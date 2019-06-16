Украинская «молодёжка» — сильнейшая в мире. На ЧМ-2019 ни одного поражения

Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
«Думаю над этим. Если сейчас в Самаре всё будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», — приводит слова Божовича Sport24.
Минувший сезон «Крылья Советов» завершили на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 матчах 28 очков. В переходных матчах за место в высшем дивизионе страны команда из Самары выиграла в матчах с «Нижним Новгородом» — 3:1, 0:1. Контракт 50-летнего специалиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2020 года. Ранее в России сербский наставник работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», а также «Арсеналом».
Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею
В Лодзи (Польша) на стадионе «Видзева» состоялся финал плей-офф чемпионата мира — 2019 среди игроков до 20 лет. В матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Победу со счётом 3:1 одержали украинские футболисты.
Автором первого гола стал полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, реализовавший пенальти на 5-й минуте встречи. До перерыва счёт сравнял украинский нападающий Владислав Супряга. В начале второго тайма Супряга вывел жёлто-синих вперёд после передачи защитника Ефима Конопли. На 89-й минуте преимущество Украины увеличил хавбек Георгий Цитаишвили.
Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории.
Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм предложил аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди перейти в основанный им клуб MLS «Интер Майами». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.
Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, и Бекхэм предложил Икарди присоединиться к его проекту.
Напомним, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, поэтому форвард может покинуть клуб.
26-летний Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта и он был лишён капитанской повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри и вернулся на поле лишь в концовке сезона.
«Спартак»: все игроки успешно прошли медосмотр, завтра у команды две тренировки
Футболисты московского «Спартака» прошли обязательное медицинское обследование перед подготовкой к новому сезону.
«Медосмотр прошёл успешно. Все без исключения игроки получили официальный допуск к соревнованиям. Завтра команда проведёт две первые тренировки на базе в Тарасовке», — передаёт слова и.о. руководителя «Спартака» по связям с общественностью Филиппа Папенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу
Руководство «Наполи» продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о приобретении полузащитника Хамеса Родригеса. На этот момент обсуждение трансфера находится на продвинутой стадии, сообщает Radio CRC.
Стороны уже договорились о стоимости годичной аренды, которая составит € 10 млн, но ещё не согласовали сумму выкупа. «Наполи» предлагает «Реалу» € 30 млн, однако мадридский клуб хочет на € 10 млн больше.
Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы заплатили «сливочным» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен перейти в «Реал» в текущее трансферное окно, утверждает Abc.es.
По информации источника, 26-летний хавбек намерен запросить у «красных дьяволов» своей продажи в «Королевский клуб». Если руководство манкунианцев откажет французу, он будет готов устроить бойкот и не приехать в расположение клуба для старта подготовки к новому сезону. Ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» футболист готов пойти на снижение заработной платы.
«Рубин» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Данченко
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Контракт 24-летнего украинского футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Данченко будет выступать за «Рубин» под 33-м номером.
«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.
Источник: «Урал» за € 500 тыс. купит полузащитника польской «Медзи»
Полузащитник польского клуба «Медзь» Рафал Аугустиняк продолжит карьеру в «Урале». За 25-летнего игрока клуб из Екатеринбурга заплатит около € 500 тыс., сообщает Przeglad Sportowy.
Даниэль Уэбер, агент хавбека, сказал, что его клиентом интересовались команды из Польши, Израиля и Турции, но они решили, что больше всего игроку подходит Российская Премьер-Лига.
В сезоне-2018/19 Аугустиняк забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах польского первенства.
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