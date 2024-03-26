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26 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Александрова сенсационно одолела Свёнтек, Германия обыграла Францию. Главное к утру
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14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек в матче 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Майами (6:4, 6:2), сборная Германии обыграла сборную Франции в товарищеском матче со счётом 2:0, «Вегас Голден Найтс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв Игу Свёнтек.
  2. Сборная Германии обыграла Францию в товарищеском матче.
  3. «Сент-Луис» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Бучневич не реализовал буллит в овертайме.
  4. Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния лиг.
  5. Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
  6. Стало известно, какого тренера ищет «Ливерпуль» на смену Юргену Клоппу.
  7. Калинская объяснила, почему снялась с матча 1/8 финала турнира в Майами.
  8. Мбаппе отреагировал на критику после поражения сборной Франции в матче с Германией.
  9. Стало известно, какой футболист внёс залог за Дани Алвеса.
  10. Медведев заявился в парный разряд «Мастерса» в Монте-Карло, Рублёв сыграет с Хачановым.
  11. Араухо подпишет новый контракт с «Барселоной». Лапорта лично встретился с игроком.
  12. Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где сразится с Путинцевой.
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