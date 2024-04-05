Топ-события субботы: жара в НХЛ, «Трактор» — «Локо», «Ростов» — «Сочи», Ф-1 и шахматы

Насыщенное 6 апреля: Малкин против Кучерова, «Рома» — «Лацио», финал Кубка Испании по футболу, «Краснодар» в РПЛ. Спорт на любой вкус!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как обернётся битва за кубковую восьмёрку Востока?

До конца регулярного сезона осталось всего семь игр (а для кого-то и меньше), а на два кубковых места на Востоке есть сразу пять претендентов. «Детройт» пока не выпадает из этой номинации, а впереди у клуба матч с прямыми конкурентами из «Питтсбурга». Однако для команды ценно каждое очко, и впереди у «краснокрылых» домашний матч с «Рейнджерс», которые уже создали себе относительно комфортный отрыв на первом месте дивизиона. Расслабятся ли «синерубашечники» в гостях?

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли серия поражений команды Овечкина?

На фоне краха «Филадельфии» «Вашингтон» вроде бы уверенно пошёл к тому, чтобы занять третье место в дивизионе, однако четыре поражения подряд не дали обогнать «лётчиков». «Каролина» в домашних матчах — соперник крайне сложный, который по максимуму пользуется наложениями, чтобы душить оппонентов. Сможет ли молодёжь «столичных», сплотившаяся вокруг Овечкина, уцепиться за ещё один шанс?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дончич и Ирвинг поквитаются с «воинами» за последнее поражение?

«Голден Стэйт Уорриорз» демонстрирует великолепный уровень игры в недавних матчах. К тому же Стефен Карри и компания победили в шести матчах кряду, обыграв своего прямого конкурента в борьбе за плей-ин – «Хьюстон Рокетс». Теперь «воинам» предстоит встретиться с «Даллас Маверикс». Клуб из Техаса во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом 3 апреля проиграл «Уорриорз» со счётом 100:104, хотя до этого у него была серия побед из семи встреч. Командам необходимо решать свои вопросы в турнирной таблице Западной конференции, поэтому каждый матч на данной стадии сезона невероятно важен.

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «волки» останутся на первой строчке Запада?

Сезон-2023/2024 складывается для «Миннесоты Тимбервулвз» лучше некуда. Команда идёт на первом месте Запада, несмотря на плотную конкуренцию от первого до 10-го мест, но при этом удивляет прежде всего качеством игры. «Волки» в нынешнем регулярном чемпионате уже проиграли «Финикс Санз» (115:133), а теперь им вновь предстоит провести очный матч. Если «Миннесота» победит, она закрепится на первой строчке. При этом «солнечным» во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером нужно обязательно выигрывать, если клуб из Аризоны не желает оказаться в стадии плей-ин. Нам предстоит увидеть невероятно важный матч для обоих коллективов.

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Японии, квалификация

Интрига: как на пилотах и командах скажется отсутствие подготовки?

Непогода во второй пятничной практике этапа в Японии ударила по гонщикам и инженерам Формулы-1: никому не удалось по максимуму поработать над настройками машин, испытать поведение болидов в квалификационном и гоночном режимах. Соответственно, при подготовке к двум решающим дням уикенда всем командам придётся работать не то что вслепую, но с куда меньшим числом данных, чем им хотелось бы. Кто в такой ситуации сделает всё правильно, а кто провалится и окажется ниже, чем ожидалось?

⚽️ 14:00: «Урал» — «Крылья Советов», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья безвыигрышная серия прервётся?

«Урал» и «Крылья» возобновили сезон с двух поражений и одной ничьей. Не лучший старт весны. «Урал» всего на три очка опережает зону прямого вылета, а «Крылья» опустились на восьмую строчку. Пора исправлять положение. Екатеринбуржцам необходимо вылезать из зоны стыков. А у самарцев остаются неплохие шансы финишировать в топ-5. Каждый решает свои задачи, но разыгрывается всего три очка. Кто заберёт их и прервёт безвыигрышную серию (или случится ничья)?

🎾 14:00*: Павел Котов (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Марракеш, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Котов свой рекорд в Марракеше?

Павел Котов второй год подряд дошёл до полуфинала Марракеша. Но побить свой рекорд россиянину будет непросто, ведь его следующим соперником будет действующий чемпион турнира — испанец Роберто Карбальес-Баэна. На уровне основных сеток ATP теннисисты ещё не играли, а вот на «челленджере» в Мадриде-2022 сильнее был Роберто. Сумеет ли 25-летний россиянин добиться успеха?

⚽️ 14:30: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», АПЛ, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» продолжит погоню за «Ливерпулем»?

«Сити» борется за три главных трофея: АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Повторит ли команда Гвардиолы требл во второй сезон подряд? Шансы остаются. Но пока что «горожане» на три очка отстают от «Ливерпуля» в таблице чемпионата Англии. Впереди у «Сити» выезд в Лондон к «Кристал Пэлас». В первом круге «орлы» отобрали очки у «горожан» в гостях (2:2). Повторит ли «Пэлас» этот трюк дома, усложнив для «Сити» борьбу за титул АПЛ?

🏒 14:30: «Трактор» — «Локомотив», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли Челябинск в серию?

Инцидент Максим Шалунов — Зак Фукале, казалось бы, уже был исчерпан после первого матча, однако Алексей Заварухин решил подлить бензинчику на пресс-конференции. Главный тренер «Трактора» пообещал, что Шалунову надо будет чего-то бояться в Челябинске — и, учитывая в составе команды таких бойцов, как Бадди Робинсон, можно будет ожидать горячей игры. Кроме того, прессинговать Шалунова будут и местные трибуны, которые всеми силами будут помогать команде переломить неудачную пока что серию.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Факел», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, третий матч

Интрига: кто окажется в полуфинале чемпионата России?

«Локомотив» вытащил сложнейший пятисетовик в Новом Уренгое, обыграв «Факел» со счётом 3:2 и продлив серию за выход в полуфинал — она возвращается в Новосибирск. В той встрече ничего не получилось у Корнея Эннса, зато блистал его визави Илья Козаченков, не говоря уже о мощи и точности центрального Дмитрия Лызика. Третий матч определит соперника казанского «Зенита» по 1/2 финала: парни Алексея Вербова в штатном режиме после двух побед над «Енисеем» ждут соперника на своей площадке.

⚽️ 16:30: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Юран остановит «Краснодар» на пути к золоту?

«Краснодар» потерял первое место в РПЛ, но всего на одно очко отстаёт от «Зенита». Не критичная ситуация. Южане продолжают борьбу за первое чемпионство в истории. Но в предстоящем туре команда Мурада Мусаева отправляется в гости в Нижний Новгород. «Пари НН» — команда с классной защитой, пропустившая всего 19 голов в сезоне. Меньше только у самого «Краснодара» (18). Пробьют ли «быки» защиту нижегородцев? Или атакующие идеи Мусаева ещё не успели дойти до футболистов «Краснодара»?

🏐 18:00: «Белогорье» — «Кузбасс», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, третий матч

Интрига: кто выйдет в полуфинал чемпионата России?

«Белогорье» впервые с января уступило в матче чемпионата России — «Кузбассу» во второй встрече 1/4 финала (3:2). Критическим это поражение не стало, так как серия проходит до двух побед. Но и попасть в полуфинал парням Александра Волкова хотелось всё же раньше. Тем более когда ведёшь отрезками 4:0 и 14:12 в пятой партии. Теперь придётся отстаивать позиции на арене в Туле против такой неуступчивой команды из Кемерова.

⚽️ 18:00: «Ланс» — «Гавр», Лига 1, 28-й тур

Интрига: «Гавр» упадёт в зону стыков Лиги 1?

«Гавр» неплохо начинал сезон, но затем скатился вниз. Теперь команду, за которую выступает россиянин Далер Кузяев, от зоны стыков отделяет всего одно очко, а от зоны вылета — четыре. В предстоящем туре «Гавр» едет в гости к участнику Лиги чемпионов — 2023/2024 — «Лансу». Тяжёлая встреча для аутсайдера. Поможет ли Кузяев своей команде оттолкнуться ото дна?

⚽️ 19:00: «Рома» — «Лацио», Серия А, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится самое яростное дерби Италии?

«Рома» после увольнения Жозе Моуринью и прихода Даниэле Де Росси круто изменилась. Римляне начали стабильно побеждать и теперь борются за место в зоне Лиги чемпионов. «Лацио» также недавно сменил Маурицио Сарри на Игора Тудора. И сразу обыграл дома «Ювентус» (1:0). Теперь римские клубы сыграют в дерби – одном из самых яростных не только в Италии, но и во всей Европе. «Рома» — фаворит встречи, но в матчах такого статуса на первую роль выходят эмоции. Кто совладает с ними, тот и заберёт три очка.

«Рома» выйдет на дерби в новом игровом комплекте: Фото «Рома» представила новую форму, в которой сыграет в римском дерби с «Лацио»

⚽️ 19:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 32-й тур

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Интрига: тяжелейший соперник для «Арсенала» на пути к золоту

«Арсенал» в «золотой» гонке АПЛ второй сезон подряд. Сейчас команда Микеля Артеты выглядит целостнее и мощнее. Но и конец чемпионата у лондонцев намного сложнее, чем в прошлом сезоне. Календарь «Арсенала» — самый тяжёлый из всех трёх претендентов на титул. Одна из главных проверок состоится в предстоящем туре. «Арсенал» отправляется в гости к «Брайтону». «Чайки» умеют испортить жизнь грандам, Роберто Де Дзерби – один из лучших тренеров АПЛ. Лёгкой прогулки для команды Артеты не получится. Но и терять очки «канонирам» нельзя.

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Сочи», РПЛ, 23-й тур

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Интрига: Карпин продолжит победную серию в РПЛ?

«Ростов» образца весны-2024 — лучший клуб РПЛ. Команда набрала девять очков в трёх матчах и находится всего в четырёх очках от четвёртого места. Но в следующем туре «Ростов» принимает «Сочи», борющийся за выживание. Сочинцы трижды сыграли вничью весной, однако показывают классный футбол. Команде Роберто Морено необходимо выбираться из зоны вылета. И неважно, с кем играть: хоть с «Ростовом», хоть с «Балтикой». Очки нужны после каждого матча.

🏒 20:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: залезут ли питтсбургские суперветераны в восьмёрку?

Когда в «Питтсбург» перестали верить даже собственные болельщики, которые давно призывают уволить главного тренера Майка Салливана, «пингвины» внезапно восстали из пучины турнирной таблицы, выиграв пять матчей из последних шести и приблизившись вплотную к кубковой восьмёрке. За «Питтсбург» говорит опыт их суперзвёзд, пусть даже уже и немолодых, против — расписание. Впереди у «пингвинов» сразу несколько топ-клубов, сложность их календаря оценивается шестой в лиге — и та же «Тампа» в последних играх набрала крейсерский ход.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024. 3-й тур

Интрига: справится ли Непомнящий с юным гением из Индии?

В третий игровой день Ян Непомнящий встретится с юным индийским гением Гукешем Доммараджу. Россиянин, безусловно, намного опытнее, но соперник за последние два года показал, что способен попортить кровь даже признанным фаворитам.

В женском турнире нас ждёт интригующее противостояние Екатерины Лагно и украинки Анны Музычук – компромиссов в нём ждать не стоит. Ну а Александра Горячкина, которая с украинкой уже сыграла, испытает на себе давление Лэй Тинцзе, похоже, изрядно разозлённой поражением от соотечественницы в 1-м туре.

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» продлят победную серию?

После Матча всех звёзд «Лос-Анджелес Лейкерс» включился на максимум. Команда очень мало проигрывает и находится в нескольких победах от прямого попадания в плей-офф. При этом «озёрники» имеют серию из трёх побед и проиграли лишь два раза за последние 10 игр. В Лос-Анджелес приедет «Кливленд Кавальерс», который подкосили травмы лидеров. Команда чередует победы с поражениями под конец регулярного чемпионата и не может составлять конкуренцию топовым коллективам. Может быть, «Лейкерс» допустят ошибку?

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Мальорка», Кубок Испании, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Мальорка Пальма-де-Мальорка Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Испании?

«Атлетик» не выигрывал Кубок Испании уже 40 лет! А «Мальорка» — с 2003 года. В общем, болельщики заждались большого трофея. И теперь команды организовали неожиданную вывеску в финале Кубка. «Атлетик» проводит классный сезон, также претендуя на попадание в зону Лиги чемпионов в Примере. «Мальорка» — середняк. Баски — фавориты, но в одной встрече может произойти что угодно. Ждём огненного финала!