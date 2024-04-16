«Вашингтон» в шаге от плей-офф, Роналду дисквалифицируют на два матча. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:0 и всё ещё имеет шанс попасть в плей-офф НХЛ, нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча из-за удара по лицу игрока «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:2), нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».