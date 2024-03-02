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2 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Овечкин приблизился к Гретцки, реакция Промеса на новость об аресте. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2) и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 55 шайб, вингер «Спартака» Квинси Промес одним эмодзи отреагировал на информацию об аресте в Дубае, российская теннисистка Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале Джессике Пегуле (1:6, 6:2, 2:6) и покинула турнир в Сан-Диего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб.
  2. Квинси Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае.
  3. Анна Блинкова вылетела с турнира в Сан-Диего, проиграв Джессике Пегуле.
  4. Голкипер «Реала» Кепа разозлил Анчелотти и должен покинуть клуб.
  5. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 1 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  6. «Монако» и «ПСЖ» не выявили сильнейшего в матче Лиги 1, Головин провёл на поле 90 минут.
  7. Александр Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте в истории НХЛ
  8. Алекс де Минор на отказе победил Джека Дрэйпера и вышел в финал турнира в Мексике.
  9. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией».
  10. Стало известно решение Зидана по возможной работе в «Манчестер Юнайтед».
  11. «Милан» обыграл «Лацио» в концовке матча 27-го тура Серии А.
  12. В футбол может быть введено правило, ограничивающее общение игроков с судьёй — Marca.
Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 2 марта
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