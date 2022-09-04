Шумиха на US Open, рекорды трансферов в футболе. Главное за неделю

Всё важное и интересное — в материалах «Чемпионата».

Теннис: US Open и все-все-все!

На US Open – 2022 наши теннисисты-мужчины, втроём пробившись во вторую неделю «Шлема», повторили национальное достижение. Всего это шестой случай на мэйджорах за всю историю, а на US Open до этого трое наших ребят играли в четвёртом круге ещё только в 2006 году.

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Марта Костюк совершила демарш в матче с белорусской теннисисткой, не пожав ей руку после матча. Зачем украинские теннисисты продолжает делать обстановку в про-туре ещё более накалённой?

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Дерзкая выходка Ализе Корне на корте заставила задуматься над изменением теннисных правил.

Футбол: трансферы, деньги и стиль

Главное событие недели – закрытие трансферного окна. Здесь мы следили за переходами последнего дня, так что если пропустили – можно прочитать обо всех трансферах в одном материале.

Фото: GETTY IMAGES

Арсен Захарян пока не уехал в «Челси», но трансфер должен состояться. Разобрались в этой истории и достали эксклюзивные подробности:

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы больше всех в мире. Подвели итоги для каждого:

В РПЛ появилась новая молодая звезда, которую пока заметили не все. Подробно рассказываем историю Карпукаса из «Локомотива» – поговорили с его отцом, детским тренером и Алексеем Смертиным.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Если не знали, что в «Манчестер Юнайтед» есть россиянин, то теперь знайте! И на неделе он подписал с клубом новый контракт. Рассказываем, кто такой Амир Ибрагимов и есть ли шанс, что он сыграет за сборную России.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АМИРА ИБРАГИМОВА

Футбол должен быть не только интересным и захватывающим, но и красивым. А раздавать стиль умеют многие тренеры. Проанализировали, кто как одевается из тренеров в России и как менялся внешний вид самых известных из них.

Забытый многими (в том числе властями) лучший игрок победной для нас Олимпиады Игорь Добровольский дал резкое интервью «Чемпионату». Рассказал и уникальные подробности историй прошлых лет, и о жизни сейчас. Да и по нынешним проблемам нашего футбола прошёлся.

Фото: ИГОРЬ УТКИН, «ЧЕМПИОНАТ»

Олимпийские виды: интервью с Каминским, ЧМ по волейболу

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прямо ответил на неудобные вопросы «Чемпионата». Эмоционально объяснил, почему распалась его успешная тренировочная группа и даже затронул большую политику.

Фото: РИА НОВОСТИ

Сборная Украины попала на чемпионат мира по волейболу вместо отстранённой России. От самой слабой команды турнира ожидали провала, но украинцы выиграли два матча, уверенно вышли из группы и уже переписали все свои прежние рекорды.

Фото: FVU.IN.UA

В США установлен новый рекорд: бейсбольную карточку купили за баснословные деньги — 700 с лишним миллионов, если переводить в рубли. Почему обычные картонные вкладыши могут стоить так дорого и зачем их вообще покупают?

Фото: KRIS CONNOR/GETTY IMAGES

Хоккей: изучаем планы КХЛ, вспоминаем легендарную Серию

КХЛ всё-таки оставила прежний формат плей-офф. Объясняем, почему это очень хорошо.

Фото: ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU

Великому противостоянию СССР и Канады исполнилось 50 лет. Суперсерия началась с шокирующего результата первой игры:

«Русские навеки похоронили миф». 50 лет легендарной пощёчине канадскому хоккею

Фото: MELCHIOR DIGIACOMO/GETTY IMAGES

Великий Гашек продолжает гнуть русофобскую линию и рваться к власти в Чехии.

Автоспорт: бан нашего гонщика в Эстонии и немного истории Ф-1

Российскому участнику чемпионата мира по ралли запретили въезд на территорию Эстонии в даты проведения этапа ЧМ. К гонке в Финляндии его допустили, но главный спонсор и организатор прямо признавались: они сделали это против своей воли. Как россиянину гоняется в такой ситуации? Сделали большое интервью с Николаем Грязиным.

Фото: RED BULL CONTENT POOL

Команда Формулы-1 умудрилась так плохо и неудачно вести переговоры, что в итоге из неё сбежали и двукратный чемпион мира, и талантливейший новичок, который выиграл на молодёжном уровне ну просто всё. Как же так?

Фото: DAN MULLAN/GETTY IMAGES

В 90-е история Формулы-1 могла бы пойти по-другому, если бы «Макларен» подписал контракт с «Ламборгини», а не обманул итальянцев и взял моторы «Пежо». Почему команда Сенны так поступила и насколько перспективны были моторы от «Ламбы»?

Фигурное катание: говорим о будущем

Юниорские международные соревнования по фигурному катанию в самом разгаре. В отсутствие россиянок господство на мировой арене захватили японки: Хана Йошида и Мао Шимада выиграли первые этапы Гран-при.

Интересно, что обе фигуристки тренируются у Мие Хамады. Кажется, именно она и постарается разрушить гегемонию Этери Тутберидзе в женском одиночном катании.

Фото: KOKI NAGAHAMA/GETTY IMAGES, ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Тем временем в России презентацией программ танцевальных дуэтов завершились юниорские контрольные прокаты. В Новогорске выступило много талантливых и перспективных пар. Были среди них и представители новой школы танцев на льду из группы Елены Масленниковой — Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко.

«Чемпионат» связался с двумя тренерами из штаба Елены Масленниковой — Ильёй Авербухом и Рамилем Мехдиевым — и поговорил об итогах контрольных прокатов и перспективах наших юниорских танцев.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАМИЛЯ МЕХДИЕВА / ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

За полторы недели до танцевальных дуэтов на контрольных прокатах блистали одиночницы. Одно из самых ярких впечатлений тогда произвела Алина Горбачёва, осмелившаяся взять для своей короткой программы музыку, под которую в прошлом сезоне ставила рекорды Александра Трусова.

«Чемпионат» поговорил с Алиной: почему фигуристка решила взять саундтрек из «Круэллы» для своей новой программы, как она относится к поднятию возрастного ценза и к какому контенту стремится в новом сезоне.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГОРБАЧЕВОЙ

Баскетбол: разгадываем загадку, обсуждаем Леброна

В баскетболе случаются такие моменты, когда даже арбитры не понимают, что происходит. Соперники могут перепутать кольца и забивать в своё. С арбитром ФИБА Алексеем Давыдовым разобрали одну из самых популярных загадок.

Фото: ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Ещё один рекорд Леброна Джеймса. Все настолько привыкли к его присутствию в НБА, а ведь следующий сезон станет для него юбилейным!

Бокс/ММА: Конор и Хасбик, бойцы и запреты

Когда-то наводивший страх на оппонентов по UFC Конор Макгрегор стремительно теряет хайп, влияние и интерес публики. Чтобы хоть как-то оставаться на волне, он пытается выехать на популярности других. Одной из мишеней был выбран российский блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов).

Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES

Мы, к сожалению, привыкли к тому, что на международных стартах российские бойцы ограничены во многих правах. И, помимо запрета на наш государственный флаг, появляются совершенно абсурдные требования. Рассказывает чемпион мира по боксу, деклассировавший великого Канело, – Дмитрий Бивол:

Фото: GETTY IMAGES

Компания Paramount, официальный вещатель лиги Bellator, стремится максимально ограничить выступления российских бойцов ММА. И сенсационной стала новость о том, что наших парней допустили до двух титульных поединков. Рассказываем, почему брат Хабиба не имеет права на осечку.

Чемп.PLAY: Victoria 3 и новый «Властелин колец»

За два месяца до выхода поиграли в Victoria 3. Это глобальная стратегия, главная цель которой — через политику и другие государственные рычаги поддерживать умиротворение населения. Пока получается очень круто, хоть и разобраться непросто.

Фото: PARADOX

Двухчасовая премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти», кажется, разочаровала большинство при уже невысоких ожиданиях. Да, это, наверное, самый красивый сериал в истории, но пока он ничего большего не предлагает.

Фото: AMAZON

В Dota 2 началась подготовка к The International 2022 — в игру добавили уже классический компендиум, через который и формируют призовые чемпионата мира. Но в России принять участие в акции не так просто.