения матчей РПЛ. В итоге встречу с «Факелом» перенесли на самый вместительный стадион страны — «Лужники». Сергей Ташуев — очень неудобный соперник для «Спартака». Его команды пять раз играли против красно-белых и не потерпели ни одного поражения. «Спартак» обыгрывал его только в Кубке, а вот в чемпионате не получается. Легко не будет и на этот раз.

У «Спартака» большие проблемы с командами Ташуева:
Статистика «Спартака» против Ташуева — ужас. Он мучил клуб ещё с Нальчиком и «Кубанью»
Статистика «Спартака» против Ташуева — ужас. Он мучил клуб ещё с Нальчиком и «Кубанью»

🎯 19:00: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Женская гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Женщины. 10 км Гонка преследования
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Интрига: удастся ли Симон удержать лидерство в борьбе с Тандреволд?

На Кубке мира продолжается борьба между француженками и норвежкой Ингрид Тандреволд. В зачёте гонок преследования Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше окружили Ингрид в топ-3. В спринте в США норвежка также оказалась между победительницей Бреза-Буше и бронзовым призёром Жанмонно. Сможет ли Тандреволд в предпоследней гонке преследования в сезоне выйти в лидеры зачёта, опередив Симон? Сейчас разница между девушками всего восемь баллов, но Ингрид стартует второй, а Жулия уйдёт в гонку только седьмой с приличным отставанием.

Симон до последнего претендовала на медаль Тандреволд:
Норвежцы — короли биатлона. Они выиграли эстафету даже с тремя штрафными кругами!
Норвежцы — короли биатлона. Они выиграли эстафету даже с тремя штрафными кругами!

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Аталанта», Серия А, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вспомнит ли Миранчук, как огорчать «Ювентус»?

Алексей Миранчук знает, как забивать «Ювентусу». Он делал это дважды, когда играл за «Локомотив». Но есть и неприятный нюанс — если Миранчук выходит на поле, его команды не обыгрывают «Ювентус». В шести матчах с туринцами «Аталанта» и «Локомотив» суммарно потерпели пять поражений при одной ничьей. Понятно, что это вина не только Алексея, но ситуация удручает. Может быть, пришло время наконец-то обыграть неудобного соперника.

На этой неделе Миранчук проявил себя в еврокубках:
У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео
У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео

⚽️ 20:30: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Реал» за потерю очков в прошлом туре?

Предыдущий матч «Реала» в чемпионате получился скандальным. Мало того, что мадридский клуб потерял очки в игре с «Валенсией» (2:2), так ещё и без скандала не обошлось. Арбитр дал финальный свисток во время голевой атаки «Реала». На этой неделе команда Карло Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но к игре остались большие вопросы. Правда, теперь «Реал» ждёт домашняя игра с одним из аутсайдеров. Теперь ведь клуб из Мадрида сыграет гораздо увереннее, чем в ЛЧ?

Как «Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ:
«Реал» заставили страдать в Лиге чемпионов. Гений Беллингема помог избежать худшего
«Реал» заставили страдать в Лиге чемпионов. Гений Беллингема помог избежать худшего

🎯 20:50: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Мужская гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 марта 2024, воскресенье. 20:50 МСК
Не началось

Интрига: Тарьей Бё и Дале-Шевдал отберут МХГ у Йоханнеса Бё?

Ни для кого не станет удивлением, что главными претендентами на медали в мужской гонке преследования являются сплошь норвежцы. Йоханнес Бё выиграл три пасьюта в сезоне, включая ЧМ, Дале-Шевдал – два, Стрёмсхейм – один. Ещё одна победа на счету их главного хейтера – шведа Самуэльссона. Последний уже не претендует на «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, так что основная борьба за очки развернётся между братьями Бё и Дале-Шевдалом. У каждого из них есть шанс на победу. Норвежцы сделают всё, чтобы догнать своего лидера Йоханнеса Бё и отобрать у него МХГ.

Может, Йоханнесу Бё уже хватит коллекционировать МХГ?
Йоханнес Бё провёл неудачную гонку, но всё равно забрал «Глобус». Да как ему это удаётся?
Йоханнес Бё провёл неудачную гонку, но всё равно забрал «Глобус». Да как ему это удаётся?

🏀 22:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «олени» сделают выводы из ошибок?

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» уступил с разницей в одно очко «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:123). При этом «озёрники» играли без одного из лидеров Леброна Джеймса. «Олени» не лучшим образом действуют в матчах с калифорнийскими командами, так как до этого ещё уступили «Голден Стэйт» на выезде. На этот раз подопечным Дока Риверса предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс», который немного утратил стабильность, но всё ещё представляет из себя грозную силу в полном составе. «Парусники» не могут обыграть «Милуоки» на протяжении трёх матчей кряду в НБА. Эта серия прервётся?

Как травма одного из лидеров влияет на весь клуб:
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
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