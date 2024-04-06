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6 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Рекорд Овечкина по голам за один клуб НХЛ, «МЮ» может уволить тен Хага. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Каролиной Харрикейнз» и установил рекорд НХЛ по голам за один клуб (851), «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Эрика тен Хага по окончанию сезона-2023/2024, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола до 32 встреч с учётом игр всех турниров. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкинпервый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.
  2. «Манчестер Юнайтед» может уволить тен Хага по окончании сезона — The Independent.
  3. Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» продлить рекордную победную серию мирового футбола.
  4. Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков, выступающих вне топ-5 лиг.
  5. Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Каролину», Кузнецов отметился пасом.
  6. Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, в трёх сетах на тай-брейке обыграв Азаренко.
  7. «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно вышли в плей-офф НХЛ.
  8. Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Колорадо». У Маккиннона — одно очко.
  9. Матыцин: каждый спортсмен вправе принимать решение об участии в ОИ самостоятельно.
  10. Кудерметова проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.
  11. Макдэвид и Маккиннон сократили отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
  12. Ян Непомнящий одержал победу во второй партии на Турнире претендентов — 2024.
  13. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт».
  14. Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по необычному показателю.
Все результаты игрового дня НХЛ 6 апреля
Все результаты игрового дня НХЛ 6 апреля
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Топ-события субботы: жара в НХЛ, «Трактор» — «Локо», «Ростов» — «Сочи», Ф-1 и шахматы
Топ-события субботы: жара в НХЛ, «Трактор» — «Локо», «Ростов» — «Сочи», Ф-1 и шахматы
Все результаты игрового дня НБА 6 апреля
Все результаты игрового дня НБА 6 апреля
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