Без бороды и пирсинга. Берлускони создаёт в Италии команду-модель

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ



«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанёс поражение «Фенербахче». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Зенит» вышел вперёд в самом начале встречи. Новичок команды Сердар Азмун грудью скинул мяч под удар Магомеду Оздоеву. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте: отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе «Зенита» на 76-й минуте забил Азмун. Иранец после передачи Дзюбы вышел один на один с голкипером «Фенербахче» и использовал шанс.



Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

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«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы



«Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Байером». Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 1:1. Первый матч также закончился вничью (0:0), но за счёт гола на чужом поле в следующую стадию турнира вышел «Краснодар».



Гости вышли вперёд на 84-й минуте. Вышедший на замену форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов здорово исполнил штрафной, отправив мяч в самый угол ворот соперника. «Байер» сразу перешёл в наступление и через несколько минут после затяжной атаки сравнял счёт, отличился Чарлес Арангис. В оставшееся время леверкузенцы устроили навал, а на последних минутах в штрафную «Краснодара» прибежал и голкипер Лукаш Градецки, но гости удержали устраивавший их счёт.

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«Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы



В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» принимал БАТЭ. Встреча прошла в столице Англии на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал хавбек БАТЭ Захар Волков, отправивший мяч в свои ворота на 4-й минуте. До перерыва защитник Шкодран Мустафи удвоил преимущество «канониров». В начале второго тайма мяч забил защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. Хавбек лондонцев Гранит Джака записал в актив две результативные передачи.



Первый матч, который состоялся в Борисове 14 февраля, завершилась со счётом 1:0 в пользу белорусской команды. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а БАТЭ покинул турнир.

«Шахтёр» с крупным счётом проиграл «Айнтрахту» и вылетел из плей-офф Лиги Европы



В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте. До перерыва форвард Себастьен Аллер увеличил преимущество немецкого клуба, реализовав пенальти. В середине второго тайма нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес сократил разницу в счёте. Третий гол команды из Франкфурта забил Аллер на 80-й минуте. В концовке игры мяч в актив записал форвард Анте Ребич.



Первый матч, который состоялся в Харькове 14 февраля, завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Шахтёр» покинул турнир.

Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Олимпиакос»



В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» принимало «Олимпиакос». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинского клуба.



Автором единственного гола стал испанский нападающий киевлян Франсиско Соль, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Виталия Миколенко.



В первой игре, которая прошла в Греции 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Таким образом, «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы, а «Олимпиакос» покинул турнир.



Жеребьёвка следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля. Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

Берлускони: хотим, чтобы в «Монце» были игроки без бороды и пирсинга



Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который в 2018 году стал владельцем футбольного клуба «Монца», который играет в Серии C, рассказал о целях своей команды.



«Сейчас я владелец „Монцы“, управляю клубом вместе с Галлиани, и мы хотим создать команду, которую можно будет рассматривать как модель. Мы хотим, чтобы у нас играли молодые итальянские футболисты, парни с хорошей стрижкой, без бороды, без татуировок и пирсинга. Если они совершают фол, они должны извиниться, и они всегда должны относиться с уважением к судье. Когда они подписывают автографы, их имя должно быть чётко узнаваемым. Наша цель — не выход в Серию А или Серию B. Мы хотим команду, которая может служить примером для других», — цитирует Берлускони LA7.

Берлускони являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выигрывали чемпионат страны и пять раз становились обладателем кубка Лиги чемпионов. Весной 2017 года стало известно, что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам.

«Локомотив» разгромил норвежский «Викинг» в товарищеском матче



Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Викинг». Встреча состоялась в испанском городе Марбелья и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.



В составе «Локомотива» отличились полузащитники Джефферсон Фарфан, Алексей Миранчук, Хвича Кварацхелия и Антон Миранчук, реализовавший пенальти, а также нападающий Антонио Эдер. Результативную передачу в актив записал хавбек Рифат Жемалетдинов. Алексей Миранчук отдал два голевых паса. Автором единственного гола «Викинга» стал защитник Эдриан Перейра.

«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита»



«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды защитника «Зенита» Михи Мевли. Словенский футболист уже присоединился к новой команде.



«Миха, добро пожаловать в жёлто-синюю семью!» — говорится в сообщении клуба из Ростова-на-Дону.

Мевля выступал за «Ростов» с 2016 по 2017 год. В составе команды 28-летний защитник провёл 39 матчей и забил 2 мяча.



Миха является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 6 встречах.

Дзагоев перенёс операцию, у него диагностирована травма крестообразной связки



У полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию, сообщает пресс-служба ЦСКА. Футболист проходил обследование в одной из клиник в Германии.



Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей. В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.

Вопрос дня. Вернётся ли Дзагоев таким, каким мы его помним? Алан Дзагоев получил травму крестообразных связок и пропустит около полугода. Сможет ли он вернуться на свой уровень? Вопрос экспертам.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы. Дзагоев лишь недавно приступил к тренировкам в составе московского клуба.