Рекорд Овечкина по голам за один клуб НХЛ, «МЮ» может уволить тен Хага. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Каролиной Харрикейнз» и установил рекорд НХЛ по голам за один клуб (851), «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Эрика тен Хага по окончанию сезона-2023/2024, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола до 32 встреч с учётом игр всех турниров. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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