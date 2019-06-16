Украинская «молодёжка» — сильнейшая в мире. На ЧМ-2019 ни одного поражения

Божович намерен получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.



«Думаю над этим. Если сейчас в Самаре всё будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», — приводит слова Божовича Sport24.

Божович снова принял клуб РПЛ. Уже седьмой Теперь он едет в Самару.

Минувший сезон «Крылья Советов» завершили на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 матчах 28 очков. В переходных матчах за место в высшем дивизионе страны команда из Самары выиграла в матчах с «Нижним Новгородом» — 3:1, 0:1. Контракт 50-летнего специалиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2020 года. Ранее в России сербский наставник работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», а также «Арсеналом».

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею

В Лодзи (Польша) на стадионе «Видзева» состоялся финал плей-офф чемпионата мира — 2019 среди игроков до 20 лет. В матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Победу со счётом 3:1 одержали украинские футболисты.

Автором первого гола стал полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, реализовавший пенальти на 5-й минуте встречи. До перерыва счёт сравнял украинский нападающий Владислав Супряга. В начале второго тайма Супряга вывел жёлто-синих вперёд после передачи защитника Ефима Конопли. На 89-й минуте преимущество Украины увеличил хавбек Георгий Цитаишвили.

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории.

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм предложил аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди перейти в основанный им клуб MLS «Интер Майами». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, и Бекхэм предложил Икарди присоединиться к его проекту.

Бекхэму установили памятник в США. Он начал новую эру местного футбола Не все понимают, чем Дэвид это заслужил.

Напомним, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, поэтому форвард может покинуть клуб.



26-летний Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта и он был лишён капитанской повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри и вернулся на поле лишь в концовке сезона.

«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти Разрешить конфликт хуже просто невозможно.

«Спартак»: все игроки успешно прошли медосмотр, завтра у команды две тренировки

Футболисты московского «Спартака» прошли обязательное медицинское обследование перед подготовкой к новому сезону.

«Медосмотр прошёл успешно. Все без исключения игроки получили официальный допуск к соревнованиям. Завтра команда проведёт две первые тренировки на базе в Тарасовке», — передаёт слова и.о. руководителя «Спартака» по связям с общественностью Филиппа Папенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Беспрерывно анализируем травматичность игроков». Как «Спартак» прошёл медосмотр Комбаров ответил на вопрос об уходе из клуба, у Глушакова «рабочий режим», а у Селихова – самая крутая машина. Но из отпуска вышли не все.

«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу

Руководство «Наполи» продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о приобретении полузащитника Хамеса Родригеса. На этот момент обсуждение трансфера находится на продвинутой стадии, сообщает Radio CRC.



Стороны уже договорились о стоимости годичной аренды, которая составит € 10 млн, но ещё не согласовали сумму выкупа. «Наполи» предлагает «Реалу» € 30 млн, однако мадридский клуб хочет на € 10 млн больше.



Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы заплатили «сливочным» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.

«Реал» строит третью версию «галактикос». Но начинает не с того Зидану нужно было обратить внимание на то, что же стало с его центральным треугольником.

Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен перейти в «Реал» в текущее трансферное окно, утверждает Abc.es.



По информации источника, 26-летний хавбек намерен запросить у «красных дьяволов» своей продажи в «Королевский клуб». Если руководство манкунианцев откажет французу, он будет готов устроить бойкот и не приехать в расположение клуба для старта подготовки к новому сезону. Ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» футболист готов пойти на снижение заработной платы.

Дом за 4 млн евро, «Роллс Ройс» в автопарке. Как живёт Поль Погба Жизнь одного из самых дерзких игроков мирового футбола.

«Рубин» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Данченко

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Контракт 24-летнего украинского футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Данченко будет выступать за «Рубин» под 33-м номером.

«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

Кажется, «Рубин» хочет вылететь в ФНЛ. Всё к этому идёт Все разбегаются из Казани, словно с тонущего корабля.

Источник: «Урал» за € 500 тыс. купит полузащитника польской «Медзи»

Полузащитник польского клуба «Медзь» Рафал Аугустиняк продолжит карьеру в «Урале». За 25-летнего игрока клуб из Екатеринбурга заплатит около € 500 тыс., сообщает Przeglad Sportowy.



Даниэль Уэбер, агент хавбека, сказал, что его клиентом интересовались команды из Польши, Израиля и Турции, но они решили, что больше всего игроку подходит Российская Премьер-Лига.



В сезоне-2018/19 Аугустиняк забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах польского первенства.