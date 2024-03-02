Овечкин приблизился к Гретцки, реакция Промеса на новость об аресте. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2) и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 55 шайб, вингер «Спартака» Квинси Промес одним эмодзи отреагировал на информацию об аресте в Дубае, российская теннисистка Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале Джессике Пегуле (1:6, 6:2, 2:6) и покинула турнир в Сан-Диего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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