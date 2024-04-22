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«Барселона» хочет переиграть матч с «Реалом», назван состав «России 25». Главное к вечеру

«Барселона» заинтересована в переигровке матча с «Реалом», новые реплики ВАДА по дисквалификации Камилы Валиевой. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 апреля.

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