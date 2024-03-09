19 топ-событий воскресенья: бой Яна, «Ливерпуль» — «Сити», матчи «Спартака» и Медведева

Спортивный день 10 марта: в первом раунде плей-офф КХЛ настала пора самых жарких матчей, в баскетболе нельзя пропустить битву «Локо» — ЦСКА.

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Время в материале указано по Москве.

🎯 1:00: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Мужской спринт

Интрига: сможет ли немец Долль вырвать МХГ из рук норвежцев?

Мужской спринт в текущем сезоне – одна из самых непредсказуемых дисциплин. Например, Йоханнес Бё вообще ни разу не взял золото в этой гонке, зато две победы на счету Бенедикта Долля. Но лидером зачёта является не он, а старший брат Йоханнеса Тарьей. Он всего лишь на 19 очков опережает немца. Если Бенедикт выступит лучше, то он может приблизиться к тому, чтобы стать единственным «ненорвежцем», выигравшим МХГ в этом сезоне. Последнем сезоне немца на Кубке мира…

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Овечкин добраться до 20-й шайбы в сезоне?

Александр уже забил 18 голов в нынешнем сезоне. Лишь дважды в нынешней кампании капитан «Вашингтона» оформлял дубль. Однако сейчас в соперниках у «столичных» будет один из худших клубов сезона. «Чикаго» уже давным-давно лишился любых шансов скрасить чемпионат, поэтому теперь только создаёт благодатную почву для Коннора Бедарда. Хорошая возможность для Ови. Однако воспользуется ли Александр ею?

🏀 4:30: «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 10 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «кельты» реабилитируются за поражения?

«Бостон Селтикс» впервые в сезоне-2023/2024 проиграл два матча кряду. «Кельты» уступили на выезде «Денверу» (109:115) и «Кливленду» (104:105). Ранее у команды во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном была серия из 11 побед в регулярном чемпионате, но теперь её преследует неудачная полоса. «Финикс Санз» же, напротив, отлично действует в последних матчах, переиграл действующего чемпиона НБА «Денвер» на выезде и уверенно победил «Торонто». Сумеют ли Дюрант и компания продлить победную серию до трёх матчей?

🥊 6:00*: UFC 299: Пётр Ян (Россия) — Сонг Ядонг (Китай)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Пётр Ян останется топовым бойцом?

Последние годы карьеры Петра Яна вряд ли можно назвать удачными. Бывший чемпион в легчайшем весе идёт на серии из трёх поражений и не выступал больше года. Однако в UFC продолжают высоко оценивать россиянина, о чём говорит его место в топ-5 рейтинга. Пришло время вернуться. Соперник — китайский боец Сонг Ядонг: жилистый парень с крепким характером, но заметно уступающий Петру по уровню таланта. Поражение нанесёт критический удар по перспективам Яна — если он хочет оставаться топовым спортсменом, нужна только победа.

🎾 7:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Индиан-Уэллсе?

Даниил Медведев последним из россиян вступает в борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году он дошёл здесь до финала, и теперь ему необходимо попытаться защитить тот результат. Первым соперником россиянина стал испанец Роберто Карбальес-Баэна. Ранее теннисисты играли дважды — на Australian Open — 2021 и в Майами-2023 — и оба раза сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Роман Сафиуллин — Себастьян Корда.

🎿 12:30: Кубок мира, 10-й этап. Мужской марафон, 50 км (классический стиль)

Интрига: сможет ли Клебо выиграть первый марафон в карьере?

У Йоханнеса Клебо остались минимальные шансы на победу в общем зачёте Кубка мира, и многое станет ясно после королевского полтинника в Хольменколлене. Клебо никогда в своей карьере не выигрывал марафонские гонки. Он был очень близок к тому, чтобы взять золото на ЧМ-2021, но скандальное столкновение с Александром Большуновым привело к дисквалификации норвежца. На ЧМ-2023 Клебо на коньковом полтиннике до последнего бился за победу, но проиграл соотечественнику Полу Голбергу. Марафон 10 марта в Хольменколлене — возможность для Клебо впервые в карьере взять престижный трофей и улучшить свои шансы в борьбе за хрустальный «Глобус», ведь в гонке будет разыгрываться 190 очков: 100 за победу и 90 — на бонусных отсечках.

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы выберутся из кризиса?

Московский ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ проиграл четыре матча кряду. Армейцы дважды уступили действующему чемпиону лиги УНИКСу и по разу — «Зениту» и «Парме». Следующая встреча подопечных Эмила Райковича будет с крайне неудобным для ЦСКА «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы всегда великолепно выступают в матчах с топ-командами. При этом южный коллектив дважды уже обыгрывал армейцев в нынешнем регулярном чемпионате и вообще имеет серию из четырёх побед с ЦСКА. Смогут ли гости без Каспера Уэйра, который залечивает травму, наконец-то победить?

🏒 14:30: «Трактор» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выбьет ли «Трактор» уфимскую команду?

Челябинцы неожиданно приблизились к ещё одной сенсации в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. «Трактор» взял уже три матча с «Салаватом» и готовится выиграть четвёртый. Уфимцы, наоборот, неожиданно отпустили три встречи. Как кажется, юлаевцы оказались не готовы к такому уральскому напору. Нас ждёт ещё одна сенсация?

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Сочи», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт атака хозяев?

«Локомотив» в первом туре РПЛ после зимнего перерыва уступил в дерби «Динамо» (1:2). Некоторые эксперты сходились во мнении, что железнодорожникам ещё повезло. «Сочи» заметно изменил состав в сравнении с первой частью сезона. Плюс в черноморском клубе новый тренер — испанец Роберт Морено. Впрочем, все эти изменения не помогли «Сочи» обыграть в прошлом туре «Балтику» (0:0). «Локомотив» успешно играет против соперника на своём поле в РПЛ — три победы и одна ничья. В трёх из этих матчей железнодорожники забивали больше одного мяча.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забронирует ли московское «Динамо» себе место во втором раунде?

Минчане неожиданно для многих навязали обладателю Кубка Континента нешуточную борьбу. В первом матче, конечно, проиграли. Однако затем судьбу встреч решал один гол. Белорусы взяли один матч и были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии. Не повезло. И теперь москвичей отделяет от выхода во второй раунд лишь одна победа.

Что наставник москвичей думает о ходе серии? Алексей Кудашов признал свою ошибку, допущенную в серии с минским «Динамо»

⚽️ 17:00: «Гавр» — «Тулуза», Лига 1, 25-й тур

Интрига: Кузяев возвращается в состав «Гавра» — поможет ли это команде?

Знаете, когда Далер Кузяев в последний раз играл в официальном матче? Больше месяца назад. Он получил красную карточку в кубковой игре и бан на четыре матча. Дисквалификация закончилась, Кузяев готов снова помогать одноклубникам. Без него «Гавр» выдал ужасный отрезок (четыре поражения подряд) и теперь находится в опасной близости от зоны вылета. Матч с «Тулузой» не обещает быть простым. Соперник в последнее время обыграл «Монако», «Лилль» и «Ниццу». А это, между прочим, клубы из топ-5.

⚽️ 17:00: «Страсбург» — «Монако», Лига 1, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Монако» с неудобным соперником?

В 2024 году «Монако» отыграл семь матчей в Лиге 1, но одержал всего две победы. Так себе статистика для третьей команды чемпионата. Впереди — гостевая игра со «Страсбургом». В последних четырёх матчах на поле соперника «Монако» одержал всего одну победу. По всей видимости, команду Александра Головина ждёт очередная тяжёлая игра. Но болельщики монегасков наверняка привыкли к подобному сценарию. А мы, в свою очередь, ждём новых подвигов от футболиста сборной России.

⚽️ 18:45: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве топов АПЛ?

Главный матч футбольного уикенда. Два топовых английских клуба зарубятся в борьбе за первое место. Пока там находится «Ливерпуль», но «Манчестер Сити» отстаёт всего на одно очко. А теперь удивительный статистический факт — с 2003 года «Сити» обыграл соперника на «Энфилде» только один раз (речь об АПЛ)! В 2021-м банда Гвардиолы проехалась по сопернику (4:1), но в остальном всё очень грустно. «Ливерпуль» обыграл соперника семь раз в последних 10 домашних матчах в чемпионате Англии. Несмотря на всё это, букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом.

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Факел», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Спартак» команду Ташуева?

«Спартак» — чуть ли не главный хедлайнер РПЛ после рестарта. Квинси Промес по-прежнему сидит в ОАЭ, а поле домашнего стадиона красно-белых оказалось непригодным для проведения матчей РПЛ. В итоге встречу с «Факелом» перенесли на самый вместительный стадион страны — «Лужники». Сергей Ташуев — очень неудобный соперник для «Спартака». Его команды пять раз играли против красно-белых и не потерпели ни одного поражения. «Спартак» обыгрывал его только в Кубке, а вот в чемпионате не получается. Легко не будет и на этот раз.

🎯 19:00: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Женская гонка преследования

Интрига: удастся ли Симон удержать лидерство в борьбе с Тандреволд?

На Кубке мира продолжается борьба между француженками и норвежкой Ингрид Тандреволд. В зачёте гонок преследования Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше окружили Ингрид в топ-3. В спринте в США норвежка также оказалась между победительницей Бреза-Буше и бронзовым призёром Жанмонно. Сможет ли Тандреволд в предпоследней гонке преследования в сезоне выйти в лидеры зачёта, опередив Симон? Сейчас разница между девушками всего восемь баллов, но Ингрид стартует второй, а Жулия уйдёт в гонку только седьмой с приличным отставанием.

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Аталанта», Серия А, 28-й тур

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Интрига: вспомнит ли Миранчук, как огорчать «Ювентус»?

Алексей Миранчук знает, как забивать «Ювентусу». Он делал это дважды, когда играл за «Локомотив». Но есть и неприятный нюанс — если Миранчук выходит на поле, его команды не обыгрывают «Ювентус». В шести матчах с туринцами «Аталанта» и «Локомотив» суммарно потерпели пять поражений при одной ничьей. Понятно, что это вина не только Алексея, но ситуация удручает. Может быть, пришло время наконец-то обыграть неудобного соперника.

⚽️ 20:30: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Реал» за потерю очков в прошлом туре?

Предыдущий матч «Реала» в чемпионате получился скандальным. Мало того, что мадридский клуб потерял очки в игре с «Валенсией» (2:2), так ещё и без скандала не обошлось. Арбитр дал финальный свисток во время голевой атаки «Реала». На этой неделе команда Карло Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, но к игре остались большие вопросы. Правда, теперь «Реал» ждёт домашняя игра с одним из аутсайдеров. Теперь ведь клуб из Мадрида сыграет гораздо увереннее, чем в ЛЧ?

🎯 20:50: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Мужская гонка преследования

Интрига: Тарьей Бё и Дале-Шевдал отберут МХГ у Йоханнеса Бё?

Ни для кого не станет удивлением, что главными претендентами на медали в мужской гонке преследования являются сплошь норвежцы. Йоханнес Бё выиграл три пасьюта в сезоне, включая ЧМ, Дале-Шевдал – два, Стрёмсхейм – один. Ещё одна победа на счету их главного хейтера – шведа Самуэльссона. Последний уже не претендует на «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, так что основная борьба за очки развернётся между братьями Бё и Дале-Шевдалом. У каждого из них есть шанс на победу. Норвежцы сделают всё, чтобы догнать своего лидера Йоханнеса Бё и отобрать у него МХГ.

🏀 22:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «олени» сделают выводы из ошибок?

В последнем матче регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» уступил с разницей в одно очко «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:123). При этом «озёрники» играли без одного из лидеров Леброна Джеймса. «Олени» не лучшим образом действуют в матчах с калифорнийскими командами, так как до этого ещё уступили «Голден Стэйт» на выезде. На этот раз подопечным Дока Риверса предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс», который немного утратил стабильность, но всё ещё представляет из себя грозную силу в полном составе. «Парусники» не могут обыграть «Милуоки» на протяжении трёх матчей кряду в НБА. Эта серия прервётся?