Емельяненко позволил себе лишнего на майских, Конор затронул друзей Хабиба

Ещё Нурмагомедову пригрозила чемпионка ОИ по дзюдо, но ему интересны другие соперники, Усик не выйдет на ринг в мае — в новостях недели.

6 мая

Макгрегор — о Хабибе и его друзьях: команда «Мельдоний», крысы

Конор Макгрегор в резкой форме прокомментировал запись в «Твиттере», что на турнире UFC 242, который пройдёт в сентябре в Абу-Даби, должны выступить сразу шесть бойцов из Дагестана — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.

«Команда «Мельдоний». Трое в этом списке уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Маирбек. Все они грязные вонючие крысы», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

Хабиб и ещё шестеро россиян собираются подраться в Эмиратах осенью 7 сентября в Абу-Даби обстановка будет по кайфу! Что нужно знать о возвращении Нурмагомедова.

Тайсумов — Макгрегору: МакКокаин — ты единственная трусливая крыса

Менеджер Нурмагомедова назвал соперника, который интересен Хабибу

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего клиента на будущее. По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов в ближайший год хочет провести несколько боёв.



«Нурмагомедов дал мне следующие инструкции. Он хочет драться 7 сентября, а затем в декабре. Также Хабиб хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот решит вопросы с UFC.



В лёгком весе много сильных бойцов, нужно, чтобы он и дальше развивался. Хабибу интересен бой с Сен-Пьером, но если он не произойдёт, то можно выбрать какого-то другого соперника», — цитирует Абдель-Азиза LowKickMMA.

7 мая

Аскрен всухую проиграл борцовский поединок олимпийскому чемпиону

Бен Аскрен не сумел справиться с олимпийским чемпионом по борьбе Джорданом Берроузом. Схватка по правилам борьбы проходила в Нью-Йорке (США) в рамках турнира Beat the Streets, сообщает ESPN.



На протяжении всего поединка доминировал Берроуз. В результате американский борец победил досрочно со счётом 11:0.



Отметим, что Аскрен после перехода в UFC неоднократно подчёркивал силу именно в борьбе. В частности, Бен утверждал, что сможет успешно противостоять россиянину Хабибу Нурмагомедову и поборет соперника.

Тони Фергюсон провёл переговоры с UFC относительно нового боя

Тони Фергюсон объявил, что возвращается в октагон. По словам Фергюсона, он снова готов драться. Ранее он был отстранён от боёв в связи с семейными проблемами. Супруга Тони заявила, что он испытывает серьёзные психические проблемы. После этого президент UFC Дэна Уайт сообщил, что Фергюсона допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации.

Как написал в «твиттере» Фергюсон, он встретился с руководством UFC в Лас-Вегасе. О результатах переговоров ничего неизвестно, но боец объявил о возвращении.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

8 мая

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Александр Усик получил травму бицепса, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный британский промоутер Эдди Хирн. Таким образом, бой украинца с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом будет перенесён. Предполагалась, что этот поединок состоится 25 мая.



Уже в скором времени Хирн обещает представить новую информацию относительно турнира в Оксон-Хилл, главным событием которого и должен был стать поединок Усика с Такамом.

Чемпионка ОИ: на 100 процентов уверена, что побью Нурмагомедова

Двукратная победительница Олимпийских игр в дзюдо Кайла Харрисон, выступающая в ММА-промоушене PLF, заявила, что смогла бы победить чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. По мнению Харрисон, она бы победила Нурмагомедова в поединке по правилам дзюдо.



«Победила бы я Хабиба? В матче по правилам дзюдо я точно побью его. Уверена на сто процентов, нет никаких сомнений», — цитирует Харрисон TMZ.



Отметим, что Кайла выигрывала золотые медали Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 78 кг.

9 мая

Боец UFC Ванзант снялась для Sports Illustrated

Пейдж Ванзант снялась для журнала Sports Illustrated. Снимки с фотосессии спортсменка опубликовала в своём «инстаграме».



Пейдж Ванзант в последний раз выходила в октагон на турнире UFC на ESPN + 1, победив Рейчел Остович. Этот поединок стал для Ванзант первым после года перерыва, связанного с травмой руки — она получила перелом правой руки в поединке с Джессикой Роуз-Кларк на турнире UFC Fight Night 124 в январе 2018 года.

10 мая

Тайсон: Ломаченко на ринге — танцор балета. Хочу увидеть его бой с Дж. Дэвисом

Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США.



«Ломаченко на ринге — это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года», — цитирует Тайсона BoxingNews24.

11 мая

Фергюсон встретится с Серроне на UFC 238

Тони Фергюсон, скорее всего, проведёт следующий бой с Дональдом Серроне. По информации ESPN, до официального объявления остаётся всего один шаг, хотя контракты до сих пор не подписаны. Всё идёт к тому, что они встретятся 8 июня на турнире UFC 238.

Адесанья: не предлагайте мне допинг, иначе я настучу на вас!

Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями относительно проваленного допинг-теста Ти Джей Диллашоу, из-за которого Ти Джей был вынужден отказаться от чемпионского пояса в легчайшем весе.



«Диллашоу это было не нужно. Не думаю, что ему нужен был допинг, чтобы быть великим, но, возможно, он не был до конца уверен в своих силах. Коди Гарбрандт однажды наговорил много всего и сказал, что Ти Джей Диллашоу показал нам, как использовать допинг правильно.



Когда он сказал это, стало понятно, что таких людей становится больше. Али Абдельазиз лично сказал, что знает пять человек, которые принимают допинг, но не будет стучать. Я этого не понимаю. Не предлагайте мне никаких стероидов, иначе я на вас настучу. Знайте это!» — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.

Новая звезда UFC не знает поражений и рвётся к титулу. Кто этот парень? 2019 год должен стать годом Исраэля Адесаньи.

12 мая

А. Емельяненко задержан в Москве за употребление спиртного в общественном месте

Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом. Представители правоохранительных органов задержали спортсмена за распитие алкоголя в общественном месте. Полиция подтвердила факт задержания за соответствующее правонарушение, но не огласила фамилию задержанного.



«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», — приводит слова источника ТАСС.



На данный момент известно, что на Емельяненко составлен административный протокол. Подчёркивается, что Александр также нарушал общественный порядок.

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Адвокат Емельяненко: Саша не был пьян, там ребята рядом употребляли спиртное

Кахабер Долбадзе, адвокат российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, опроверг информацию о том, что его клиент был пьян во время задержания в Москве. По словам Долбадзе, Емельяненко уже вернулся домой.



«Не было задержания, его просто доставили в отдел полиции. Там ребята какие-то, видимо, употребляли спиртное. Даже не знаю, составили ли протокол. Но Саша уже дома. Водитель его забрал.



Он сам не был пьян. Он сейчас готовится к бою и не употребляет. Он тренируется, из Самары только вчера прилетел», — приводит слова Долбадзе телеканал «360».

Намаюнас не уверена, что продолжит карьеру

Бывшая чемпионка UFC в лёгком весе Роуз Намаюнас, потерявшая титул 12 мая мск на турнире UFC 237 в бою с Джессикой Андраде, не уверена, что продолжит карьеру.



«Сейчас я хочу делать в жизни что-то другое. Не знаю, посмотрим. Не буду принимать решение о карьере прямо сейчас. Просто сейчас мне сложно продолжать получать удовольствие от этого. Как бы то ни было, для меня было честью принять вызов и сразиться с Андраде. Она настоящий монстр», — приводит слова Намаюнас MMAJunkie.



Напомним, Роуз проиграла Андраде нокаутом во втором раунде на турнире в Рио-де-Жанейро. Для Намаюнас это была вторая защита титула. 26-летняя американка литовского происхождения провела в UFC девять поединков, победив в шести из них.

Убойный бросок девчонки! Американская чемпионка и понять ничего не успела Бразильянка Джессика Андраде вырвала бой и титул нестандартным нокаутом. Так пытались победить даже Фёдора Емельяненко, но он устоял.

Петтис и Нэйт Диас договорились о бое

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис и экс-претендент на титул Нэйт Диас договорились о проведении поединка. Бойцы выступят на турнире UFC 241, проведение которого планируется в Анахайме (штат Калифорния, США), 17 августа 2019 года. Встреча Пэттис — Диас пройдёт в полусреднем весе в андеркарде боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье, сообщает MMA Fighting.