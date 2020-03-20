Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 112 спортсменов и людей, связанных со спортом. Больше всего – испанцев и итальянцев.
Заразилось – 112 (31 — Испания, 24 – Италия, 11 – Великобритания, 6 – Германия, 6 – США, 5 — Россия, 5 – Франция, 2 – Аргентина, 2 – Бразилия, 2 — Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 — Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 — Япония, национальность остальных заболевших не называется).
По видам спорта: 84 — футбол, 14 – баскетбол, 6 – велоспорт, 2 – Формула-1, 2 – хоккей, 1 — теннис, 1 – лыжные гонки, 1 – лёгкая атлетика, 1 — волейбол.
Умерло — 4 (2 – Иран, 1 — Испания, 1 — Португалия). Все 4 — футбол.
Вылечилось — 9.
Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.
Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.
1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке НБА.
11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди.
12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.
13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.
15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева – сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Их фамилии не называются.
16 марта умерли два тренера – из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.
17 марта в реанимацию был доставлен бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Пока точный диагноз не установлен, но врачи не сомневаются, что он заразился коронавирусом.
18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Также в «Сампдории», где ранее было известно о заражении Маноло Габбьядини и шести других игроков, сообщили, что число заражённых возросло до 15.
Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.
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