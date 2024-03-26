Александрова сенсационно одолела Свёнтек, Германия обыграла Францию. Главное к утру

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сенсационно обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек в матче 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Майами (6:4, 6:2), сборная Германии обыграла сборную Франции в товарищеском матче со счётом 2:0, «Вегас Голден Найтс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 26 марта Все результаты игрового дня НХЛ 26 марта