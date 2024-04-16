«Вашингтон» в шаге от плей-офф, Роналду дисквалифицируют на два матча. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:0 и всё ещё имеет шанс попасть в плей-офф НХЛ, нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча из-за удара по лицу игрока «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:2), нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон».
- Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча — Asharq Al-Awsat.
- Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате.
- Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Ливерпуль».
- Артемий Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс».
- «Челси» разгромил «Эвертон» со счётом 6:0, Палмер оформил покер.
- Александр Овечкин вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ.
- Ян Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу в центральной партии дня турнира претендентов.
- «Рейнджерс» с Панариным одержали победу в регулярном чемпионате НХЛ.
- В Восточной конференции образована первая пара розыгрыша Кубка Стэнли.
- Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Крейчиковой на старте турнира в Штутгарте.
- Палмер догнал Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ благодаря покеру в ворота «Эвертона».
- Турнирные расклады в НХЛ. Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы выйти в плей-офф.
Все результаты игрового дня НХЛ 16 апреля
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