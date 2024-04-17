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«Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой, вылет Надаля. Главное к вечеру

Артём Дзюба близок к уходу из «Локомотива» в конце сезона, продолжение Фонбет Кубка России и «Вашингтон», запрыгнувший в последний вагон плей-офф НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 апреля.

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Источник: в «Локо» планируют расстаться с Дзюбой, тренер Климов покинет клуб

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