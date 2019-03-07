Назад в будущее. Зидан готов вернуться в «Реал»

Правда, не раньше, чем по окончании сезона. Эта и другие важные новости – в нашем обзоре дня.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.



Счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отправил мяч в ворота парижской команды на 2-й минуте. Ответный гол через 10 минут забил испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат. На 30-й минуте встречи Лукаку оформил дубль. В компенсированное время после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.



Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.

Этот матч уже вошёл в историю. Как «МЮ» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов: главное Фергюсон тоже был.

«Рома» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту» в дополнительное время



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Рому». Встреча команд состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась в дополнительное время со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Счёт в матче открыл бразильский нападающий «Порту» Тикиньо, который отправил мяч в ворота римлян на 26-й минуте. Ответный гол через 11 минут с пенальти забил капитан «Ромы» Даниэле Де Росси. В начале второго тайма Мусса Марега после паса Хесуса Короны вывел хозяев вперёд. В основное время голов зрители больше не увидели, а в концовке дополнительного время главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ромы», который реализовал защитник «Порту» Алекс Теллес.



Напомним, первая встреча команд в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эусебио Ди Франческо. Таким образом, «Порту» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рома» завершает своё выступление в турнире.

Пенальти вывел и «Порту» в четвертьфинал ЛЧ. Тут тоже без VAR не обошлось В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Кубка России



Московский «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Кубка России. Встречи состоятся 3 апреля и 15 мая.



6 марта московский «Локомотив» обыграл «Рубин» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников». Первая встреча завершилась победой подопечных Юрия Сёмина в Москве с аналогичным счётом — 1:0.



«Ростов» ранее встречался с «Краснодаром». Первый матч завершился вничью — 2:2. Ответный принёс ростовской команде победу с минимальным счётом — 1:0, что позволило подопечным Валерия Карпина пройти в следующую стадию Кубка России.



Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). «Ростов» выиграл титул в 2014 году.

«Рубин» вышел на «Локомотив» воспитанниками и бился. Но проиграл В Казани было снежно, бодро и почти многолюдно.

«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Кубка России



Тульский «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 54-й минуте Гиа Григалава вывел «Арсенал» вперёд после передачи Игоря Горбатенко. «Оренбург» отыгрался в концовке: на 86-й минуте пенальти реализовал Денис Попович.

Встреча проходила в Химках из-за неудовлетворительного состояния поля в Туле.



В первом матче 1/4 финала Кубка России, проходившем в Оренбурге, победу одержал «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Источник: Зидан согласился вернуться в «Реал» летом



Зинедин Зидан возглавит мадридский «Реал» после окончания нынешнего сезона, утверждает El Chiringuito. Французский специалист покинул команду после прошлого сезона, но теперь руководство клуба намерено вернуть Зидана.



По данным источника, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.



В ходе текущего сезона «Реал» уже сменил главного тренера. Мадридцы уволили Хулена Лопетеги и назначили на эту должность Сантьяго Солари. В течение недели «Реал» дважды проиграл «Барселоне», а также потерпел поражение от «Аякса». После этого мадридцы фактически лишились шансов на трофеи в нынешнем сезоне.

ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 в Омане и Кувейте



ФИФА рассматривает возможность проведения некоторых матчей чемпионата мира 2022 года в Омане и Кувейте, сообщает AP News.



По информации источника, ранее Кувейт и Оман выразили готовность помочь Катару в проведении мирового первенства. Чемпионат мира 2022 года может стать первым, в котором примут участие не 32 команды, а 48. Расширение турнира потребует проведения игр в других странах. Отмечается, что ФИФА ведёт конфиденциальные переговоры с представителями указанных стран. Президент организации Джанни Инфантино недавно побывал с визитами в Омане и Кувейте.



Ранее члены ФИФА согласились увеличить количество команд на чемпионате мира 2026 года, который будет организован Соединёнными Штатами Америки, Канадой и Мексикой.

«Ростов» объявил о заключении контракта с Кафановым



«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим тренером вратарей «Рубина» Виталием Кафановым.



58-летний специалист займёт пост старшего тренера «Ростова» и будет помогать наставнику команды Валерию Карпину. Напомним, Кафанов ранее уже работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год. Вместе с «Ростовом» специалист выиграл серебряные медали РПЛ в сезоне-2015/16.



Напомним, что 5 марта стало известно, что Кафанов принял решение покинуть казанский «Рубин». Специалист работал в команде с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010).

Винисиус пропустит из-за травмы два месяца



Нападающий «Реала» Винисиус из-за травмы, которую он получил в домашнем матче с «Аяксом», пропустит два месяца. Как сообщает официальный сайт мадридской команды, после после углублённого медицинского обследования у игрока был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги.

18-летний футболист провёл 28 матчей за основную команду «Реала» с момента его перехода из «Фламенго», забив четыре гола.

FA дисквалифицировала Почеттино на два матча



Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дисквалифицирован на два матча чемпионата Англии. Также специалист будет вынужден заплатить штраф в размере £ 10 тыс. (около € 11,6 тыс.), сообщает Sky Sports.



Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) за ненадлежащее поведение Почеттино в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2). Почеттино не будет на тренерской скамейке в матчах с «Саутгемптоном» и «Ливерпулем».



Напомним, после финального свистка аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином. Позже Почеттино признал, что допустил ошибку, вступив в перепалку с рефери, и отметил, что виной всему стала слишком эмоциональная концовка матча.

КДК отказал «Локомотиву» в отмене жёлтой карточки Денисову



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении, которое комитет сегодня, 6 марта, принял по итогам матча 18-го тура Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2).



Ранее «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку полузащитника Игоря Денисова, которую он получил во время домашнего матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2). На 74-й минуте судья Владислав Безбородов показал жёлтую карточку Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева. Позже глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что рефери ошибочно принял решение удалить полузащитника «Локомотива».



«Локомотив» обратился к нам с письмом, в котором была просьба исправить ошибочное предъявление жёлтой карточки Игорю Денисову. Они считают, что карточку должен был получить Игнатьев. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию. Мы поставили вопрос: кто из футболистов «Локомотива», Денисов или Игнатьев, нарушил правила? Решение комиссии следующее – на 73-й минуте два игрока команды «Локомотив» одновременно нарушили правила против игрока «Крыльев Советов» под номером «28». Следовательно, судья правильно показал вторую жёлтую карточку Игорю Денисову. В данном случае КДК не имеет права исправлять ошибку судьи, поэтому «Локомотиву» отказано в его заявлении. Были исследованы все виды доказательств», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.