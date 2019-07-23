Бердыев или Каррера могут сменить Хохлова, в АПЛ грядёт каминг-аут здезды, а «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников в еврокубках.

Госдума может вернуть пиво на стадионы. Дюков, кстати, не против

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Израиль) — «Селтик» (Шотландия) / «Калью» (Эстония)

«Сутьеска» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)

«Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «ХИК» (Финляндия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)

«Марибор» (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Олимпиакос» (Греция)

«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина)

ПСВ (Нидерланды) / «Базель» (Швейцария) — «Ласк»

России выпала Украина в Лиге чемпионов. Пришлось тянуть шары заново Из-за этого «Краснодар» сыграет с «Порту».

Напомним, Россию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов помимо «Краснодара» будут представлять «Зенит» и «Локомотив». Сине-бело-голубые и «железнодорожники» как чемпион и вице-чемпион страны получили прямые путёвки в групповой раунд.

Стали известны точные даты матчей противостояния «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ

Итоги жеребьёвки 3-го отборочного раунда ЛЕ сезона-2019/20 для «Спартака»

22 июля, в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, с которого начинает своё выступление в еврокубках «Спартак».

Зе Луиш возвращается в Россию. Главное о жеребьёвке еврокубков А «Спартаку» опять повезло.

Изначально клубы были поделены на две группы (сеяные и несеяные) в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре).



Красно-белым в соперники достался швейцарский «Тун». Первый матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде.

Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы

Левников и Еськов назначены на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Российские арбитры Кирилл Левников и Алексей Еськов обслужат матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.



Левников рассудит матч между албанским клубом «Партизани» и молдавским «Шерифом». Помогать ему будут Валерий Данченко и Андрей Веретешкин. Резервный арбитр — Василий Казарцев.



Еськов будет работать на матче между голландским «Утрехтом» и боснийским «Зриньски». Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Андрей Болотёнков. Резервный арбитр — Михаил Вилков.

Бердыев и Каррера — в числе возможных преемников Хохлова в «Динамо»

Руководство московского «Динамо» недовольно результатами команды на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.



Как сообщает «Рейтинг букмекеров», боссы бело-голубых вызвали главного тренера Дмитрия Хохлова на «профилактическую» беседу, целью которой будет разобраться в происходящем. При этом в настоящий момент вариант с отставкой специалиста не рассматривается. Также встреча не повлияет на трансферную политику клуба.

Хохлов считает, что «Динамо» проигрывает из-за реализации. Он заблуждается Даже покупка сильного нападающего не станет для бело-голубых лекарством от всех бед.

Однако, по словам портала, несмотря на отсутствие намерения уволить Хохлова, у тренера уже имеются потенциальные преемники, в числе которых фигурируют бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера. Оба специалиста сейчас пребывают без клубов.

«Динамо» встретилось с болельщиками. Им очень страшно за клуб Переживают за все: от будущего стадиона до покупки форварда.

«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»

Катарский клуб «Аль-Гарафа» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни.



28-летний алжирский футболист уже заключил с клубом соглашение, условия которого не разглашаются. Болельщикам и журналистам хавбек будет представлен сегодня вечером.

Цорн: переход Ханни в «Аль-Гарафу» – обоюдное решение игрока и «Спартака»

Ранее Ханни заявлял, что не планирует покидать «Спартак» в летнее трансферное окно и хочет завоевать с московской командой титул чемпиона России.

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

По информации источника агентства «Интерфакс», данное предложение в палату внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. В поправках говорится о разрешении предпринимателям продавать пиво по договорённости с организаторами спортивных мероприятий в точках общепита на стадионах. Также предлагается направлять деньги, полученные с продаж, на развитие детского и профессионального спорта. При этом запрет на торговлю пивом планируется сохранить во время проведения детских и юношеских спортивных соревнований.

Дюков: не видим проблемы в продаже пива на стадионах

Напомним, пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года, однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.

Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет подвергаться судебному преследованию в связи с обвинениями в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году.



«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны вне разумного сомнения. Таким образом, никаких обвинений и преследований не будет», — говорится в сообщении окружной прокуратуры округа Кларк, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу, но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.

Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут

По информации источника таблоида The Sun, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков. Отмечается, что игроку запрещено делать публичное заявление без согласия клуба.



«Ему очень важно открыться. Клуб выразил игроку поддержку, однако боится негативной реакции со стороны фанатов. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания», — отметил источник, знакомый с ситуацией.



Раннее стало известно, что о своей гомосексуальности планирует рассказать игрок, выступающий в Чемпионшипе. Напомним, в настоящее время в британском футболе нет ни одного открытого игрока-гея.