Александрова сенсационно одолела Свёнтек, Германия обыграла Францию. Главное к утру
14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек в матче 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Майами (6:4, 6:2), сборная Германии обыграла сборную Франции в товарищеском матче со счётом 2:0, «Вегас Голден Найтс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв Игу Свёнтек.
- Сборная Германии обыграла Францию в товарищеском матче.
- «Сент-Луис» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Бучневич не реализовал буллит в овертайме.
- Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния лиг.
- Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
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