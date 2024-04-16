Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

16 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, турнир претендентов

«Вашингтон» в шаге от плей-офф, Роналду дисквалифицируют на два матча. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:0 и всё ещё имеет шанс попасть в плей-офф НХЛ, нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча из-за удара по лицу игрока «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:2), нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон».
  2. Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча — Asharq Al-Awsat.
  3. Макдэвидпервый игрок в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате.
  4. Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Ливерпуль».
  5. Артемий Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс».
  6. «Челси» разгромил «Эвертон» со счётом 6:0, Палмер оформил покер.
  7. Александр Овечкин вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ.
  8. Ян Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу в центральной партии дня турнира претендентов.
  9. «Рейнджерс» с Панариным одержали победу в регулярном чемпионате НХЛ.
  10. В Восточной конференции образована первая пара розыгрыша Кубка Стэнли.
  11. Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Крейчиковой на старте турнира в Штутгарте.
  12. Палмер догнал Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ благодаря покеру в ворота «Эвертона».
  13. Турнирные расклады в НХЛ. Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы выйти в плей-офф.
Все результаты игрового дня НХЛ 16 апреля
Все результаты игрового дня НХЛ 16 апреля
Ваше расписание на сегодня:
Топ-матчи вторника: «Боруссия» — «Атлетико», «Барса» — «ПСЖ» в ЛЧ и кульминация в НХЛ
Топ-матчи вторника: «Боруссия» — «Атлетико», «Барса» — «ПСЖ» в ЛЧ и кульминация в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android