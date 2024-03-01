26 топ-событий субботы: «Зенит» — «Спартак», плей-офф КХЛ, первая гонка в Ф-1 и теннис

Большой спортивный день 2 марта. Начнёт ли Ферстаппен поход за четвёртым титулом и как пройдёт дерби двух столиц в РПЛ?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин безголевую серию?

Капитан «Вашингтона» опять замолчал. Овечкин не может забить уже в четырёх матчах, хоть и набирает очки. «Столичные», однако, потерпели два поражения в последних трёх встречах и осложнили своё положение в борьбе за плей-офф. Отставание составляет шесть баллов — и впереди «Филадельфия», которая как раз занимает заветную восьмую строчку. Сможет ли Овечкин помочь «Вашингтону» в матче с прямым конкурентом?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дончич и Ирвинг остановят лидера Востока?

Лидер Восточной конференции «Бостон Селтикс» не знает поражений на протяжении девяти матчей подряд. Команда во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном показывает шикарный уровень взаимодействия на паркете, отлично выступая как в атаке, так и в защите. «Даллас Маверикс» недавно проиграл два матча кряду, но это были единственные поражения за последние 10 игр в регулярном чемпионате. Лука Дончич и Кайри Ирвинг ведут свой коллектив в топ-6 Западной конференции. Сможет ли дуэт звёздных баскетболистов остановить «кельтов»?

🏀 3:30: «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 03:30 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» продолжат серию удачных матчей?

В последнее время дела у «Голден Стэйт Уорриорз» идут лучше некуда. Команда во главе со Стефеном Карри за 15 последних матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации проиграла лишь три раза. Подопечные Стива Керра в великолепной форме, что и доказывают из раза в раз. Теперь же «воинам» предстоит выездная встреча с «Торонто Рэпторс». Канадский клуб понемногу улучшает свои результаты в Восточной конференции, но пока ещё выглядит нестабильным. Однако «хищники» одолели «воинов» в Сан-Франциско со счётом 133:118. Сумеют ли Карри и компания отомстить за поражение?

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «короли» вновь победят на выезде?

Несмотря на то что «Сакраменто Кингз» проиграл два последних матча регулярного чемпионата НБА, «короли» всё равно представляют из себя грозную силу даже в соперничестве с лидером Западной конференции «Миннесотой Тимбервулвз». Пока в противостоянии в нынешнем сезоне побеждали лишь выездные клубы – по разу «короли» и «волки». Теперь же «Сакраменто» подходит к матчу в не лучшей форме, а «Миннесота» победила в трёх встречах кряду и всего проиграла лишь дважды за последние 10 игр. Кто же окажется сильнее?

🎾 4:30*: Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия), Сан-Диего, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет россиянка в матче с первой ракеткой турнира?

Анна Блинкова на «пятисотнике» в Сан-Диего справилась с непростыми соперницами — Каролиной Возняцки и Даяной Ястремской. Но в 1/4 финала ей предстоит сражаться и вовсе с первым номером посева Джессикой Пегулой. Девушки ранее дважды встречались в прошлом сезоне, и в обоих случаях сильнее была американка — в Чарльстоне и Пекине. Победительница нового поединка далее сойдётся по сетке Сан-Диего с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Марта Костюк.

🎾 6:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина, 6), Сан-Диего, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Павлюченкова в полуфинал Сан-Диего?

Анастасия Павлюченкова приняла непростой старт на «пятисотнике» в Сан-Диего, одержав волевую победу над китаянкой Синьюй Ван. Теперь, чтобы пробиться в полуфинал, россиянке необходимо справиться с украинкой Мартой Костюк. Девушки совсем недавно пересекались на корте — во втором круге Дохи, и тогда после третьего гейма Марта снялась с матча из-за проблем со здоровьем. Удастся ли теперь теннисисткам провести полноценный матч? Будущая победительница пересечётся в полуфинале с кем-то из пары Джессика Пегула — Анна Блинкова.

🎿 11:00: Лыжи, Кубок мира, девятый этап. Гонка на 20 км, женщины

Интрига: кто победит Фриду Карлссон?

На этапе в Лахти состоится редчайшая гонка — 20 км классикой с раздельным стартом. У женщин таких дистанций в новейшей истории Кубка мира вообще не было, ранее разделки проходили на дистанциях не больше 10 км. Главный фаворит классической гонки — Фрида Карлссон, одна из тех лыжниц, которая ратовала за уравнение дистанций с мужчинами и за включение в женскую программу гонки на 50 км. Но 20 км — это не полтинник, и в борьбу со шведкой могут ввязаться и её соотечественницы-спринтерши, и финские лыжницы, которые к домашнему этапу подошли в отличной форме.

🏐 13:00: «Кузбасс» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 27-й тур

Интрига: подойдёт ли питерский «Зенит» вплотную к топ-4?

«Кузбасс» и «Зенит» занимают пятую и седьмую строчки российской Суперлиги, а между командами три очка – и одна победа. Уже в следующем туре подопечные Серджо Бузато могут подняться на две позиции вверх, но это предел за четыре тура до конца регулярного чемпионата. Топ-4 застолбили за собой казанский «Зенит», «Локомотив», «Белогорье» и «Динамо» из Москвы, которые и разыграют пьедестал перед плей-офф.

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Оренбург», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли ЦСКА в лидирующую пятёрку?

Армейцы занимают несвойственное для них восьмое место. Тем не менее в таблице серьёзная плотность, так что победа подкинет их до четвёртого «Локомотива». Осталось только её добыть. «Оренбург» из зоны переходных матчей кажется лёгкой добычей, но только на первый взгляд. Во-первых, команда зимой сохранила всех лидеров. Во-вторых, обзавелась интересными новичками: Прохиным, Горбани и Томпсоном. Просто ЦСКА точно не будет.

🏀 14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: краснодарцы исправятся за разгромное поражение от «Зенита»?

Пауза в Единой лиге ВТБ наконец-то завершилась. Команды выходят на финишную прямую перед плей-офф турнира. Действующему чемпиону Единой лиги казанскому УНИКСу предстоит встреча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках второго этапа регулярного чемпионата. Ранее краснодарцы на выезде разгромно уступили «Зениту» со счётом 67:107, а УНИКС спокойно расправился с «Енисеем» во втором этапе. Всего казанцы не проигрывают на протяжении пяти матчей кряду. Сумеет ли «Локомотив-Кубань» остановить настолько грозного соперника?

🎿 14:00: Лыжи, Кубок мира, девятый этап. Гонка на 20 км, мужчины

Интрига: сможет ли Клебо выиграть длинную разделку?

Норвежец Йоханнес Клебо вместе с соотечественником Полом Голбергом накануне одержал красивую и убедительную победу в командном спринте, но теперь каждый сам за себя. 20 км классикой с раздельного старта мужчины, как и женщины, в новейшей истории Кубка мира не бегали, ранее была дистанция 15 км, редко — 30 км. Клебо в классических дистанционных гонках всегда один из фаворитов. Сможет ли он выиграть необычную дистанцию?

⛸️ 14:00: Фигурное катание, Кубок Первого канала

Интрига: команда какого капитана захватит лидерство?

2 марта в Санкт-Петербурге стартует соревновательная часть Кубка Первого канала — накануне вечером прошла жеребьёвка, где фигуристы распределились по командам трёх капитанов — Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

В первый день спортсмены покажут короткие программы, но до начала прокатов зрителей ждут нововведения: в частности баттл элементов и конкурс мастерства на льду.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Трактор», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш за неожиданное поражение в первом матче?

Уфимцы подходили к серии с «Трактором» в качестве фаворита, но серия началась кошмарно — две шайбы в первые минуты стартового матча. «Салават» показал характер, но в итоге пропустил менее чем за три минуты до конца третьего периода и проиграл. Ощущение юлаевцы оставили двоякое. Второй матч им необходимо забирать, если они хотят продолжать борьбу за Кубок Гагарина. «Трактор» может вцепиться и не отпустить своего.

🎯 15:20: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Масс-старт, женщины

Интрига: смогут ли француженки повторить ЧМ-2024?

После чемпионата мира в Нове-Место подавляющее количество экспертов были уверены, что в Кубке мира наступит перелом и норвежка Ингрид Тандреволд потеряет лидерство. Но после провала на главном турнире года лидер общего зачёта смогла перезагрузиться и выиграла индивидуальную гонку на домашнем этапе в Хольменколлене. После такого выступления от Тандреволд теперь ждут такого же выступления и в масс-старте, а от француженок — той же феерии, какую они демонстрировали в Чехии.

⚽️ 16:00: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервут ли баски неудачную серию?

Севильцы находятся недалеко от зоны вылета, но в последнее время смотрятся заметно бодрее себя же образца начала-середины сезона: набрали восемь очков в пяти последних матчах. А вот баски совсем не радуют: оформили только одну победу за восемь недавних встреч во всех турнирах. О попадании в Лигу чемпионов мечтать уже не приходится. В такие моменты как никогда нужен игрок, который поведёт команду за собой, и такой есть: Оярсабаль залечил травму и забил «Мальорке» в Кубке. Возможно, это было только разминкой?

⚽️ 16:30: «Краснодар» — «Рубин», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выдержат ли краснодарцы темп первой половины сезона?

Шок, но в чемпионате России наконец-то появилась чемпионская интрига! Южане опережают «Зенит» на два очка. Справятся ли они с обрушившимся на них давлением? Ещё никогда команда не была настолько близка к золоту. Первым весенним испытанием станет домашний матч с «Рубином», который после выхода из Первой лиги сразу же претендует на попадание в топ-5. А то и вовсе в топ-3. Победа казанцев в Краснодаре шоком точно не станет, тем более за хозяев не сыграют дисквалифицированные Кордоба, Батчи и Черников.

🏒 17:00: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: извлечёт ли «Северсталь» уроки из стартового матча серии?

«Спартак» огорошил череповчан, забив три гола менее чем за 17 минут первой встречи. Героические усилия «Северстали» помогли лишь сократить отставание до минимума, но не больше. Серия началась на загляденье — но сможет ли «Северсталь» на самом деле навязать борьбу «Спартаку»? Второй матч точно даст ответ на этот вопрос.

Опыт Ильи Ковальчука может помешать череповчанам: Эксклюзив Чемпион мира сравнил ситуацию Овечкина в «Вашингтоне»-2018 и Ковальчука в «Спартаке»

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли «Автомобилист» творить сказку?

Екатеринбургская команда неожиданно обыграла «Ак Барс», хотя практически все ставили на то, что она достаточно быстро вылетит. «Автомобилист» отлично сыграл по заданию и сумел пересушить казанцев. Отдельное спасибо болельщики гостей должны сказать вратарю Евгению Аликину. Однако Зинэтула Билялетдинов приучил зрителей к тому, что всегда может настроить команду в нужный момент. Получится ли у «Автомобилиста» и дальше противостоять этому?

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: готовы ли минчане дать бой москвичам?

Подопечные Алексея Кудашова выиграли Кубок Континента и теперь по праву считаются одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Противостоять им будет команда Дмитрия Квартальнова. Минчане считаются явными аутсайдерами пары, но опыт главного тренера может разбить все мечты московского клуба о ещё одном трофее. Выйдет ли?

Чем был недоволен тренер москвичей после завоевания кубка? Кудашов: интересная штука. Заняли первое место в чемпионате и теперь как потерпевшие

🏒 17:00: «Локомотив» — ЦСКА, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оправится ли «Локомотив» от нокдауна?

Первый матч стал едва ли не главной неожиданностью стартового дня плей-офф. Ярославцы без шансов крупно проиграли ЦСКА. «Локомотив» известен своей строгой подготовкой, многие эксперты считают именно эту команду фаворитом пары. Однако москвичи показали, что в плей-офф могут преображаться. Как долго продлится это преображение и сможет ли «Локомотив» вернуться в серию после мощнейшего удара?

🎯 17:20: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Масс-старт, мужчины

Интрига: отыграется ли младший Бё после неудачи в индивидуальной гонке?

Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё в первой гонке после ЧМ-2024 финишировал только пятым. С двумя штрафными минутами он всего лишь девять секунд не дотянул до бронзы в индивидуальной гонке на домашней трассе в Хольменколлене. Но этого хватило Бё-младшему, чтобы выиграть «Малый хрустальный глобус». Перед своими болельщиками он наверняка постарается отыграться в масс-старте, где будет главным фаворитом.

⚽️ 18:00: «Брентфорд» — «Челси», АПЛ, 27-й тур

Интрига: отомстят ли «синие» неудобному сопернику?

Лондонцы будто бы воплощают в жизнь песню «Кто пчёлок уважает» и не побеждают «Брентфорд» вот уже с декабря 2021-го. После было четыре матча, и «Челси» зацепил только одну ничью. Сейчас команда в отличной форме: грохнула «Лидс», на равных смотрелась с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Настало время для мести? Тем более у «пчёлок» сплошь одни поражения. Вроде бы всё идёт к их очередной неудаче, однако так было и раньше. Итог получался непредсказуемым.

⚽️ 18:00: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», АПЛ, 27-й тур

Интрига: справится ли молодняк Клоппа с раздражёнными «лесниками»?

«Ливерпулю» нипочём множество травм, потому что клуб вырастил прекрасную молодёжь. С ней он взял Кубок английской лиги и на всех парах мчит к золотым медалям. И всё же главный побочный эффект молодняка — нестабильность. Не конкретно ливерпульского, а вообще любого. «Ноттингем» на днях обидно уступил в Кубке Англии «МЮ», пропустив от Каземиро на последних минутах, и готов выплеснуть злость на другой топ-клуб. Это будет тяжёлый выезд для фаворита.

🏎 18:00: Формула-1, Гран-при Бахрейна, гонка

Интрига: Ферстаппен начнёт поход за четвёртым титулом?

У Формулы-1 море моментов, которые можно назвать стартом сезона: первая презентация, начало тестов, первая практика стартового Гран-при… Но в субботу всё однозначно: первая гонка! Фаворитом в неё входит Макс Ферстаппен – пусть в квалификационном режиме его «Ред Булл» вроде бы не доминирует, но вот на длинных отрезках «быки» сохранили преимущество. Так что же, сумеет ли голландец начать с победы новый чемпионат? Или ему помешает кто-то из «Мерседеса», «Феррари», «Макларена» или «Астон Мартин»?

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Спартак», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпионы вновь не заметят красно-белых гостей из столицы?

Вероятно, ярчайшая вывеска в российском футболе последних лет. И тем удивительнее, что в Петербурге её результат крайне предсказуем: «Спартак» побеждал там ещё в 2012-м, а ничью увёз в 2018-м. А тут плюсом ещё и чемпионская гонка: «Зениту» нужно догонять «Краснодар», поэтому его мотивация будет запредельной. Вдобавок матч из-за очередных проблем с законом пропустит Промес. Неужели нас ждёт очередной разгром? Или красно-белые, вопреки всему, способны удивить?

⚽️ 23:00: «Валенсия» — «Реал» Мадрид, Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выжмут ли мадридцы максимум из тяжёлого выезда?

Две из трёх последних поездок «Реала» на «Месталью» закончились поражениями. Мадридцам традиционно тяжело против «Валенсии» в гостевых матчах, и нынешний вряд ли станет исключением. Хотя бы потому, что это будет её первый домашний после сильного пожара, который ошарашил всю Испанию. На трибунах будут сидеть пожарные, медики и полицейские, благодаря которым последствия трагедии не стали совсем уж катастрофическими. Их обязательно нужно отблагодарить победой. Вот только «сливочные» будут против: каталонские преследователи всё ещё мечтают о чемпионстве.